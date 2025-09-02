督察撞女途人被判 240 小時社服令｜新世界否認獲大股東注資｜李連杰自爆已切除右頸良性腫塊｜9 月 2 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 2 日星期二，預測本港地區今日大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約 34 度，新界再高一兩度。吹微風。

【今日重點新聞】

法庭線：督察涉衝燈撞的士致途人被波及 危駕致他人受嚴重傷害罪成 判240小時社服令

now 新聞：督察撞女途人案 律政司稱研究判刑理由決定須否跟進

駐守東九龍總區的 30 歲男警務督察姚新燊，涉於 2023 年凌晨休班時，駕駛私家車在旺角疑衝燈撞到一輛的士，致該輛的士失控撞倒一名女途人，途人及後需截肢。警員被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，早前裁定罪成。 暫委法官黃國輝周一（9 月 1 日）於區域法院指，被告的報告內容正面、有悔意，考慮到他已還押 5 周，終判被告 240 小時社會服務令、停牌兩年，及須自費完成駕駛改進課程。被告聞判後於犯人欄內拭淚，其親友相擁而泣。律政司指，會研究法官的判刑理由及其他資料，再決定是否要跟進。警方就指涉案的督察現正停職，警方尊重法庭判決，會於司法程序完成後按既定程序跟進。

Yahoo 新聞：《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒情況 倡提供彈性上學安排︱Yahoo

《強制舉報虐待兒童條例》明年 1 月在港實施，香港救助兒童協會今日（1 日）舉行傳媒茶聚，教育界專業顧問團成員、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指，以往有涉案兒童在虐兒個案受理後會感矛盾，覺得自己「沒有了媽媽」，或令條例實施後校內教職員與社工更難處理相關情況，望各界體諒，並建議學校為受害兒童提供彈性上學安排。

Yahoo 新聞：專訪｜從愛民邨玩到世界搖搖大賽 阿反奪 40 歲以上世一：玩到死嗰日｜Yahoo

Yahoo 新聞：專訪｜搖搖運動員的卑微心願 阿反冀奪獎助訂場搞比賽 協會5度申民政場地被拒｜Yahoo

搖搖運動員黃偉鑠（阿反）在愛民邨長大，童年像很多港人一樣，在屋邨玩具店買了搖搖玩。但不同的是，他堅持玩了28年。年輕時他參加過世界搖搖大賽，止步世界第十名。今年41歲的他再參加世界搖搖大賽，擊敗來自日本、意大利等地6位選手，奪得「40歲以上自由花式」冠軍。

阿反在搖搖世界大賽奪冠，而這位「世一」的心願很卑微，希望奪冠讓更多港人認識搖搖，下屆本地搖搖比賽可順利訂場，培養新一代選手。在香港玩搖搖，選手出外比賽大多靠自資，在本地訂場搞比賽也處處碰壁。阿反慨嘆：「早兩個月搞搖搖比賽，搵場地超級困難......」

【今日重點財經新聞】

信報：新世界否認獲大股東注資 傳鄭氏家族覓夥伴斥百億挽救

債台高築的新世界發展（0017.HK），傳出大股東鄭氏家族願意出手救助。彭博昨天引述知情人士稱，鄭氏家族正考慮最快今年底向新世界注資，願意出資規模約100億元，並正尋求能夠提供大致等額資金去換取股權的合作夥伴。不過，新世界昨晚發公告否認，稱未收到傳言中所指的任何注資方案，並已向控股股東查詢，確認不知悉任何須予以披露的內幕消息。

信報：零售續升1.8%失色 業界料趨穩

本港零售連升3個月，政府統計處公布，7月零售額臨時估計297億元，按年升1.8%，惟遜於市場預期的2.5%。零售管理協會表示，7月颱風暴雨影響零售市道，但零售額仍錄得正增長是好事，反映回復平穩的狀態，並指高達八成零售會員認為，9月生意無升跌或錄增長，預期今年剩下時間零售額不會出現較大跌幅，個別月份持平或微升，因去年同期基數低及盛事活動帶動人流。

信報：白銀衝破40關 今年跑贏黃金

美國周一為勞動節假期，美股休市。聯儲局減息預期升溫，貴金屬受捧，現貨白銀價格周一自2011年以來首次突破每盎斯40美元，高見40.7599美元，曾漲2.62%，現貨金價最多升1.22%至每盎斯3489.85美元，貼近4月的高位。

Yahoo 財經：仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管

新學年剛開始，有遲到學生爆出金句「不要緊，反正都遲了」，迅速在社交平台瘋傳，不少網民大讚她「講出社會潛規則」，形容她「可造之材」；回到現實，若打工仔遲到，老闆究竟有沒有權利扣薪？法例又如何解釋？

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：李連杰自爆已切除右頸良性腫塊 強調自己只係普通人：你們把我塑造的太了不起

62歲武打巨星李連杰有「功夫皇帝」之稱，自十多年前被診斷患有甲狀腺疾病，受健康問題困擾而大減產量。繼6月份，李連杰開設抖音帳戶，上月又開設小紅書，與網民分享生活，早前佢上載躺喺醫院病床上嘅憔悴照片，並寫「最近又經歷了一次無常的試煉」；近日佢喺社交網站上載影片交代病情。

Yahoo 娛樂圈：周勵淇曾與鄭嘉穎組CP被指發展地下情 與前度再見不是朋友：沒有這個必要

周勵淇（前名：周麗淇，Niki）近日上網台節目絲打圍爐，接受練美娟和唐詩詠訪問，曾被指與鄭嘉穎發展地下情的她，談及與前度分手後沒法再做朋友。