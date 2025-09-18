李家超談首長責任制突提兩前局長被炒原因｜聯儲局減息四分一厘｜關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多｜9 月 18 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 18 日星期四，預測本港地區今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫約 34 度。稍後局部地區驟雨較多及有雷暴。吹和緩東至東北風。一號戒備信號現正生效。

【施政報告2025】

施政報告2025懶人包｜居屋綠表比例提高至5成 增白居二配額 餐廳申請狗隻進入牌照 一文睇清政策重點

施政報告2025高頻詞彙統計｜「香港」「本地」增 「國家」「發展」減 「AI」倍增︱Yahoo

【圖輯】施政報告宣讀近三小時 司長捽眼議員翹手、仰望｜Yahoo

行政長官李家超昨日（17 日）發表任內第四份《施政報告》，關鍵政策包括推出政府「部門首長責任制」，部門首長如果出現問題可接受紀律處分，最嚴重者可革職。在昨日下午的記者會，李家超暗示兩位前局長楊潤雄及林世雄，是因為「我對佢唔滿意」而被免職，安排「我認為有啲更好」的政治問責官員接任。他又重申，部門首長問責一直存在，只是沒有制度化。

施政報告2025︱楊潤雄及林世雄被炒 李家超不點名回應：我對佢唔滿意、我認為有更好︱Yahoo

施政報告2025公務員問責｜李家超：設部門首長責任制查找不足 可革職、扣薪降級｜Yahoo

政府會大力發展「北部都會區」，將會成立由行政長官牽頭的「北都發展委員會」，為了吸引企業和產業進駐，行政措施會拆牆鬆綁，包括引入快速審批制度，以試點形式推行「分階段開發」模式；政府亦容許靈活批撥土地，配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

施政報告2025北部都會區｜專屬法例加快發展 消息：明年立法 專項撥款可繞過立法會｜Yahoo

施政報告2025北部都會區｜李家超親自領導北都發展委員會 訂專屬法律、「優惠政策包」｜Yahoo

房屋方面，政府會將綠白表配額比例由 40：60 調升至 50：50，協助更多公屋租戶變成業主，同時讓原有公屋流轉給輪候申請人。「白居二」配額會再加 1,000 個，總數加至 7,000 個。不過，社會傳聞的「租者置其屋」重推最終沒有實現。消息指，政府明年就此開展研究，再決定是否重推有關計劃。李家超昨晚解釋，社會對有關措施存在揣測和討論，政府理解市民的關心，但目前仍需深入研究相關問題，暫時未到作出決定的階段。李家超又認為，政府對私樓的政策一向希望保持平穩發展，避免樓價出現大幅波動。他又指，社會上對香港樓價是否昂貴存在不同看法，「有啲人話香港樓貴，有啲人話香港樓唔貴，咁呢個係好個人。」

施政報告2025樓市措施欠奉︱李家超指樓價處「平平穩穩的底部」 「貴與平」屬個人考慮︱Yahoo

施政報告2025租者置其屋｜消息指明年研究重推與否 分析：公屋混合業權 或增房委會財政壓力︱Yahoo

施政報告2025租者置其屋︱公屋「租置計劃」重推落空 李家超指房署正研究：未到決定階段︱Yahoo

政府為了鼓勵生育，新生子女額外免稅額會由一年延至兩年，總額到 26 萬元。有記者問到，可否放寬專才領「新生嬰兒獎勵金」，以鼓勵生育。李家超指政策必須謹慎處理，強調資金只會用於「真正香港嘅 BB」，並限定必須是香港永久性居民才能受惠。他強調：「我哋呢個唔係一個酒店，起碼喺我獎勵金方面唔係。」

我哋昨日亦做咗街訪，有市民原本期望政府重派消費券，以振興經濟、幫補生活，對施政報告中未有相關安排感到失望。亦有市民笑言相信李家超施政決定，故不用特意收看直播。

施政報告2025新生嬰兒獎勵金︱專才有無份？李家超指香港非酒店：幫助真正香港BB︱Yahoo

施政報告2025鼓勵生育｜初生子女免稅額延長 家長首兩年享 26 萬元免稅額｜Yahoo

施政報告2025︱消費券落空感失望 市民稱相信特首：家超應該得︱Yahoo

【其他施政報告報道】

施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo

施政報告2025寵物友善｜狗隻入餐廳解禁 容食肆申請牌照 李家超：創造新商機｜Yahoo

施政報告2025 AI效能提升｜1823熱線強化 10億元成立AI研發院 沙嶺數據園區招標｜Yahoo

施政報告2025傳媒發展︱李家超：非干擾媒體運作 開拓海外市場說好「香港故事」︱Yahoo

施政報告2025紅色旅遊︱與深圳合作推廣「名人大營救」研學路線 保護「中共抗戰遺址」︱Yahoo

施政報告2025四山旅遊｜藉四徑名氣發展綠色景點 西貢海藝術節無疾而終｜Yahoo

施政報告2025外勞收緊︱嚴控輸入侍應廚師比例 基層派嬲促停輸外勞：依家好難搵工︱Yahoo

施政報告2025醫療健康︱精神健康措施擴展至高小 AI 識別高風險個案 其他醫健措施一覽︱Yahoo

施政報告2025大學學額｜非本地生比例增至 50% 1.5 萬本地生學額不變 推「遊學香港」品牌｜Yahoo

施政報告2025文憑試｜打擊「借殼辦學」違規教 DSE 設舉報機制及突擊巡查 訂「私校名冊」｜Yahoo

【今日重點財經新聞】

Yahoo 財經：聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘

美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，是自去年底以來年首次，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。官員預測，今年餘下的兩次議息會議會再減半厘。

信報：阿里自家AI晶片媲美英偉達H20 平頭哥研發 已獲中聯通訂單

內地晶片研發出現突破，繼上周傳出阿里巴巴（9988.HK）和百度（9888.HK）使用自研晶片訓練AI模型，據央視披露，阿里旗下半導體公司平頭哥（T-Head）研發的AI晶片PPU，在多項主要參數指標超越輝達（Nvidia）的A800，部分指標更媲美英偉達H20。此外，平頭哥已經獲得中國聯通的算力訂單，將向其供應過萬張算力卡。

信報：投資移民放寬 買樓門檻降至3000萬 非住宅計算額升到1500萬 新措施豪宅最受惠

「新資本投資者入境計劃」（CIES）要求申請人在港投資不少於3000萬元，房地產投資額最多只算入投資總額為1000萬元，新一份《施政報告》公布最新優化措施，若購買非住宅物業，可算入投資額由1000萬元，上調至1500萬元。此外，原本合資格住宅物業投資的單一物業成交價須達5000萬元，最新放寬成交價門檻，由5000萬元下調至3000萬元。綜合移民顧問及地產業界分析，降低住宅物業成交價門檻具吸引力，短期可帶動申請數量上升；措施料可增3000萬至5000萬元豪宅需求，惟對以中小型單位為主的整體樓市刺激作用有限。

Yahoo 財經：香港力推國際黃金交易 俄羅斯輸入黃金暴增27倍

李家超在最新《施政報告》中，再度提出加快建立「國際黃金交易中心」，然而自去年起香港與俄羅斯黃金貿易急速升溫，今年四月俄金輸港按年飆升27倍，令香港在制裁陰霾下，搖身成為「非親美國家」對抗西方的重要出口窗口。

聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問

關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。

Yahoo 娛樂圈：娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」

日前播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間主持提及陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。早前陳凱琳接受另一網台節目訪問，除咗講到佢同細佬嘅混血樣貌被質疑非父母親生嘅傳言之外，仲有指唔鍾意「最吸金KOL」呢個稱號，原因係唔應該用錢去衡量一個人，唔應該畀呢個名定義咗自己嘅身份同存在價值。鄧兆尊就認為佢可能會因為呢個名而被誤會收費貴，而導致少咗工作機會；吳家樂就認為可能「人紅自然多是非」，擔心稅務局留意其收入。