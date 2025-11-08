【莎莎】VIP Day 全場無上限護膚美妝產品9折（只限08/11）

2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前