同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
消息指政府或延長新生子女額外免稅額｜港本周勢減息存款邁向零利率｜姚焯菲分享紐約升學近況｜9 月 15 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 15 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。
【今日重點新聞】
now 新聞：施政報告前瞻｜消息指政府或延長新生子女額外免稅額 議員促制定全面育兒政策
新一份施政報告星期三出爐。據了解，政府或會延長子女出生課稅年度的額外免稅額至少多於一年，有市民指未必吸引生育，有議員認為政府應該制定全面育兒政策。
am730：施政報告 2025︱消息：將提出優化高級公務員系統
另有消息指，政府將優化高級公務員系統建設，加強公務員的領導責任及角色，同時強化政府部門主管及高級公務員的領導能力，盼將政策發揮得更好和落實，令市民受惠及生活得更好。
am730：牛池灣電單車與巴士相撞 鐵騎士據報遭另一巴士輾過重傷不治
牛池灣發生致命交通意外。昨日晚上 8 時許，一輛電單車與兩輛巴士沿觀塘道往九龍灣方向行駛，至坪石邨對開時發生相撞。27 歲南亞裔鐵騎士意外後人仰車翻，重傷昏迷送聯合醫院搶救，惜最終返魂乏術。
Yahoo 新聞：港企蒸爐設計獲獎 助酒樓節能15% 升級版未擬加價：大環境唔好 幫一幫客戶︱Yahoo
在全球低碳浪潮下，有本港企業研發節能蒸爐，獲得煤氣公司首屆「智創綠燃爐具設計比賽——蒸櫃篇」最佳表現大獎。該公司負責人接受《Yahoo 新聞》專訪時指，升級版蒸爐搭載壓力感應與自動排水，可進一步提升專業爐具效能之餘，更支援餐飲業界轉向可持續發展，同時提升酒樓運營效率。升級版節能蒸爐可助酒樓每月減少10至15％能源費用，目前已有酒樓取用。然而該公司暫不打算為升級版加價：「依家大環境唔好，幫一幫客戶」。
【今日重點財經新聞】
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。
雖然美國通脹仍然偏高，但上周就業數據疲弱，市場維持對聯儲局於本周三減息的預期。聯儲局在議息時需兼顧「充分就業」及「穩定物價」兩大使命。鑑於勞動力市場疲弱，同時通脹仍然高企，華爾街策略師對Yahoo財經說，今次會議將會是艱難的決定。
據倫敦《金融時報》上周六（13 日）報導，中國已正式邀請美國總統特朗普赴北京與中國國家主席習近平舉行峰會，但兩國在貿易和芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方邀請。 知情人士透露，美中談判缺乏進展，降低北京峰會的可能性，特朗普與習近平更有可能在 APEC 峰會低調見面。
鉅亨網：彭博記者披露：蘋果10款新品連環轟炸 半數年底前推出
雖然 iPhone 17 新品發表會才落幕不久，蘋果 (AAPL) 短期內仍有雄心勃勃的產品推出計畫，未來半年該公司還將推出另外 10 款產品，其中半數預計在今年底前正式亮相。 根據《彭博資訊》資深蘋果分析師 Mark Gurman 爆料，原本外界期待在本月發布會上登場的一系列新品雖未能如期而至，但仍會在今年底前陸續上市，部分產品最快 10 月就將揭開神秘面紗。
【今日重點娛樂新聞】
東方日報：姚焯菲自爆紐約升學比新西蘭適應得快 但一街都見流浪漢...
姚焯菲（Chantel）在本月初已飛抵美國紐約升學，在社交網分享童年照，並「開學大吉」。她前晚趁開學兩星期，又分享一段長約分半鐘的短片，大爆當地讀書生活的情況。
Yahoo 娛樂圈：袁文傑探望8日大小貓B 籲領養代替購買 義工當場餵糊仔掀爭議
56歲型男袁文傑是圈中著名「貓奴」，愛貓的他一向關心流浪動物，日前他在IG發出帖文並附上影片，可見他去探望一隻剛出生8日的小貓B，表示「還要是未足月便出世，可想而知，BB降臨時相當弱小，放在手掌中心也要用最小力度…雖然弱小，但好強生命力；雖未開眼，但已在感受呢個世界！看著BB，心即時融化，也感謝不辭勞苦的義工朋友，BB這個階段，疏忽任何一刻也不可以，真的很辛苦！祝福小貓B😍」。影片又見到義工為貓 B 餵糊仔，但有網民就認為做法不可取。
