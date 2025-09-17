上水男學生遭欺凌 4 同學被捕｜藥捷貨乾抽高六成收市倒插 54%｜于朦朧母親指兒子因飲酒意外墮樓身亡｜9 月 17 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 17 日星期三，預測本港地區今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣溫約 32 度。吹和緩偏東風。

【今日重點新聞】

am730：校園欺凌｜男學生遭掌摑勒索 4同學涉襲擊被捕

上水發生校園欺凌事件，4名身穿校服的男女學生欺凌一名男生，包括掌摑及言語欺凌；其中1人更勒索受害者近1萬元。警方指，7月接獲相關報案，已拘捕4名年齡介乎13至15歲的男女，涉嫌「普通襲擊」。

Yahoo 新聞：施政報告2025前瞻｜租者置其屋擬重推、新生子女免稅額、狗隻可入食肆、高級公務員責任制 一文睇清政策重點

行政長官李家超將於今早（17 日）11 時，於立法會會議廳發表 2025 年施政報告，是本屆政府第四份施政報告。李家超表示，今年的《施政報告》會沿用去年的綠色。報告尚未發表，多間傳媒已經引述消息指會推出各項政策，包括公屋戶有望購買單位、新生子女免稅額加碼、非本地生學額提高至 5 成、⁠公布高級公務員責任制等。

Yahoo 新聞：打風｜天文台考慮今晚至周四初時發一號戒備信號 評估需否周五發更高信號｜不斷更新

本港今個星期會再受熱帶氣旋影響。天文台表示，位於呂宋附近熱帶低氣壓會在今日橫過呂宋一帶並進入本港 800 公里範圍，天文台會考慮在今日晚上至星期四（18 日）初時發出一號戒備信號。天文台又會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周五（19 日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

Yahoo 新聞：10.1黃金周料150萬內地客訪港 業界指港府政策足夠：唔好諗太多新嘢

國慶黃金周臨近，旅議會預計今年10.1黃金周將有 150 萬內地旅客來港，按年增長一成，大部分為自由行旅客；旅行團則約有 1300 個、合共 4.5 萬人，亦較去年增長一成。業界指，疫情前後旅客模式「完全不同」，不應再只追求數字增長。香港酒店業主聯會預期，九龍等旅遊旺區酒店入住率可達九成，整體表現「鼓舞」。不過，業界同時認為，香港優勢不在價錢便宜而在質素，業界可善用現有旅遊資源，積極吸引歐美及東盟等地旅客，拓展多元市場，又形容目前政府政策足夠，「唔好諗太多新嘢，方便營商對我哋嚟講就已經係最好」。

【今日重點財經新聞】

信報：藥捷貨乾抽高六成 收市倒插54%

新股熱潮持續，「港股通」再現疑似「割韭菜」情況。上市僅3個月、生物科技公司（俗稱B仔股）藥捷安康（2617.HK）近日股價走勢如坐過山車，在過去4日累飆逾4.8倍後，昨日早段一度急升64%，至679.5元，令公司總市值曾直逼2700億元；惟中午公司發公告稱不明股價異動原因後，該股即上演「高台跳水」，掉頭倒插最多60%，低見165元，最後全日重挫54%，收報192元。

信報：馬雲傳回歸 親掌阿里AI業務 坐鎮外賣戰 迎擊京東美團

阿里巴巴（9988.HK）、京東（9618.HK）與美團（3690.HK）在外賣平台領域的競爭愈演愈烈之際，外電報道，淡出公眾視野5年的阿里創辦人馬雲已「強勢回歸」，帶領阿里向京東及美團「宣戰」，並親自掌管集團人工智能（AI）及外賣業務，更在辦公室內部留言板貼上「讓阿里再次偉大」的口號。這場內地外賣平台巨頭之間的爭奪戰，未來勢必再起風雲。

AASTOCKS：特朗普再延交易期限 據報甲骨文財團將持有TikTok美國業務多數股權

美國總統特朗普周二公布，再度延長字節跳動剝離TikTok美國業務的最後期限至12月16日，為第四次延長。 於周一，中美表示就TikTok問題達框架共識。 報道指，根據框架協議，TikTok美國業務約80%的股份將由包括甲骨文(ORCL)、銀湖資本等在內的投資者財團持有。 同時，作為協議的一部分，現有的美國用戶需要轉向一款新的應用程式。

Bloomberg：美財長料習特會上定TikTok協議

美國財政部長貝森特在接受 CNBC 採訪時探討了 TikTok 的未來。當被問及該框架的具體內容時，貝森特表示，他相信總統特朗普和中國國家主席習近平會在將於周五舉行的通話中敲定 TikTok 最終協議。他還透露，美方在談判期間得知中國初步裁定輝達公司違反反壟斷法後表達了失望。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因

曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。

東方日報：荷里活巨星羅拔烈福離世 享年89歲

美國男星羅拔烈福（Robert Redford）於美國辛丹斯寓所於睡夢中離世，享年89歲。其公關表示：「羅拔烈福於2025年9月16日於猶他州山區辛丹斯家中離世，這是他深愛的地方，身邊圍繞著他摯愛的人。我們將非常懷念他。」羅拔同時是演員與導演，21歲加入影壇，縱橫影壇超過60載，曾憑1973年電影《老千計狀元才》（The Sting）獲奧斯卡影帝提名，並憑1980年電影《普通人》（Ordinary People）奪得奧斯卡最佳導演。他憑1994年電影《幕後謊言》（Quiz Show）獲最佳電影與最佳導演提名，並於2002年獲得奧斯卡終身成就獎。