同性伴侶登記制度二讀遭大比數否決｜標指納指再破頂甲骨文暴漲 36%｜麥家琪為新劇犧牲化老人妝｜9 月 11 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 11 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：同性伴侶登記制度｜ 14 票贊成 71 票反對 江玉歡棄權 無法通過二讀 本屆首度否決政府法案
Yahoo 新聞：同性伴侶登記制｜曾國衞指不會向法庭申延期 港澳辦：證議會非「橡皮圖章」 有人操弄議題借機破壞香港
Yahoo 新聞：同性伴侶登記制度｜ 案件原告岑子杰感可惜 欠社會討論失契機 溫和進步聲音被忽視
《同性伴侶關係登記條例草案》昨日（10日）在立法會表決，最終以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀。投下唯一棄權票的是法律界議員江玉歡。另外，投下支持票的議員包括葉劉淑儀、陳克勤、廖長江、黎棟國及謝偉俊等。今次是本屆立法會首度否決政府法案。性小眾團體萌家⾹港對此表⽰極度遺憾及失望，令人憂慮香港法治是否與國際接軌。
代表政府推動法案的政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者回應時指，「政府當然感到失望」，惟尊重立法會的決定和投票結果。草案被否決，政府要如何繼續履行法庭判決備受關注。曾國衞指，政府會與律政司作進一步商討及研究，不會向法庭申請延長暫緩令期限。
岑子杰在表決後回應，對結果深感可惜，並形容政府與議會未有給予社會足夠時間討論，最終錯失了推進共識的契機。岑子杰發聲明指，雖然社會對性小眾權益意見分歧，但根據 2023 年多間大學的調查，六成市民支持同性婚姻，反對的僅 17%，而逾八成支持同性伴侶享有全部或部分異性伴侶權益。他說，支持立法的一方已表現克制，並非一步到位要求完全平權，而是希望透過草案逐步邁向平等，「可惜，即使如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見。」
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。有地產界人士認為，政府面對財政赤字，暫時擱置明日大嶼、集中拓展北部都會區（北都），為務實的做法，相信有助加強業界對投資北都的信心。
now 新聞：基孔肯雅熱｜深水埗李鄭屋邨 5 歲男童感染個案 到過鶴山佛山
本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計錄得14宗確診。新增患者是一名5歲男童，在明愛醫院的無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他住在深水埗李鄭屋邨，7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市後，9月5日發燒，7日出現皮疹，翌日到醫院急症室求診，他的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。衞生署衞生防護中心認為他是在外遊期間受到感染，其三名家居接觸者沒有病徵，正接受醫學監察。
【今日重點財經新聞】
Yahoo 財經：美股日誌｜標指納指驚驗破頂 甲骨文暴漲36%
美股三大指數先升後回，收市個別發展，標普500指數和納斯達克指數連續兩日創新高，雖然納指一道倒跌，道瓊斯指數跌220點。甲骨文狂升近36%收市，帶動人工智能相關股份造好，但其他科技股以至非科技股表現參差不齊。美國批發價格按月意外下降，投資者觀望星期四公布的消費層面的通脹數據，以部署息口策略。油價向上，俄羅斯遙控機深入波蘭境內遭擊落，被視為對北大西洋公約組織成員國的直接挑釁。
據立法會《數據透視》顯示，去年本港共有1.76萬間餐飲店舖，但傳統餐飲行業近年面臨萎縮的挑戰。於2014年至2024年間，港式茶餐廳及中式餐館數量均下跌7%，分別減至2370間及2140間；相反，網上外賣平台和「兩餸飯」店舖興起，外賣店舖數目同期激增39%，達到2180間。而日式及韓式餐廳同期亦增加22%，至1720間，反映其作為高性價比的用餐選擇的吸引力。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：「性感女神」麥家琪為新劇犧牲化老人妝 現實中落田割禾超接地氣獲網民激讚
現年50歲嘅麥家琪，1993年參加香港小姐競選，縱然係大熱門，但有傳因負面新聞致五強不入，幸好最後成功入行。麥家琪進軍電影圈，曾演出《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》《北上登台》及《偷窺無罪》等三級片，當中《偷窺無罪》更挑戰全裸性感演出，被封「性感女神」。麥家琪與大律師王國豪喺2006年結婚，誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，佢活躍於內地社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨。 最近佢參演HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，喺劇中飾演岑麗香嘅媽媽翠晶，今次佢可以話係為藝術犧牲，化上老人妝增添真實效果，同以往性感尤物形象截然不同。
東方日報：那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷
內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。更爆是二人飲飽食醉後，長髮美女扶實腳步浮浮的孟桐離開，見孟桐此時已飲到面紅紅，心情更加亢奮，然後坐上私人座駕後座，直奔那英別墅繼續下半場。
其他人也在看
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
宣萱近日擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場帶起壓軸高潮，曾為 TVB 「四大花旦」之一的宣萱，更跟上潮流與網民互動親民貼地，「人緣好」魅力大爆發！Yahoo Style HK ・ 1 天前
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
iPhone指數｜各地打工仔買機要返幾日工？瑞士4日搞掂 新加坡6日 港人需XX日
蘋果iPhone 17系列即將於9月19日發售，香港則在9月12日晚8時起開放預訂。新機價格方面，iPhone 17由6,899元起、iPhone Air 8,599元起、iPhone 17 Pro 9,399元起、iPhone 17 Pro Max 10,199元起。雖然港人不至於要「賣腎」才能買新機，但iPhoneam730 ・ 19 小時前
蘋果iPhone 17不再創新 進入「Nokia式」收成期？
蘋果發布會結束，股價例跌一定百分比，不過市場對蘋果所發布的新產品意見參差，有人相當期待 AirPods Pod 3的即時翻譯功能，有人指iPhone 17升級較大，不過就有更多聲音指出蘋果完全無提及AI，產品升級了無新意，憂蘋果在Tim Cook帶領下將變成了另一個Nokia。翻查Nokia資料，昔日王者有過一段「食老本」收成期，以此參考，蘋果還有4年時間可轉身Yahoo財經 ・ 20 小時前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 17 小時前
啟德驚現廣場大媽舞 買樓點樣可避開？
啟德樓王天璽．天月內錄得6宗短炒成交，竟然達成100%獲利紀錄。天璽．天附近的啟德車站廣場一到夜晚即上演廣場大媽舞，近期亦成為網民熱話，甚至有街坊擔心影響樓價。買樓自住都想清靜啲，究竟點揀樓可以降低遇上大媽舞風險？Yahoo 地產 ・ 1 天前
陳奕迅親生阿哥曝光 十足雙胞胎震驚全網
歌神陳奕迅 (Eason) 一向十分疼錫家人，他與他的爸媽和哥哥的感情亦十分好。他曾以一系列「MAMA WITH ME」為題的影片，分享自己童年以及家人相處趣事。其中一集講到他當年原來十分抗拒到英國留學，原因是他怕死：「當時流行愛爾蘭共和軍成日在公眾地方施襲，我怕死，所以唔去，覺得一定被人炸死。後來係哥哥特地聖誕節喺英國返嚟，同埋媽咪一齊陪我去。」他更指因為有家人的支持以及愛，令他衝破了心理障礙，甚至愛上了英國。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 16 小時前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
踢開馬斯克 甲骨文主席Ellison成全球首富
甲骨文(ORCL.US)周三最新飆升41%，公司單日市值大增逾2,780億美元，帶動董事長艾利森取代特斯拉(TSLA.US)創辦人馬斯克，首次成為全球首富。 據彭博億萬富翁指數，以艾利森持股量，其身家單日飆升約1,000億美元，增至3,930億美元，超過馬斯克的3,850億美元，是該指數有史以來錄得的最大單日增幅。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前瞻: 放寬投資移民救市？拆解千萬豪宅購買力真相！
樓市庫存高企，單靠本地需求恐難支撐，市場再度傳出聲音，希望政府在《施政報告》中放寬俗稱「投資移民」的「新資本投資入境計劃」，以引入外來資金，刺激樓市。究竟放寬建議的具體內容是甚麼？此舉又是否能成為救市良方？Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國今明兩年牛肉消費料將萎縮 經濟放緩及反浪費令昔日全球引擎熄火
全球第二大牛肉消費國中國的需求預計在2026年將連續第二年下降，原因是經濟放緩擠壓家庭收入。Bloomberg ・ 1 天前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 22 小時前