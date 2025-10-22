Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》聯乘可愛度爆標！Melody眼睛縮小變呆萌兩點眼睛太趣怪了

Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》的聯乘系列震撼登場！Sanrio四大人氣角色：Hello Kitty、My Melody、布甸狗、Kuromi化身毛絨小怪獸，圓滾身形配呆萌表情，融合《小白虎與黑虎蝦》呆萌樣子，讓粉絲直呼「可愛到犯規」！

（官方圖片）

（官方圖片）

《小白虎與黑虎蝦》是什麼？

小白虎與黑虎蝦（ホワイトタイガーとブラックタイガー ，White Tiger & Black Tiger）是由日本漫畫家にとりささみ （Nitorisasami）創作的超人氣療癒系圖文作品。這對「虎與蝦」的跨種族拍檔以溫馨又帶點黑色幽默的互動在社群爆紅，從2022年於X（原Twitter）開始連載，2024年由角川正式出版成冊。

（官方圖片）

（官方圖片）

故事是關於一隻憧憬「黑老虎」傳說、渴望變得又強又帥的小白虎，與個性糊塗、樂天開朗、總在誤打誤撞間變成「料理」的黑虎蝦（其實是草蝦）。兩者原本差距懸殊，卻在誤會與意外中發展成真摯友誼，展開一連串搞笑又療癒的生活冒險。​他們一起打工、泡溫泉、參觀食品工廠，總在一邊「快被煮熟」、一邊「還好只是輕微燙傷」的戲劇節奏中，傳遞一種笨拙卻溫暖的陪伴力量。

（官方圖片）

這次Sanrio與《小白虎與黑虎蝦》系列，兩大品牌都拿著人氣IP出來聯名，出來的成果呆萌度爆登，而且，公仔都是連在一起的，Sanrio和小白虎與黑虎蝦的粉絲們，快到官網手刀搶，現在只剩下Melody與Kuromi款，其他暫時賣光光了！

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

