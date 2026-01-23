Mario Paroli 為 Seletti 把經典 BIC Cristal 原子筆變身成潮流燈飾

Seletti/ Mario Paroli

Seletti 於 Maison&Objet 2026 正式發表 BIC Lamp，以 12:1 放大比例重新演繹這款經典原子筆造型

由 Mario Paroli 設計的 LED 系列，提供落地燈、吊燈與壁燈多種款式

提供黑色、藍色與紅色三種配色

由 Mario Paroli 為義大利品牌 Seletti 打造的 BIC Lamp，將全球最具辨識度的書寫工具之一，轉化為充滿驚喜的燈飾設計。

此系列於巴黎 Maison&Objet 2026 展會上正式亮相，以 12:1 放大比例，忠實再現經典 BIC Cristal 原子筆的標誌造型。這項企劃同時紀念 BIC Cristal 誕生 75 週年，向由 Marcel Bich 創立、發源於巴黎的品牌歷史致敬。

燈具以精心挑選的材質打造，細膩重現原子筆的視覺與手感，同時結合現代 LED 科技，確保高效照明。修長筆身與透明細節，凸顯 Seletti 對「記憶」主題的玩味詮釋，將日常工具轉化為具文化意涵的實用光源。

此系列以鮮明的 pop 氛圍為特色，透過不合常規的比例重新演繹日常物件的功能。燈身沿用經典墨水顏色——黑、藍、紅三色，並推出落地燈、吊燈與壁燈三種實用型態。特選材質細緻呼應原版原子筆的視覺質感，而每一件作品皆配備現代 LED 科技，點亮這份以記憶為核心的設計語彙。

作為 Seletti 於 Maison&Objet 大型裝置的一部分（包括 Seletti Papeterie 與 Seletti Market 概念），BIC Lamp 成為品牌創意實驗精神的核心象徵。欲了解更多資訊，請前往 Seletti 的官方網站。

