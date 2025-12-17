1.3.8固件版本更新提升了攝像頭性能和安全性等多項功能，現時可免費下載

德國韋德馬克 - Media OutReach Newswire - 2025年12月17日 — Sennheiser作為先進音頻技術的首選，致力於使協作和學習變得更輕鬆。Sennheiser宣佈發佈一項固件更新，進一步提升TC Bars解決方案的強大功能。此次1.3.8固件版本更新旨在提升用戶體驗，涵蓋攝像頭增強、額外的Dante音頻輸出、網絡可靠性增強以及安全性和能效改進。





Sennheiser宣佈對TC Bars解決方案進行重大升級



Sennheiser的TC Bars解決方案是針對小型到中型會議室和協作空間的最靈活的一體機設備。TC Bar S配備四個麥克風和兩個揚聲器，TC Bar M則配備六個麥克風和四個揚聲器。兩款產品均通過Microsoft Teams認證，具備值得信賴的Sennheiser音質、簡便的安裝流程、多品牌集成、輕鬆的管理與控制、高清視頻、安全性及可持續性。



藉助最新固件更新，TC Bars搭載的4K AI增強攝像頭的畫面移動得到了改善，在使用人物平鋪和自動取景等功能時，能夠帶來更加自然、參與感強且逼真的視頻體驗。根據客戶反饋，新的預設攝像頭模式將讓用戶在會議期間體驗更穩定一致的攝像頭表現，同時支持在通話中遠端臨時調整攝像頭設定。



TC Bars標配全頻立體聲揚聲器，提供業內領先的音頻表現。針對需要額外音頻輸出的用戶，此次更新支持通過Dante連接獨立揚聲器。此外，外接揚聲器還可用於持續將音頻流傳輸至Sennheiser的雙向通信解決方案MobileConnect。



該固件更新還將通過多種方式提升用戶體驗。為了確保會議準時開始，TC Bars通過優化預設節能模式並新增可選的「Always On」設定，顯著縮短了其待機喚醒時間。此次更新還確保了TC Bars符合所有現行的安全和法規標準，為用戶帶來安心保障。針對複雜環境，尤其是在分屏模式下，通過增強路由功能提升了網絡可靠性，確保更加專業流暢的體驗。



最新固件版本免費提供，用戶可通過Sennheiser Control Cockpit下載，或訪問Sennheiser官網，選擇TC Bar S或TC Bar M，下拉至「下載」部分，選擇「固件更新」進行下載。

關於Sennheiser品牌——80年專注打造音頻之未來

音頻是我們的生命之源。我們滿懷熱情，致力於創造與眾不同的音頻解決方案。這份熱情引領着我們從世界頂級舞台到最安靜的聆聽空間，也使Sennheiser成為卓越音頻的代名詞，音質不僅出眾，而且真實。2025年，Sennheiser品牌慶祝成立80週年。自1945年創立以來，我們始終以打造音頻之未來為己任，不斷為客戶締造非凡的聲音體驗。專業音頻解決方案，如麥克風、會議解決方案、流媒體技術和監聽系統等隸屬於Sennheiser electronic SE & Co. KG；消費設備業務，包括耳機、條形音箱和語音增強系列耳機等在Sennheiser的授權下由Sonova Holding AG運營。





