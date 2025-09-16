娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
立法會大樓「尿袋」冒煙險起火｜銀債首日平均認購 30 手超去年｜袁嘉敏回流透露人妻朋友拒聚會感傷心｜9 月 16 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 16 日星期二，預測本港地區今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約 33 度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：立法會有「尿袋」冒煙險起火 消息指涉李惟宏辦事處 中電承認紀念品出事並即時停用
立法會大樓 12 樓一間議員辦事處昨日（15 日）下午一時有流動充電器（俗稱「尿袋」）突然冒煙，氣味疑經中央冷氣系統傳至不同樓層，一度令議員誤以為發生火警。立法會秘書處晚上回覆《Yahoo 新聞》確認事件，指充電器沒有起火。消息指，涉事為金融服務界議員李惟宏辦事處。 《Yahoo新聞》曾致電李惟宏查詢，惟無人接聽。據了解，涉事的尿袋是中電活動的贈品，中電回覆《Yahoo新聞》表示，確認該充電器是紀念品，是第一次發生冒煙情況，在得悉後已通知相關人士停用這款產品，並已即時知會供應商並要求作出跟進。
一輛巴士昨日下午駛經青朗公路時，被一支鐵通擊中，車長受傷。從網上片段見到，一條長約數米的鐵通插穿巴士擋風玻璃，再插向巴士車長。下午 5 時許，一輛城巴 967 路線巴士沿大欖隧道往元朗方向行駛，去到青朗公路時，路面一支鐵通懷疑被其他途經車輛輾起，擊中巴士車頭擋風玻璃及車長駕駛座位，66 歲車長胸部受傷，由救護車送院治理。
Yahoo 新聞：民主思路宣布改名「民思政策研究所」 湯家驊：盼釐清定位減少誤解
成立 10 年的智庫「民主思路」昨日（15 日）宣布，即日起更名為「民思政策研究所」，英文名由「Path of Democracy」改為「PoD Research Institute」。召集人湯家驊表示，更名為了更貼切呈現機構專注公共政策研究的定位，澄清外界長期把團體視作政黨、誤解其工作重心在選舉等事務。
【今日重點財經新聞】
政府發行的第10批銀色債券昨日開始接受公眾認購，由於市場預計將步入減息周期，為期3年的銀債每年保證息率達3.85厘，回報較港元定存吸引，綜合多間銀行及券商意見顯示，首日認購反應理想，申請人平均認購達30手（即認購金額30萬元），較去年首日銷情更佳。
信報：聖安娜兼賣韓食 年底前添兩店 與「兩餸飯」模式不同 強調並非轉型
近期有多間大型食肆先後進軍「兩餸飯」市場，其中較特別是利亞零售（0831.HK）旗下聖安娜餅屋「跨界別」推出韓式「兩餸飯」。利亞零售行政總裁鄧子健表示，港人北上消費，對日常零售需求減少，為應對市場轉變，聖安娜餅屋推出創新產品，如凍食三文治及熱食等，而位於太子的概念店為第五代門店，率先引入韓式便當，現時反應理想，盼藉此帶動西餅麵包銷售，今年底前會新增2間概念店，強調聖安娜並非轉型，而是延伸至更多不同類型的產品。
Bloomberg：美中馬德里談判就 TikTok 達成框架 特朗普將與習近平通話為協議拍板
美國總統特朗普表示，自己將於周五與中國領導人習近平交談，與此同時中美就 TikTok 應用維持在美運營達成了框架。這將是自6月以來特朗普與習近平之間的首次直接接觸。馬德里談判的美方牽頭人、美國財政部長貝森特對媒體表示，已和中方達成維持TikTok應用美國運行的框架。中國貿易談判代表李成鋼也對記者表示，雙方就以合作方式妥善解決 TikTok 相關問題達成了基本框架共識，同時提醒稱中國絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。
Yahoo 財經：美股日誌｜納指連續6日破頂 Alphabet市值破3萬億
美股上升，納斯達克指數升近1%，連續6日創歷史新高，標普500指數再次收在6,600點以上，Alphabet加入市值3萬億俱樂部。投資者憧憬中美貿易談判有成果，以及繼續炒減息效應，期待星期三聯儲局議息後，鮑威爾會進一步提示放鬆貨幣政策。金價繼續上升，紐約即月期金突破3,700美元水平。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：袁嘉敏回流香港拍港島新居開箱片 透露人妻朋友拒聚會感傷心：女人之間比較很愚蠢
袁嘉敏（Candy）曾於2022年公開怒斥鍾培生及其父曾向佢提出古怪要求，「鍾袁大戰」引起全城熱議。2023年底，袁嘉敏移英展開新生活，不過今年宣布回流香港，重返港島南區成長地段居住。袁嘉敏亦透露自己返港後曾與老朋友聯絡，不過對方已婚並育有小朋友，因而情願與其他媽媽聚會，坦言感到傷心。
Yahoo 娛樂圈：《膠戰S4》訪問 Jeffrey歷意外後大改變放肆勁食 Hillary感Edan收埋自己：頭三季我覺得佢易相處啲
綜藝節目《膠戰》已成為ViuTV王牌級遊戲節目，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）激發強烈化學作用，今季《膠戰S4》更移師到馬來西亞拍攝。6膠幕前幕後都充滿笑聲，開踩界玩笑之餘，亦真誠分享彼此的改變，包括經歷完意外的Jeffrey因覺得「原來生命好緊要」而放肆勁食，而Hilary更大爆Edan變得「收埋自己」及「頭三季我覺得佢易相處啲」！
