SE想節省成本？公司再度裁員，2027年要讓AI負責七成品質測試工作

2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。

(Credit:Square Enix)

廣告 廣告

綜合外媒 IGN 掌握的消息，日本遊戲商 Square Enix 在英國與美國分部都有部分員工被通知要被裁員了，其中英國分部約有 137 位員工面臨裁員風險。而 Square Enix 也確認了這次裁員行動，並表示這是他們業務整併的一部分：「我們正在重新調整北美、歐洲的業務，以加強我們的開發架構與更順利推動全球一致的行銷策略。這是一項極其困難的決定，是經過領導層的慎重考慮後做出的，希望能讓公司的未來成長性最佳化。」，並且 Square Enix 也承諾，會在這段變動期中給每一位員工充分的支援。

而事實上，這次裁員行動應該也是 Square Enix 想要進一步縮減成本的措施之一，因為 Square Enix 同時也揭露了新目標：希望能在 2027 年之前讓 70% 的遊戲測試與除錯（QA）工作轉交給 AI 負責。Square Enix 表示，希望能透過 AI 的幫忙，提升 QA 工作的品質與效率，以此在遊戲開發上帶來優勢。不過，其實這個 AI 並還沒開發完成，整項專案起源於 Squae Enix 內部的創意競賽，而目前正在與東京大學進行研究計畫。

不過，曾在頑皮狗、Rocksteady Games、Respawn Entertainment 等大公司任職的資深遊戲首席美術 Del Walker 就對此存疑，指出《Marvel Rivals》中就有一個黑寡婦 Bug 是玩家用造型做出特定動作時會破壞角色本身的模型，因此他懷疑目前的 AI 對於這種很細微的 Bug 的理解程度。因此或許 Square Enix 需要在 AI 研究上再投入更多的心力，才能有望在 2027 年前達成目標，並且也期待 AI 做的 QA 工作真的能讓玩家們感到未來遊戲大作上市時 Bug 能夠變得更少了。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk