英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
Sanrio 粉絲注意！iPhone 17 正版手機殼全員集合（Kuromi、Cinnamonroll、Hello Kitty…)
準備好被萌到尖叫嗎？Sanrio 最新 iPhone 17 正版手機殼系列，全員集合！從調皮可愛的 Kuromi 派，還是軟萌溫柔的 Cinnamonroll 派，或是經典不敗的 Hello Kitty 派，總有一款能讓你心動！馬上入手為你的新夥伴穿上最可愛的「戰袍」吧！
Sanrio 輕薄軍規防摔彩鑽殼-烘焙 Cinnamonroll
貪吃的 Cinnamonroll 變身為一位可愛的烘培師，製作美味的甜點，享受着剛出爐的美味香氣，粉絲們一定不能抵擋這波超萌的攻擊。手機殼採用歐洲國際級水晶元素，讓手機在閃耀的同時保持高品質。經過 SGS 軍規防摔認證，提供卓越的保護，不必擔心日常使用中的跌落損害。此外，還提供了補鑽服務和售後保固，讓你購買無憂。
Pinkoi 售價 HK$300
GARMMA 三麗鷗家族 iPhone 17系列 磁吸款保護殼
Garmma Sanrio 系列手機保護殼不僅是防護裝備，更是專屬的時尚配件。獨特的專屬鏡頭框設計，讓手機在眾多機型中更亮眼！手機殼採用雙層防護技術，配合加高的螢幕設計，全面升級防護力，有效吸收摔落衝擊。精準的按鍵孔位設計，讓操作更流暢，並支援磁吸無線充電。此外，設計中還包含吊飾孔，可以自由搭配吊飾或掛繩，讓手機更具個性化。
Pinkoi 售價 HK$327.7
Sanrio 軍規 360 旋轉磁吸立架殼-花季雙子星
手機殼具備 360 度旋轉立架設計，無論在任何角度都能輕鬆觀看視頻或進行視頻通話。此外，專利的Magsafe 磁吸技術，確保手機能夠快速穩固充電，並與各種第三方 Magsafe 配件兼容。此手機殼經過 SGS軍規防摔認證，提供卓越的防摔防震保護。
Pinkoi 售價 HK$383.3
更多相關優惠：
👉Samsung優惠｜Galaxy Book4 Pro 上代清貨勁減 HK$6,272，Galaxy Tab S11 限時容量升級
👉Sharp 家電網店 優惠，空氣清新機低至 HK$1,056，65 折入手燒烤微波爐
👉Casetify 低至 7 折優惠！iPhone 17 新型號都有得減，舊機額外 95 折！
👉Chiikawa × iPhone 17、17 Pro 保護殼登場！小八、兔兔，全部角色可愛到犯規！
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
小米 17 三機來襲：首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、Pro 再現背面螢幕
在雷軍今晚的年度演講過後，小米如約端出了小米 17 系列的三款新機。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
深色 iPhone 17 Pro、iPhone Air 後蓋被指容易刮傷，Apple 回應有多重原因
新發布的 iPhone 正式開賣以後，許多人都前往門店體驗了實機。而根據各路反饋，部分 iPhone 17 Pro、iPhone Air 背面的耐刮性似乎不是很理想。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 2 小時前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 8 小時前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
特朗普要求日韓預先支付承諾對美投資9,000億美元資金
《路透》報道，美國總統特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，日本及南韓向美國分別投資的5,500億美元及3,500億美元為預先支付。AASTOCKS ・ 2 小時前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 13 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰 網民：50多歲超級好了
陳煒日前以嘉賓身份出席TVB新節目《香港美食匠人》記者會；節目由黎芷珊主持，並於9月29日首播，黎芷珊將按唔同主題訪問唔同大廚並會走訪小店，陳煒則表示喺拍節目期間成功向大廚們偷師，學到唔少新秘技去煮畀老公食，直言都做到5至6成大廚手勢。陳煒一向保養得宜，被封為「凍齡女神」，不過有網民近日於街頭野生捕獲陳煒，影片放到社交平台後引起唔少討論，唔少網民驚訝陳煒臉上嘅皺紋及眼袋明顯。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前