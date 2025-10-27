Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【莎莎】網店限定指定產品享額外9折（只限27/10）

莎莎網店為大家準備一日額外9折，趕走Monday Blues！Happy Monday 限時優惠包括La Roche-Posay B3 透光淡斑精華折實價約 $283、La Estephe 黑蜂禦齡煥采緊緻組合套裝 5件裝 $290、webber naturals 超濃縮三倍強效型奧米加3魚油 200粒 $299、L'Oreal Paris 去皺紫熨斗3.0 按摩頭版套裝 7.5毫升x2 + 30毫升 折實價約 $209、買Curel產品滿$258送深層控油保濕體驗套裝 2件、買CICIBELLA 精選口罩產品買2送1、Giorgio Armani 極致再生面霜昇華版 15毫升折實價約 $188、Acqua Di Parma Mirto Di Panarea淡香水 100毫升折實價約 $624、Skin Ceuticals 全能抗氧修護精華CF 30毫升折實價約 $940！

莎莎網店傳送門

日期：只限2025/10/27

地點：莎莎網店

