SANWA SUPPLY推出夾具固定式電源延長線！搭載最大65W對應Type-C埠

SANWA SUPPLY株式會社發表了可固定於桌邊，並對應最大65W USB PD輸出的夾具固定式延長線「TAP-B114UC-2BK(黑色)」「TAP-B114UC-2W(白色)」。

自2026年1月16日(五)起發售。

SANWA SUPPLY推出夾具固定式電源延長線！





本商品是僅需夾在桌邊即可固定的夾具式電源延長線。

無需在桌面鑽孔，可沿桌邊設置，因此能節省空間安裝。

採用能確實固定的結構，可降低腳或椅子勾到導致整條延長線掉落的風險。

廣告 廣告

搭載連接埠

搭載Type-C共3埠、USB A共1埠、AC插座前面2孔、背面2孔總計4孔。

配線能集中於一處，讓桌面周圍整齊清爽。

對應最大65W Power Delivery

Type-C連接埠對應最大65W Power Delivery，可對筆記型電腦進行快速充電。

65W輸出僅在使用單一Type-C埠時，使用雙埠時充電功率則為45W＋20W。





前面・背面皆採用易於插拔的傾斜設計。

2m的長線材即使從遠處電源也易於配線，使用於升降桌時也無需擔心因拉扯而掉落。

所有插座皆採用防塵蓋，插頭根部亦備有防止電弧的絕緣護套。

價格為14,300日圓(含稅)。

顏色有黑色、白色兩種款式。

詳情請參閱「TAP-B114UC-2BK / 2W」產品頁面。

產品概要 TAP-B114UC-2BK / 2W 13.5A・100V(總計最高1350W) USB-A×1、Type-C×3(對應USB PD65W) DC5V 總計3A

Type-C單獨使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

USB-A單獨使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A AC100V 50/60Hz 2P(標準型・附防塵蓋)・4孔 50mm 2m 約W197×D70×H43.5mm(不含夾具) 可安裝於最大40mm的桌面