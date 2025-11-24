Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【莎莎】網店限定指定產品享額外9折（只限24/11）

莎莎網店為大家準備一日額外9折，趕走Monday Blues！Happy Monday 限時優惠包括SUISSE PROGRAMME 智能美肌面霜 50毫升 $208、MUMO 15000mg 全效美白嫩肌膠原蛋白飲(蘋果風味) 10瓶裝 $89、Avene抗敏活泉水 300亳升 $44、Bioderma 強效滋潤修護霜 500毫升 $135、買Curel產品滿$258送深層控油保濕體驗套裝 2件、買精選頭髮沐浴產品2件或以上8折、Cle De Peau 4D 高效緊緻精華 40毫升 $1,377、Eve Lom 卸妝潔面霜 200毫升 $392、Kerastase 濃密新髮浴髮乳 1000毫升約 $411！

莎莎網店傳送門

日期：只限2025/11/24

地點：莎莎網店

