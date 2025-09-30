WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半
Selena Gomez 結婚成為這陣子的洗版熱話，她與音樂製作人 Benny Blanco 早前甜蜜完婚，並於社交平台發佈在美國大宅後花園舉行的甜蜜婚禮照片，讓粉絲們高呼「女神終於找到幸福了」！同時，Benny Blanco 都在自己的 IG 上甜蜜發貼文表示：「我娶了現實版的迪士尼公主了！」
Selena Gomez 在愛情路上跌跌碰碰，與 Justin Bieber 的 8 年 Puppy Love 備受極大壓力，亦曾與 Nick Jonas 、 Taylor Lautner 、The Weeknd 等有過霧水戀情。其中 Charlie Puth 更有分享過與 Selena Gomez 的短暫戀情，而 Selena Gomez 則果斷回覆「從來沒跟他交往過」，戀愛路迂迴曲折。
「他是發生在我身上最幸福的事。」 －Selena Gomez
Selena Gomez 曾分享與 Benny Blanco 相戀是「發生在她身上最幸福的事」。二人相戀一年多，於上年年底驚喜宣佈訂婚，並於大宅舉辦低調而隆重的婚禮。婚照中 Selena Gomez 滿臉溫柔而幸福的笑容，搭配復古風格的妝髮及 Ralph Lauren 婚紗，配戴 Tiffany & Co. 的 6 卡鑽戒，婚禮現場充滿了粉紅泡泡。
「如果你不先愛自己，那麼就沒有人會愛你」 －Selena Gomez
Selena Gomez 於 2015 年公開紅斑性狼瘡的患病經歷，更於 2017 年接受腎臟移植手術，期間外貌、體重變化讓她更焦慮，而且更難以親自生育。Selena Gomez 近年創辦 Rare Beauty 宣揚「愛自己」的正向能量，更成立了 Rare Impact Fund 心理健康服務基金，親身證實了愛自己方能找到真正幸福的意義。
低調的婚禮嘉賓依然陣容強大，包括近期訂婚的 Taylor Swift、Ed Sheeran、Paris Hilton、Ashley Park、Camila Cabello 等，祝福二人能相伴到老！
相關文章：33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
