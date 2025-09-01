黃澤林返港對美網成績喜出望外｜仲量聯行指減息救不了港商廈｜陳詠詩狀態大勇奪港姐冠軍｜9 月 1 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 1 日星期一，預測本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。

【今日重點新聞】

now 新聞：黃澤林美網創歷史闖男單 32 強後返港

日前在美國網球公開賽晉身男單 32 強創歷史的黃澤林，完成比賽後由紐約返抵香港。他表示對自己的成績感到喜出望外。

am730：逾 2,000 活龜藏貨斗底架 38 歲司機涉走私深圳灣管制站落網

海關在深圳灣管制站偵破一宗涉嫌利用中型貨車走私懷疑瀕危物種的案件，檢獲 2,139 隻懷疑受管制屬瀕危物種的活龜，估計市值約 100 萬元，38 歲貨車司機被捕。

am730：軍裝警被騙至柬埔寨詐騙園區 周一鳴：目前安全

日前有報道指一名現役軍裝男警近期失蹤，被帶到柬埔寨詐騙園區，其後成功逃脫，於柬埔寨致電回港向駐守警署求助。警務處處長周一鳴昨回應被帶往柬埔寨詐騙園區的警員情況，指有關警員現時安全，正身處柬埔寨，警方同日將會派員到當地了解。被問及警方是否有任何部署，周一鳴就指沒有，會在掌握情況後才公布消息。

【今日重點財經新聞】

信報：仲量聯行：減息救不了港商廈

本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。

信報：積金易10年可省500億超預期

「積金易」去年中已啟用，積金局主席劉麥嘉軒表示，過去一年多的運作顯著提升了處理強積金計劃行政工作的效率，規模效益較預期大，減費成效也見明顯。最新估計，強積金基金的行政費在「積金易」推出10年內會降低57%至65%，累計節省約400億至500億元，較原先估計的300億至400億元更多。

信報：中銀傳有意申發穩定幣 冀首批獲牌 渣打合營已提意向 金管不擬披露名單

本港穩定幣未曾發牌便已備受各界關注，金融管理局早前表明，鼓勵有意申請牌照的機構於8月底前聯繫當局表達意向，若已經準備充分並希望盡早獲得考慮，應於本月底前提交申請。市場消息又透露，繼渣打香港牽頭成立的合營公司正式表態有意申請發牌外，另一發鈔行中銀香港（2388.HK）亦有興趣申請，並正積極準備冀爭取成為首批獲得穩定幣牌照的發行人。

Bloomberg：美國上訴法院裁定特朗普全球關稅多數不合法 但暫未叫停實施

美國一個聯邦上訴法院裁定總統特朗普的全球關稅多數不合法，認為他徵收這些關稅超越了自己的權限。不過，在案件受到進一步審理的同時，法官允許這些關稅繼續有效。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶

《2025香港小姐競選》決賽昨晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定，9號陳詠詩（Stacey）勇奪港姐冠軍，她曾是香港藝術體操代表隊成員。亞軍為7號施宇琪（Angela），季軍則由13號袁文靜(Jane)奪得，友誼小姐和最上鏡小姐得獎者同樣為1號李尹嫣。得到兩個獎的她本視為大熱，但最後五強止步。