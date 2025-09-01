待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

待嫁新娘 Selena Gomez 的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係

Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！

Selena Gomez與Taylor Swift接連宣佈訂婚消息，好姊妹不約而同地走入婚姻殿堂。 (Photo: Todd Williamson/CBS via Getty Images)

Taylor Swift 與 Selena Gomez 曾於 Twitter (現名為 X) 上對話，談及真愛與對愛情的期許。

「正與兩位 9 歲的孩子討論愛情，這才是愛情該有的模樣。太棒了，我不會再離開加拿大了。」 －Selena Gomez

「真愛有時候還是會發生的，這不只是我們 9 歲時編出來的故事。我必須相信，你也一樣。」 －Taylor Swift

隨著 Selena Gomez 與音樂製作人 Benny Blanco 訂婚，再到 Taylor Swift 與 Travis Kelce 修成正果， Selena Gomez 的愛情哲學亦發人深省，她深信愛情寧缺勿濫，未遇到對的人就應享受單身生活，不要急於脫單，單身五年好過與有毒的關係糾纏。

「我曾單身五年，而我十分習慣單身生活。如果我還未遇到對的人，35 歲時我將會繼續享受單身生活。」 －Selena Gomez

Selena Gomez 在 35 歲前已遇到對的人，但她依然保留自己的個人生活。她認為如果不先愛自己的話，也沒有人會愛你，因此健康的戀愛關係，必先以自愛為前提，不要將整個人的重量也往傾斜於身邊的人。

「如果你不先愛自己的話，那麼也就沒有人會愛你。」 －Selena Gomez

媒體一直將 Selena Gomez 的未婚夫與她的前度 Justin Bieber、Taylor Lautner 比較，直指 Benny Blanco 不夠高大靚仔，亦不如 Selena 的事業出眾。但 Selena 卻堅定守護所愛，認為愛不需喧囂，二人靜靜地享受對方的愛就夠。

「當你和某個人之間擁有那麼寶貴的感情，根本不需要讓其他人知道。」 －Selena Gomez

「他是發生在我身上最幸福的事。」 －Selena Gomez

Selena Gomez要結婚了！儘管在愛情路上傷痕纍纍，但仍選擇相信愛情：我相信愛存在

