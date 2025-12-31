宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Sasa莎莎網店10大必買隱藏好物！45折起入手大熱髮膜/香水/面膜 最平$45買到Hi-Chew潤唇膏
Sasa必買清單全面公開，即看遊客行李箱裡都裝了哪些人氣好物：
無論是本地美妝迷，還是遠道而來的遊客都愛到Sasa尋寶，不只能以低價買到大牌產品，還能找到許多日韓台泰的人氣隱藏好物。無論是想找能補水的面膜、提升髮質的美髮軟糖，還是充滿玩味的軟糖造型潤唇膏，以下這份Sasa必買好物清單都能讓你一次掌握最受遊客歡迎的熱賣單品。下次經過門店，不妨照著這份攻略入手這些被搶購的人氣商品吧！
SaSa必買好物推薦1：Neogence 超爆水人氣面膜
45折優惠價：$118｜
原價：$264
主打瞬效補水的「超爆水」面膜，在社交平台上有極高的討論度。配方以高倍濃縮精華為核心，標榜能迅速滲透角質層，改善乾燥與暗沉狀態。清爽卻不黏膩的質地，讓肌膚在短時間內恢復飽滿與透亮感，特別適合作為急救護理使用。
SaSa必買好物推薦2：CareMagic 生髮亮髮小熊軟糖
78折優惠價：$38｜
原價：$49
配方結合生物素、鋅、泛酸與多種維他命，協助維持髮絲強韌度與光澤，同時兼顧指甲健康。完全不含添加糖，甜味自然又不膩。
SaSa必買好物推薦3：sasatinnie 黏蛋白彈滑修復重塑眼膜
68折優惠價：$108｜
原價：$160
這款眼膜結合黏蛋白、胜肽與多重舒潤成分，著重在保濕同時改善細紋與乾燥問題。眼膜能緊密貼合肌膚，適合長時間使用電子產品後作為局部修護。
SaSa必買好物推薦4：NEUE 法國塗抹式水光女神針
96折優惠價：$218｜
原價：$228
內地社交平台上爆紅的水光女神針，多重護膚精粹為肌膚帶來集中補水效果，使用後肌膚立刻呈現水光般柔滑透亮。
SaSa必買好物推薦5：Dr.G 黑蝸牛逆齡修護面膜
85折優惠價：$178｜
原價：$210
一片等同一整瓶安瓶精華，純素超細纖維面膜紙能緊密貼合肌膚，有助快速吸收精華。使用後肌膚彈性提升、細紋減淡，持續使用更能重現肌膚健康光采。
SaSa必買好物推薦6：Dove 強效修護護髮精油膠囊
79折優惠價：$22｜
原價：$28
每一粒都蘊含濃縮護髮精華，能即時修復乾枯髮尾並增添柔順光澤。特別適合經常燙染的乾枯毛躁髮質使用。每次洗髮後取一粒塗抹，髮絲隨即光滑如絲，還散發著淡雅香氣。
SaSa必買好物推薦7：sasatinnie 升級版全效水潤透光面膜
8折優惠價：$156｜
原價：$195
主打提亮、淡斑與深層保濕，肌膚能感受到持續補水的舒適感。使用後肌膚即時變得水潤，對於乾燥或長時間待在冷氣房的肌膚，這款面膜絕對是急救神器。
SaSa必買好物推薦8：Shiseido 惹我清爽吸油蜜粉
79折優惠價：$39.5｜
原價：$50
採用清爽不致痘的保濕配方，特別受到油性肌膚族群喜愛。細緻粉末能修飾毛孔，同時具有防曬與保濕功效。其特製抗菌粉撲結合大鏡面設計，無論外出補妝或旅行攜帶都極為方便。
SaSa必買好物推薦9：NONFICTION 溫柔之夜淡香精
58折優惠價：$699｜
原價：$1,210
來自韓國的小眾香水品牌NONFICTION，以低調設計與層次分明的香調迅速累積好口碑。其中，香調「Gentle Night」被譽為「平替版Le Labo 33」，靈感取自光影流動與線條交錯之間的對比與和諧，清冷又層次豐富，散發出低調奢華氣息。
SaSa必買好物推薦10：SHO-BI Hi-Chew 潤唇膏
76折優惠價：$45｜
原價：$59
可愛指數爆表的Hi-Chew潤唇膏，外型高度還原軟糖包裝，內含多種水果香氣，並加入乳木果油提升滋潤度，令雙唇水潤豐盈，深受年輕人喜愛。
