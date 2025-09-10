直擊Sasa快閃特賣場！名牌面霜及香水低至1折 面膜$10/3塊、JO MALONE香水5折、Dior唇膏$250/支

莎莎舉行快閃開倉特賣場！由即日起至9月30日於莎莎中環門市進行，全場多款國際品牌低至1折，包括Clarins、Lancome、L’Occitane及雪花秀等，同場亦有Gucci、Byredo及Jo Malone等各款名牌香水，另外多款韓國面膜只售$10/3片！Yahoo著數專員日前為大家到現場視察一番，一齊睇吓有咩抵買產品啦！

面霜/眼霜/精華/面膜

CLARINS透亮光感淡斑精華50ml

特賣價$550/件｜ 建議價$970/件

CLARINS明眸大眼精華15ml

特賣價$250/件｜ 建議價$570/件

CLARINS V輪廓緊緻精華50ml

特賣價$300/件｜ 建議價$730/件

CLARINS柔軟身體乳200ml

優惠價$100/件｜ 建議價$390/件

CLARINS賦活雙精華75ml

特賣價$700/件｜ 建議價$1230/件

fresh花妍舒緩修護面膜 100ml

特賣價$300/件｜ 建議價$590/件

ELEMIS煥膚亮肌潔膚墊60PK

特賣價$200/件｜ 建議價$490/件

A.H.C 黃金保濕面膜5pcs

特賣價$50/盒｜ 建議價$379/盒

VT老虎膠原蛋白面膜30pcs

優惠價$98/件｜ 建議價$178/件

VT老虎A醇毛孔緊緻面膜30pcs

優惠價$98/件｜ 建議價$178/件

mandom corp 抗污染毛孔修護面膜(乾燥肌/暗瘡性肌膚)5pcs

特賣價$30/盒｜ 建議價$59.9/盒

DERMAL SHOP 保加利亞玫瑰精華面膜5pcs

特賣價$25/盒｜ 建議價$108/盒

各款韓國面膜$10/3片

香水/淡香精/古龍水

BYREDO MOJAVE GHOST EDP 50ml

特賣價$830/件｜ 建議價$1500/件

JO MALONE精緻經典古龍水套装4pcs 特賣價$550/套｜ 建議價$1110/套

GUCCI BLOOM香水套裝2pcs

特賣價$500/套｜ 建議價$1040/套

GUCCI FLORA GARDEN香水套裝3pcs

特賣價$550/套｜ 建議價$1090/套

GUCCI FLORA MAGNOLIA香水套裝2pcs

特賣價$550/套｜ 建議價$1090/套

GUCCI淡香精套裝3pcs

特賣價$800/套｜ 建議價$1300/套

ISSEY MIYAKE A DROP D'ISSEY ESSENTIELLE EDP 90ml

特賣價$600/件｜ 建議價$1120/件

Chloé NATURELLE EDP100ml

特賣價$600/件｜ 建議價$1485/件

Christian Dior 鬚後水100ml

特賣價$350/件｜ 建議價$540/件

精華水/乳霜/防曬/潔面/沐浴露

LANCOME 極緻完美玫瑰精華水50ML/淨澈亮肌精華水50ML

特賣價$75/件

Sulwhasoo乳滋盈肌本護膚旅行裝4件裝

特賣價$50/件｜ 建議價$254/件

AHAVA死海泥淨化潔膚皂100g

特賣價$25/件｜ 建議價$123/件

Haruhada水感美顏防曬噴霧SPF50PA++++ 150ml

特賣價$59/件｜ 建議價$175/件

Dr.Jart+升級版積雪草密集舒緩修護乳霜50ml

特賣價$100/件｜ 建議價$365/件

Dr.Jart+升級版積雪草密集舒緩修護精華水150ml

特賣價$100/件｜ 建議價$310/件

Chasin' Rabbit冰感塑顏滾珠精華50ml

特賣價$50/件｜ 建議價$274/件

MINON氨基酸保濕滋潤乳液100ml

特賣價$100/件｜ 建議價$208/件

SABON溫雅復刻柔膚滋養沐浴油400ml

特賣價$150/件｜ 建議價$320/件

潤手霜/潤膚乳/化妝品/其他

Dior 魅惑黑漆管唇膏 特賣價$250/件

L'OCCITANE乳木果套裝200ML

特賣價$100/件｜ 建議價$190/件

L'OCCITANE乳木果豐凝潤膚霜200ML

特賣價$200/件｜ 建議價$380/件

L'OCCITANE杏仁柔滑潤手霜30ML/SABON白茶淸韻草本柔滑保濕潤手霜30ML

特賣價$50/件

HERA卓然遮瑕氣墊粉底液1+1

特賣價$150/件｜ 建議價$340/件

Thursday Plantation100%純正茶樹油10ML

特賣價$50/件｜ 建議價$87/件

莎莎快閃特賣場

日期：即日起至9月30日

時間：中午12時至晚上8時

地址：中環德己立街2-10號業豐大廈地下A及B舖(左邊入口前往地庫)

