SEN學童丨升小面對社交、自理、體能挑戰 教育心理學家：開學前預演校園場景、調節作息助適應

升小學代表著要適應新的學習模式和環境，以及融入新的社交圈子。而有特殊學習需要（SEN）的學童升讀小一，面對這些轉變，需要父母更多的耐心和支援。協康會一級教育心理學家范進忻分享SEN學童在主流學校升小一的挑戰，以及如何做好準備。孩子和父母其實同時也在適應新生活，她亦建議家長同時也要給自己時間、空間，不用過度緊張。

SEN學童升小一丨入讀主流學校 學業以外不能忽視社交、體能

不論孩子是否有特殊教育需要，升讀小學對他們來說也是一個挑戰，同樣也要重新適應新的環境和學習模式。范進忻分析，對入讀主流學校的SEN學生來說，主要的困難可分為以下幾個方面：

學習能力

范進忻指出最主要的困難之一在於學習，SEN學生要應付課業的要求、評估的要求，同時也會考驗到獨立工作的能力。

社交能力

主流學校一般期望學生有一定的社交能力，包括懂得合宜的社交禮儀、如何接受、拒絕別人邀請、與同學分享等，以至解決糾紛、以同理心理解別人。對部分患有自閉症譜系障礙的SEN學童而言，社交往往是需要多花時間適應的一環。

自理能力

主流小學講求學生自我照顧的能力，在校內吃午飯、去洗手間、自行安排小息的流程等，也需要有一定的自理能力才能做到。

體能要求

相比起幼稚園，小學不再有午睡時間，而同時課時增長，對體能帶來一定負擔。部分SEN學生的大小肌肉發展未如理想，但大部分小學也需要學生行樓梯到班房，而背著書包每天走幾層樓梯，對這類SEN學生便構成了體能的要求。

SEN學童升小一丨為開學做好準備 預演校園場景、調節作息助適應

1. 助孩子建立社交 預演校園社交情境

與升讀同一小學的幼稚園同學建立社交圈

若孩子有舊同學即將升讀同一間小學，家長可以預早在暑假建立社交圈。孩子知道有好朋友會一同升學，會較有信心，在第一日踏進新校園時，起碼不會感到整個校園也是陌生人。

同時，家長自己也不妨多結識同學的家長，這樣也有助孩子多建立社交。

預演新環境下的情況

范進忻鼓勵家長以預演的方式，協助孩子適應新的社交環境。先預告有機會出現的情況，再想出解決的辦法。

例如教孩子安排小息的流程，爸爸媽媽可與孩子一同角色扮演，讓孩子明白到在上課時去洗手間，老師可能會覺得擾亂課堂的秩序，因此應安排在小息時預早去洗手間。又或者，孩子忘了帶文具或是遺失了文具，爸爸媽媽也能透過預演，讓孩子學會問同學借文具時要如何開口、道謝，也能讓孩子對突發的情況做好心理預備。

另外，父母也要教會孩子何時需要尋求協助及支援。雖然孩子要學會有同理心，要合理地原諒他人，但同時也要預早商量有哪些情況需要向老師求助。范進忻指，一般的小朋友能透過觀察身邊人的行為，慢慢學會社交之中的一些潛規則，但SEN學生，特別是患有自閉症譜系障礙的同學，未必能透過觀察去了解。因此父母要「畫公仔畫出腸」，例如若孩子事無大小均向老師，便變相是告狀，會影響到與同學的社交，而爸爸媽媽就需要說明當中的說話技巧。

此外，校園有機會出現的社交情境，包括邀請別人一起玩、想要加入別人的朋友堆，以至被別人拒絕等情況，也是爸爸媽媽可以預先透過演練，教會孩子怎樣應對。

2. 調節生理時鐘 配合上課時間

升小學也會在體能上帶來挑戰。暑假期間不免有旅行、興趣班等活動，而且早上不用早起上課，自然會讓孩子習慣了晚睡。但范進忻提醒家長，要在開學前預早為SEN學生調節作息時間，將生理時鐘配合上課日的節奏。此外，爸爸媽媽也可以訓練孩子養成定時如廁的習慣，好適應上學的規律。

范進忻提醒家長，要在開學前預早為孩子調節作息時間，將生理時鐘配合上課日的節奏。

部分患有自閉症譜系障礙的學生有偏食的習慣，父母對此也可以早一步考慮午餐的安排，了解學校飯商供應的膳食，並因應自己孩子的飲食習慣，決定訂飯或是自攜午餐。

減少生活習慣上的改變

升小一對孩子來說是一個新挑戰，范進忻建議爸爸媽媽在孩子升小一的第一個學期，盡量減少其他生活習慣上的改變，例如新的課外活動、搬家、換家傭等。因為孩子要適應新的校園環境，已花了大量心力，要再適應多一方面的轉變著實不容易。

同時，孩子也可以保持適當運動以及適當的休息時間，以減低負面情緒。

3. 學習方面：提升執行功能 建立系統管理生活流程

在小一的學習過程中，執行功能是重要的一環。執行功能指在日常生活中，有目的、有意圖地按步驟進行計劃。例如執書包也要用上執行功能，要將物品組織好，並有系統地將它們管理。

家長若希望在學習方面，讓SEN孩子做好升小準備，范進忻認為家長不妨以不同方法提升孩子的執行功能及專注能力。首先從最簡單的物品組織能力入手，爸爸媽媽教孩子收拾書包、防止帶漏物品時，可以讓孩子列出清單，再剔好逐項完成的步驟。

在教導孩子的過程中，家長可以嘗試與孩子建立一些系統，用作管理生活流程，例如將默書、測驗的重要日子寫好在日曆上；習慣做功課前先將書枱收拾好，讓自己更專注。

SEN學童升小一丨選讀主流學校 宜了解學術要求、教學模式

范進忻建議SEN學生的家長，若為孩子選擇主流學校，首先應了解學校的課業要求及程度。學校的評估方式、測考要求、功課量等，也要在孩子能應付的水平內。

其次，范進忻鼓勵家長多了解校方的教學模式，到底是活動式教學還是較傳統的教學方式？有的學校要求學生從活動中動習，有的會以較單向的形式指導學生。為SEN孩子選取適合其特性的教學方式，才能達到更佳的學習成效。

為SEN孩子選取適合其性格的教學方式，才能達到更佳的學習成效。

第三，家長可以多了解學校對SEN學生的支援。每間學校也設有學生支援組，當中包括特殊教育需要統籌主任，協助學校制定融合教育的政策和措施。此外也可以留意學校投放多少資源支援SEN學生，以及學校對SEN學生的關愛、包容程度。

SEN學童升小一丨三大條件選擇支援方式

除了非政府機構或公立機構為SEN學生提供支援外，坊間亦有不同種類的介入手法。而在選擇這些支援方法時，范進忻提醒家長要考慮以下幾個因素。

1. 是否實證為本

以實證為本的介入一般具有研究背景、有研究的實質成果，有實證能夠證明真的有效。

2. 「CP值」

家長要考慮付出的金錢和時間與成效是否成正比，而且帶來的效用是否值得。在支援孩子的同時，也要考慮家庭的經濟狀況。

3. 孩子的接受程度

坊間治療自閉症譜系障礙、特殊學習障礙、專注力不足/過度活躍等種種特殊學習需要的方法種類繁多，但這些方案並非人人也能接受。

范進忻觀察到，來自網絡、群組的訊息五花八門，家長因而會想讓孩子嘗試更多不同的支援方法，不過在選擇時不妨考慮以上的幾個條件，也要適可而止。