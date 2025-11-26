Saucony TEMPUS 3 香港城市特別款開箱！驚喜香港元素設計細節

Saucony最新推出的TEMPUS 3香港城市特別款，集結了品牌尖端科技與城市生活美學，成為跑者與潮流愛好者的新寵。今次 men's reads 就率先為大家開箱，一次過睇盡TEMPUS 3香港城市特別款設計細節！

開箱時，鞋盒設計簡潔而充滿質感，打開後首先入眼的是TEMPUS 3的獨特外型。鞋盒設計以綠白色為主調，貫徹鞋款設計；其中一面印有「八達通直接入閘」及「代幣售賣機」設計細節，營造香港獨有的特色。盒面三個圓孔取意自船身舷窗造型，配合木質座椅質感內盒與星星圖案包裝紙，於開箱一刻帶來一種觸摸得到的香港情懷。

鞋面採用高科技纖維材質，結合透氣網眼設計，輕盈且舒適，完美貼合腳型。鞋底運用Saucony專利的PWRRUN HG緩震科技，不僅減輕每一步的衝擊，更提升回彈感，讓跑步或日常行走都充滿能量感。

TEMPUS 3 HK「香港城市特別款」細節上採用代表香港的元素設計，感來自香港具代表性的渡海交通文化，鞋身整體以深綠與純白為主調，復刻經典船身配色。

左右腳鞋跟分別印上象徵香港「H」與「K」細節；另印有中英文「小心過跳板」字樣，向經典渡海交通致敬。

上白下綠，鞋跟以金色點綴，鞋底採用紅、綠撞色設計，充滿港式活力。

結合星形與木紋圖案，重現船艙地板與木質座椅質感，把經典場景藏於足下，讓每一步都彷彿置身渡輪之中；鞋內襯亦印有星星圖案，細節滿載城市氣息。





重量約220克輕盈，穿著時即使長時間移動也依然保持舒適。鞋底的TPU結構加強了穩定性，符合現代城市跑者的需求。

這次的TEMPUS 3香港特別版，無疑將成為跑者及潮流愛好者的理想之選，輕鬆兼顧性能與風格！





建議零售價：HK$1,399

發售日期：2025 年 12 月 1 日起

發售地點：Saucony 指定零售點及跑步專門店