【 Sanrio Gift Gate 】網店買滿 $550 可享88折（即日起至25/01）

Sanrio Gift Gate網店送上馬年限定驚喜優惠，由1月20至25日，Sanrio Smile HK會員於網店購買正價商品滿 $550，結帳前輸入優惠碼「26CNY88」，即享88折優惠，新年想入手公仔、家品或賀年精品嘅粉絲，千祈唔好錯過呢個開運優惠啦！

日期：即日起至2026/01/16

地點：Sanrio Gift Gate網店

