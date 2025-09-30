33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁

Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」

Selena Gomez男友Benny Blanco在去年求婚成功，二人在訂婚後就不時分享甜蜜日常，是非常可愛又真實的一對，但卻一直沒公佈婚期的確實日子。在美國時間9月27日，二人卻突然分享穿上婚紗和禮服的樣子，令人驚喜。

二人的婚禮在美國加州Santa Barbara舉行，無論是新郎Benny Blanco的黑色禮服，還是Selena所穿的高領掛頸式露背婚紗，都同樣出自Ralph Lauren的手筆。婚紗領口處綴以立體蕾絲花朵，中央為緊身剪裁，完美展示了她均稱的身型。Selena手持一小束白色鈴蘭捧花，配合肩上的內捲Bob頭，貫徹她平日偏好的舊荷里活式女星風格，整體的造型夢幻甜美，同時散發她獨有的可愛。

這次婚禮的造型也是由Selena一直合作的造型師Erin Walsh處理，而Selena也不時都展示她對Ralph Lauren的喜愛，包括出席第97屆奧斯卡頒獎典禮時，她也選擇了該品牌的定制晚裝。因為領口位置已被婚紗的立體花填滿，於是飾品方面則相對簡單，選擇了Tiffany & Co.的鑽石耳環，有恰到好處的存在感。婚禮的氣氛素雅又溫馨，很是切合夫婦二人的個性，祝福二人婚後愉快幸福！

