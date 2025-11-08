iHerb雙11優惠全網限時74折
【莎莎】VIP Day 全場無上限護膚美妝產品9折（只限08/11）
莎莎今日進行VIP Day，VIP可享全場無上限護膚美妝產品9折，精選優惠包括Neogence 再生奇蹟拉提眼霜30ml/膠原精華 30ml/撫紋霜50ml VIP價$107/$143、JUJY 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆龄美容儀1部 VIP價$810、MAYBELLINE 超持久水光唇膏液 4.2ml 買1送1、Rexaline超效保濕注水面膜75ml 買1送1！
日期：只限2025/11/08
地點：莎莎分店及網店
