Seagate 2TB Xbox Series X/S 儲存擴充卡勁減，歷史新低 HK$2,950 購 4TB 直送香港｜Amazon Prime Day 2025
為接下來的新遊戲做好準備。
Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
趁著 Prime Day 的機會， Seagate 為 Xbox 打造的儲存擴充卡在 Amazon 上推出了幅度相當大的優惠。目前該款產品的 4TB 版本正在以創新低的會員特價 US$380 促銷，換算過來差不多是 HK$2,950，而且免運費直送香港，有需要的玩家可以考慮下手喔。
Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡（4TB）
Amazon 會員特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價 US
$500
這款 Seagate 儲存擴充卡採用了訂製 PCIe Gen4 x2 NVMe，它能為 Xbox Series X/S 提供額外的外部容量，同時維持與主機內部 SSD 相同的速度和效能。相比把遊戲放在普通外接硬碟上儲存的做法，選擇擴充卡可以幫你省去遊玩前必須先將檔案拷貝到主機裡的麻煩。當然，擴充卡的價格的確是更高，但有大額優惠的話就非常值得考慮了。
Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡（4TB）
Amazon 會員特價 US$380（約 HK$2,950，免運費直送香港）｜原價 US
$500
Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡（8TB）
Amazon 會員特價 US$200（約 HK$1,560，免運費直送香港）｜原價 US
$360
