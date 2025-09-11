同性伴侶登記制度二讀遭大比數否決｜標指納指再破頂甲骨文暴漲 36%｜麥家琪為新劇犧牲化老人妝｜9 月 11 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 11 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：同性伴侶登記制度｜ 14 票贊成 71 票反對 江玉歡棄權 無法通過二讀 本屆首度否決政府法案

Yahoo 新聞：同性伴侶登記制｜曾國衞指不會向法庭申延期 港澳辦：證議會非「橡皮圖章」 有人操弄議題借機破壞香港

Yahoo 新聞：同性伴侶登記制度｜ 案件原告岑子杰感可惜 欠社會討論失契機 溫和進步聲音被忽視

《同性伴侶關係登記條例草案》昨日（10日）在立法會表決，最終以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀。投下唯一棄權票的是法律界議員江玉歡。另外，投下支持票的議員包括葉劉淑儀、陳克勤、廖長江、黎棟國及謝偉俊等。今次是本屆立法會首度否決政府法案。性小眾團體萌家⾹港對此表⽰極度遺憾及失望，令人憂慮香港法治是否與國際接軌。

代表政府推動法案的政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者回應時指，「政府當然感到失望」，惟尊重立法會的決定和投票結果。草案被否決，政府要如何繼續履行法庭判決備受關注。曾國衞指，政府會與律政司作進一步商討及研究，不會向法庭申請延長暫緩令期限。

岑子杰在表決後回應，對結果深感可惜，並形容政府與議會未有給予社會足夠時間討論，最終錯失了推進共識的契機。岑子杰發聲明指，雖然社會對性小眾權益意見分歧，但根據 2023 年多間大學的調查，六成市民支持同性婚姻，反對的僅 17%，而逾八成支持同性伴侶享有全部或部分異性伴侶權益。他說，支持立法的一方已表現克制，並非一步到位要求完全平權，而是希望透過草案逐步邁向平等，「可惜，即使如此溫和理性的進步聲音，在今日的社會彷彿不被看見。」

信報：明日大嶼突煞停 聚焦北都發展

預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。有地產界人士認為，政府面對財政赤字，暫時擱置明日大嶼、集中拓展北部都會區（北都），為務實的做法，相信有助加強業界對投資北都的信心。

now 新聞：基孔肯雅熱｜深水埗李鄭屋邨 5 歲男童感染個案 到過鶴山佛山

本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，今年累計錄得14宗確診。新增患者是一名5歲男童，在明愛醫院的無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他住在深水埗李鄭屋邨，7月15日至8月31日與家人到訪廣東省鶴山市和鄰近的佛山市後，9月5日發燒，7日出現皮疹，翌日到醫院急症室求診，他的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。衞生署衞生防護中心認為他是在外遊期間受到感染，其三名家居接觸者沒有病徵，正接受醫學監察。

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：美股日誌｜標指納指驚驗破頂 甲骨文暴漲36%

美股三大指數先升後回，收市個別發展，標普500指數和納斯達克指數連續兩日創新高，雖然納指一道倒跌，道瓊斯指數跌220點。甲骨文狂升近36%收市，帶動人工智能相關股份造好，但其他科技股以至非科技股表現參差不齊。美國批發價格按月意外下降，投資者觀望星期四公布的消費層面的通脹數據，以部署息口策略。油價向上，俄羅斯遙控機深入波蘭境內遭擊落，被視為對北大西洋公約組織成員國的直接挑釁。

信報：茶記中餐館數量十年少7%

據立法會《數據透視》顯示，去年本港共有1.76萬間餐飲店舖，但傳統餐飲行業近年面臨萎縮的挑戰。於2014年至2024年間，港式茶餐廳及中式餐館數量均下跌7%，分別減至2370間及2140間；相反，網上外賣平台和「兩餸飯」店舖興起，外賣店舖數目同期激增39%，達到2180間。而日式及韓式餐廳同期亦增加22%，至1720間，反映其作為高性價比的用餐選擇的吸引力。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：「性感女神」麥家琪為新劇犧牲化老人妝 現實中落田割禾超接地氣獲網民激讚

現年50歲嘅麥家琪，1993年參加香港小姐競選，縱然係大熱門，但有傳因負面新聞致五強不入，幸好最後成功入行。麥家琪進軍電影圈，曾演出《聊齋艷譚之幽媾》、《迷失樂園》、《西廂艷譚》《北上登台》及《偷窺無罪》等三級片，當中《偷窺無罪》更挑戰全裸性感演出，被封「性感女神」。麥家琪與大律師王國豪喺2006年結婚，誕下兩子一女並淡出幕前；直至近年，佢活躍於內地社交平台拍片分享生活點滴以及帶貨。 最近佢參演HOY TV首部原創劇《我愛九龍城》，喺劇中飾演岑麗香嘅媽媽翠晶，今次佢可以話係為藝術犧牲，化上老人妝增添真實效果，同以往性感尤物形象截然不同。

東方日報：那英老公與長髮美女打得火熱被斷正 否認出軌被攙扶賴腳傷

內地天后那英與內地前足球員高峰於2005年離婚後，翌年就與商人孟桐結婚，兩夫妻一直非常低調。可是，近日有內媒拍得孟桐在北京一家酒吧消遣時，同行有一名火辣長髮美女，本身是海歸回國的孟桐思想開放，美女全程翹實男方，又依偎在孟桐壯闊肩膀上，只見男方一臉滿足，二人還來個十指緊扣，極之親密，而在旁的友人似乎沒有詫異他們的關係，如常劈酒狂歡。更爆是二人飲飽食醉後，長髮美女扶實腳步浮浮的孟桐離開，見孟桐此時已飲到面紅紅，心情更加亢奮，然後坐上私人座駕後座，直奔那英別墅繼續下半場。