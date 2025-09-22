樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
積金易批評網傳資料送內地整合說法不實｜自願醫保研加購可涵蓋中醫院｜于朦朧案傳出陰謀論官方查處三人｜9 月 22 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 22 日星期一，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，最高氣溫約 34 度。吹和緩偏北風，稍後離岸及高地風勢清勁。海有湧浪。天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：強積金用戶資料「送中」？網傳積金局資料送佛山整合 積金易批不實：用戶數據存香港境內伺服器
有自稱是積金局員工在社交平台發帖，指積金局以提升效率為由，將大量強積金資料外判予佛山服務商做資料整合，形容是「將香港人嘅個人資料送中」，擔心一旦個人資料外洩，難以問責，帖文掀起熱議。積金局積金易平台有限公司回覆《Yahoo新聞》查詢時，駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。《Yahoo新聞》亦曾聯絡發帖網民，但暫未回覆。至於積金局有否任何外判服務與佛山有關，《Yahoo新聞》已向局方查詢，正待回覆。
Yahoo 新聞：中大校董選戰｜兩校友被DQ 禁自行網上拉票 候選人後援會：公開選舉走向弔詭沉寂｜Yahoo
Yahoo 新聞：中大校董選戰｜兩建制候選人對疊 對張宇人取態成焦點 校友：兩個爛燈｜Yahoo
中文大學舉行「大學校董會校友評議會成員選舉」，選出一位校友校董，今（22日）起進行電子投票。今次選舉接連發生風波，包括疑新增「良好服務中大」門檻，有意參選的校友被取消參選資格（DQ）；又增設規則禁止候選人自行網絡宣傳，必須透過校方官方渠道。成功入閘候選人譚天樂的後援會發文質疑，本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂。中大校方向《Yahoo新聞》覆稱，候選人可在「校方多個選舉平台」進行競選宣傳活動。
今次選戰焦點之一落在候選人對立法會議員張宇人應否獲中大頒發榮譽博士。其中一名候選人，中大粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮以往就曾經與另外兩名中大校董，公開去信校董會主席，點名批評張宇人目中無人，形容「將謾罵文化帶進校董會，經常在議事廳中出言不遜，語帶挑釁」。至於另一名候選人譚天樂，就是民建聯沙田支部成員。
Yahoo 新聞：樺加沙打風｜12 時 20 分發出一號戒備信號 考慮今晚 8 至 10 時轉三號波｜不斷更新｜Yahoo
Yahoo 新聞：樺加沙打風｜寵物酒店及 Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
Yahoo 新聞：樺加沙打風｜澳牛超前部署休業三天 網民盛讚良心企業勝連鎖集團｜Yahoo
天文台在早上 7 時 45 分表示，會在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號，並會考慮在今晚 8 至 10 時改發三號強風信號。
預料本港星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若。市民請儘快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台的最新天氣消息。
樺加沙來勢洶洶，本港出現不少民間版「超前部署」，有食肆率先宣布本星期休業數天，包括「澳洲牛奶公司」冰室及「糖水雄」糖水舖。網民讚揚這些食肆應變快、為員工安全著想，紛紛祝福小店「生意好」。又有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。
【今日重點財經新聞】
香港首家中醫醫院將於今年12月開始投入服務，據了解，醫務衞生局正與保險業界及香港中醫醫院，就如何把自願醫保計劃（VHIS）的保障範圍涵蓋中醫醫院的住院保障的方案作磋商，消息指出，目前主要朝向擬以保險附加契約（rider）的額外保障方式展開商討，暫時未有最後決定。
信報：投資移民放寬 買樓門檻降至3000萬 非住宅計算額升到1500萬 新措施豪宅最受惠
「新資本投資者入境計劃」（CIES）要求申請人在港投資不少於3000萬元，房地產投資額最多只算入投資總額為1000萬元，新一份《施政報告》公布最新優化措施，若購買非住宅物業，可算入投資額由1000萬元，上調至1500萬元。此外，原本合資格住宅物業投資的單一物業成交價須達5000萬元，最新放寬成交價門檻，由5000萬元下調至3000萬元。綜合移民顧問及地產業界分析，降低住宅物業成交價門檻具吸引力，短期可帶動申請數量上升；措施料可增3000萬至5000萬元豪宅需求，惟對以中小型單位為主的整體樓市刺激作用有限。
Yahoo 地產：樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
超強颱風「樺加沙」正逐步迫近華南，天文台預料周三最接近本港時，本港普遍吹烈風至暴風，加上顯著風暴潮，沿岸水位或與2017年「天鴿」、2018年「山竹」相若。七年前的「山竹」曾令多個臨海屋苑受創，哪個屋苑樓價跌得最甘？數據或能提供啟示。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：于朦朧案網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。
Yahoo 娛樂圈：麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。
