Sanrio 粉絲注意！iPhone 17 正版手機殼全員集合（Kuromi、Cinnamonroll、Hello Kitty…)

英國拉皮手術激增　醫生提醒須考慮風險

Yahoo Tech HK

Kinnis Ho
準備好被萌到尖叫嗎？Sanrio 最新 iPhone 17 正版手機殼系列，全員集合！從調皮可愛的 Kuromi 派，還是軟萌溫柔的 Cinnamonroll 派，或是經典不敗的 Hello Kitty 派，總有一款能讓你心動！馬上入手為你的新夥伴穿上最可愛的「戰袍」吧！

Sanrio 輕薄軍規防摔彩鑽殼-烘焙 Cinnamonroll

貪吃的 Cinnamonroll 變身為一位可愛的烘培師，製作美味的甜點，享受着剛出爐的美味香氣，粉絲們一定不能抵擋這波超萌的攻擊。手機殼採用歐洲國際級水晶元素，讓手機在閃耀的同時保持高品質。經過 SGS 軍規防摔認證，提供卓越的保護，不必擔心日常使用中的跌落損害。此外，還提供了補鑽服務和售後保固，讓你購買無憂。

Pinkoi 售價 HK$300

立即購買

GARMMA 三麗鷗家族 iPhone 17系列 磁吸款保護殼

Garmma Sanrio 系列手機保護殼不僅是防護裝備，更是專屬的時尚配件。獨特的專屬鏡頭框設計，讓手機在眾多機型中更亮眼！手機殼採用雙層防護技術，配合加高的螢幕設計，全面升級防護力，有效吸收摔落衝擊。精準的按鍵孔位設計，讓操作更流暢，並支援磁吸無線充電。此外，設計中還包含吊飾孔，可以自由搭配吊飾或掛繩，讓手機更具個性化。

Pinkoi 售價 HK$327.7

立即購買

Sanrio 軍規 360 旋轉磁吸立架殼-花季雙子星

手機殼具備 360 度旋轉立架設計，無論在任何角度都能輕鬆觀看視頻或進行視頻通話。此外，專利的Magsafe 磁吸技術，確保手機能夠快速穩固充電，並與各種第三方 Magsafe 配件兼容。此手機殼經過 SGS軍規防摔認證，提供卓越的防摔防震保護。

Pinkoi 售價 HK$383.3

立即購買

