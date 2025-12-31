Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Sasa莎莎網店10大必買隱藏好物！45折起入手大熱髮膜/香水/面膜 最平$45買到Hi-Chew潤唇膏

無論是本地美妝迷，還是遠道而來的遊客都愛到Sasa尋寶，不只能以低價買到大牌產品，還能找到許多日韓台泰的人氣隱藏好物。無論是想找能補水的面膜、提升髮質的美髮軟糖，還是充滿玩味的軟糖造型潤唇膏，以下這份Sasa必買好物清單都能讓你一次掌握最受遊客歡迎的熱賣單品。下次經過門店，不妨照著這份攻略入手這些被搶購的人氣商品吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

圖片來源：品牌官網

SaSa必買好物推薦1：Neogence 超爆水人氣面膜

45折優惠價：$118｜ 原價：$264

廣告 廣告

主打瞬效補水的「超爆水」面膜，在社交平台上有極高的討論度。配方以高倍濃縮精華為核心，標榜能迅速滲透角質層，改善乾燥與暗沉狀態。清爽卻不黏膩的質地，讓肌膚在短時間內恢復飽滿與透亮感，特別適合作為急救護理使用。

SHOP NOW

Neogence 超爆水人氣面膜

SaSa必買好物推薦2：CareMagic 生髮亮髮小熊軟糖

78折優惠價：$38｜ 原價：$49

配方結合生物素、鋅、泛酸與多種維他命，協助維持髮絲強韌度與光澤，同時兼顧指甲健康。完全不含添加糖，甜味自然又不膩。

SHOP NOW

CareMagic 生髮亮髮小熊軟糖

SaSa必買好物推薦3：sasatinnie 黏蛋白彈滑修復重塑眼膜

68折優惠價：$108｜ 原價：$160

這款眼膜結合黏蛋白、胜肽與多重舒潤成分，著重在保濕同時改善細紋與乾燥問題。眼膜能緊密貼合肌膚，適合長時間使用電子產品後作為局部修護。

SHOP NOW

sasatinnie 黏蛋白彈滑修復重塑眼膜

SaSa必買好物推薦4：NEUE 法國塗抹式水光女神針

96折優惠價：$218｜ 原價：$228

內地社交平台上爆紅的水光女神針，多重護膚精粹為肌膚帶來集中補水效果，使用後肌膚立刻呈現水光般柔滑透亮。

SHOP NOW

NEUE 法國塗抹式水光女神針

SaSa必買好物推薦5：Dr.G 黑蝸牛逆齡修護面膜

85折優惠價：$178｜ 原價：$210

一片等同一整瓶安瓶精華，純素超細纖維面膜紙能緊密貼合肌膚，有助快速吸收精華。使用後肌膚彈性提升、細紋減淡，持續使用更能重現肌膚健康光采。

SHOP NOW

Dr.G 黑蝸牛逆齡修護面膜

SaSa必買好物推薦6：Dove 強效修護護髮精油膠囊

79折優惠價：$22｜ 原價：$28

每一粒都蘊含濃縮護髮精華，能即時修復乾枯髮尾並增添柔順光澤。特別適合經常燙染的乾枯毛躁髮質使用。每次洗髮後取一粒塗抹，髮絲隨即光滑如絲，還散發著淡雅香氣。

SHOP NOW

Dove 強效修護護髮精油膠囊

SaSa必買好物推薦7：sasatinnie 升級版全效水潤透光面膜

8折優惠價：$156｜ 原價：$195

主打提亮、淡斑與深層保濕，肌膚能感受到持續補水的舒適感。使用後肌膚即時變得水潤，對於乾燥或長時間待在冷氣房的肌膚，這款面膜絕對是急救神器。

SHOP NOW

sasatinnie 升級版全效水潤透光面膜

SaSa必買好物推薦8：Shiseido 惹我清爽吸油蜜粉

79折優惠價：$39.5｜ 原價：$50

採用清爽不致痘的保濕配方，特別受到油性肌膚族群喜愛。細緻粉末能修飾毛孔，同時具有防曬與保濕功效。其特製抗菌粉撲結合大鏡面設計，無論外出補妝或旅行攜帶都極為方便。

SHOP NOW

Shiseido 惹我清爽吸油蜜粉

SaSa必買好物推薦9：NONFICTION 溫柔之夜淡香精

58折優惠價：$699｜ 原價：$1,210

來自韓國的小眾香水品牌NONFICTION，以低調設計與層次分明的香調迅速累積好口碑。其中，香調「Gentle Night」被譽為「平替版Le Labo 33」，靈感取自光影流動與線條交錯之間的對比與和諧，清冷又層次豐富，散發出低調奢華氣息。

SHOP NOW

NONFICTION 溫柔之夜淡香精

SaSa必買好物推薦10：SHO-BI Hi-Chew 潤唇膏

76折優惠價：$45｜ 原價：$59

可愛指數爆表的Hi-Chew潤唇膏，外型高度還原軟糖包裝，內含多種水果香氣，並加入乳木果油提升滋潤度，令雙唇水潤豐盈，深受年輕人喜愛。

SHOP NOW

SHO-BI Hi-Chew 潤唇膏

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Olive Young韓國女生最愛$100以下面膜10選！實測三款熱門面膜、Mediheal只需$93入手12片、aespa Winter同款「液體面膜」超熱賣！

iHerb身體護理好物推介10款 $100內必買精選！10萬好評Eucerin護手霜$60起、日本爆紅Advanced Clinicals乳霜回購率極高

派對急救指南！iHerb精選10款助消化、解酒保健品 限時8折起入手爆紅有機蘋果醋、高分人氣解酒丸