不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》聯乘可愛度爆標！Melody眼睛縮小變呆萌兩點眼睛太趣怪了
Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》的聯乘系列震撼登場！Sanrio四大人氣角色：Hello Kitty、My Melody、布甸狗、Kuromi化身毛絨小怪獸，圓滾身形配呆萌表情，融合《小白虎與黑虎蝦》呆萌樣子，讓粉絲直呼「可愛到犯規」！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
《小白虎與黑虎蝦》是什麼？
小白虎與黑虎蝦（ホワイトタイガーとブラックタイガー ，White Tiger & Black Tiger）是由日本漫畫家にとりささみ （Nitorisasami）創作的超人氣療癒系圖文作品。這對「虎與蝦」的跨種族拍檔以溫馨又帶點黑色幽默的互動在社群爆紅，從2022年於X（原Twitter）開始連載，2024年由角川正式出版成冊。
故事是關於一隻憧憬「黑老虎」傳說、渴望變得又強又帥的小白虎，與個性糊塗、樂天開朗、總在誤打誤撞間變成「料理」的黑虎蝦（其實是草蝦）。兩者原本差距懸殊，卻在誤會與意外中發展成真摯友誼，展開一連串搞笑又療癒的生活冒險。他們一起打工、泡溫泉、參觀食品工廠，總在一邊「快被煮熟」、一邊「還好只是輕微燙傷」的戲劇節奏中，傳遞一種笨拙卻溫暖的陪伴力量。
這次Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》系列，兩大品牌都拿著人氣IP出來聯名，出來的成果呆萌度爆登，而且，公仔都是連在一起的，Sanrio和小白虎與黑虎蝦的粉絲們，快到官網手刀搶，現在只剩下Melody與Kuromi款，其他暫時賣光光了！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
誠品暢銷外文書Top3是Meow書？「全書只寫Meow」的小說爆紅，也許是因為療癒經濟
Jellycat微笑聖誕樹太可愛了！超萌限定款悄悄上新，這款薑餅人最適合情侶互送？
其他人也在看
2025秋冬最療癒「情緒香氣」Top 5！BYREDO、Sabon、SW19、伊麗莎白雅頓都上榜
1.暗夜的安定力量：BYREDO「Bois Obscur 暗影烏木奢華香精」在焦慮與喧囂的夜晚，BYREDO的「Bois Obscur 暗影烏木奢華香精」像是一場靜默的深呼吸。前調的藏紅花與尤加利滲透而出，混合紙莎草的煙燻氣息；中段以晚香玉與茉莉營造迷醉夜色；尾韻由礦物琥珀與檀香木收束...styletc ・ 4 小時前
神藤岡靛的13年跨國戀曲終章！愛家神話FamBam音樂繆斯！
哎喲，這消息像晴天霹靂！45歲的藤岡靛，平日裡那溫柔爸爸形象深入人心，誰知10月18日透過粉絲俱樂部官網丟出離婚炸彈，直說和印尼籍妻子Vanina結束13年婚姻。Japhub日本集合 ・ 6 小時前
孔孝真欽點愛牌Delvaux手袋新款超好看！軟皮大手袋更顯高級感，3款同款經典手袋快來收藏
時尚迷注意！韓國氣質女星孔孝真私下愛用的 Delvaux 近期推出了全新設計！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
adidas寵物系列帶來秋季新品！愛寵也要穿上潮流「三間紋」，想跟「主子」穿同款了
眼見寵物用品的市場越來越大，adidas寵物系列也在這個秋季再次擴展，單品包括風衣、背心、運動服，以及寵物T-Shirt、皮革頸圈與寵物Tote bag等等，其設計靈感來自經典街頭服飾。如果你也想自己的愛寵成為「三間紋家族」，這次的系列絕對不能錯過！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Sogo Thankful Week 2025｜崇光感謝祭優惠合集！名牌護膚品/化妝品/香水香氛全部減
Sogo Thankful Week 2025崇光感謝祭從10月24日至11月23日舉行。當中有不少話題名牌護膚品、化妝品，每日都有優惠著數大激減！這裡簡單整合相關吸引優惠，一起在年尾消費！Yahoo Style HK ・ 54 分鐘前
內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍
許多人熱衷北上購物，但可能很多香港人不知道，有些商品在香港購買比內地便宜得多！尤其是化妝品、電子產品和進口水果，因為香港免稅政策和市場環境而提供更具吸引力的價格。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Starbucks新品｜全新KUROMI x Starbucks®商品系列 指定分店舉行KUROMI見面會
KUROMI化身咖啡師？星巴克香港與 Sanrio 攜手合作，帶領俏皮的 KUROMI 和她的好朋友 BAKU 闖進星巴克的世界，兩個角色一同穿上星巴克的經典綠色圍身，化身星巴克咖啡師。由即日起，推出全新 KUROMI + Starbucks®商品系列，另外更為粉絲舉辦獨一無二的KUROMI「見面會」。Yahoo Food ・ 7 小時前
今年4至9月物業租約印花稅收入3.5億 較去年同期跌30%
【on.cc東網專訊】全面「撤辣」後，外界對樓市的幫助不大。政府提供的數據顯示，在2025年4月至9月期間，涉及物業租約印花稅收入有3.5億港元，與2024年同期比較下跌30%，而買賣物業印花稅收入有92億港元，則較2024年同業上升7%，但以非買賣方式轉讓物業on.cc 東網 ・ 7 小時前
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
英超 ｜阿仙奴四傷兵有好轉 11月排隊輪流復出
暫時在英超位居榜首的阿仙奴，繼續在英超歐聯雙線發展，幾乎每周兩賽。幸好前鋒復出方面迎來好消息，「耶蘇」加比爾捷西斯與夏維斯均有望提前傷癒歸隊。Yahoo 體育 ・ 6 小時前
鍾嘉欣3歲小女兒生日萌翻！全家開睡衣派對「複製貼上媽媽臉」 兄妹互動超有愛
鍾嘉欣近日在社群平台曬出為小女兒Anika（紫琳）慶祝3歲生日的溫馨畫面，只見她與三個孩子穿著親子睡衣，在滿屋Hello Kitty氣球與絨毛玩偶的包圍下開心比YA，氣氛歡樂、畫面可愛。姊妹淘 ・ 1 天前
內地提子扮日本產出售 油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元
一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。 香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，am730 ・ 2 小時前
香港手袋迷都在搶「這3款」名牌手袋，刻著高級簡約的「啡色手袋」推薦
手袋迷這陣子有心水手袋想入手嗎？近期名牌網購網就來發布，香港女生用戶放進購物袋裡的Top5單品，其中3款都是啡色手袋！各位時尚迷，看來又要備戰準備出擊購入啡色手袋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限22/10）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌防護口罩系列及沐浴洗手液系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 10 小時前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 9 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 12 小時前
佘詩曼重情重義 邀TVB幕後人員聚餐兼割愛送Labubu
佘詩曼經常被讚性格好，過往，梁思浩爆料指，佘詩曼好友周家怡曾陷低潮期冇工開，佘詩曼當時親自致電畀佢，開聲為周家怡搭路介紹工作。梁思浩又指，每年生日佘詩曼都係首位向佢講生日快樂嘅圈中人，又於2021年返TVB拍節目《通靈之王》，揭佘詩曼二話不說答應，令佢非常感動。此外，苑瓊丹曾透露有次TVB一位幕後工作人員舉辦榮休宴，僅佘詩曼親自出席，又為對方送上一條價值數十萬嘅金鍊作退休禮物，可見佢重情重義，展現對他人嘅尊重與關懷。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前