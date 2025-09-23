天文台超前確認下午 2:20 八號風球｜新世界傳與機管局洽 11 SKIES 減租｜曾志偉否認 TVB 沒落｜9 月 23 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 23 日星期二，預測本港地區今日吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約 32 度。稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。三號強風信號現正生效。天文台將於下午 2 時 20 分改發八號信號。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜天文台超前確認下午 2:20 八號風球 明早超強颱最近珠江口｜不斷更新｜Yahoo

三號強風信號至今生效近 11 小時。天文台表示，將於今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo

《Yahoo 新聞》黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。不過有保安員說，無論任何天氣，商廈保安陳先生已肯定要如常上班，他受訪時指，假如懸掛 8 號至 10 號風球，仍要搭地鐵或的士依時上下班，的士錢會由公司支付。

Yahoo 新聞：樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo

民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市昨日風捲殘雲，一片狼籍。在黃大仙一間超市，鮮菜及麫包貨架今早已幾近淘空，只餘零星賣相較次的產品。其中麫包貨架只剩下一袋方包，恐怕很快也會被搶走。凍肉亦很歡迎，所餘無幾。收銀處則大排長龍，消費者載滿一車一車食物，積極迎戰颱風。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命｜Yahoo

政務司司長陳國基昨日與官員巡視各區後見記者。陳國基提醒，市民、機構及商戶盡快為未來兩天的持續惡劣天氣，做好應急、防風、防水浸的準備。他呼籲市民切勿追風逐浪，應留在安全地方，如有人不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。他又呼籲僱主以僱員安全為首要考慮，稱如有僱主不合理地將員工安危置之不理，「佢自己過意唔去」之餘，亦可能觸犯法例，「強烈希望僱主以上班安全為首要考慮」。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜打風開冷氣會燒摩打？開抽氣扇有危險？ 工程師解答常見疑問｜Yahoo

過往風暴襲港期間，曾有住宅的冷氣機被吹入屋或吹出屋外，颱風帶來暴雨亦會引致冷氣機或抽氣扇邊緣位置滲水入屋。有工程師建議，風暴下住戶應關緊門窗，以免產生對流空氣吹跌冷氣機；同樣道理，打風時不應開動抽氣扇，以免造成負壓，影響家居安全。

法庭線：西九龍法院保釋犯掉包案 一度逃脫犯人販毒等罪成 加監至監禁7年9個月

西九龍裁判法院前年 4 月發生被告掉包事件，被控販毒的陳姓男子，在臨時囚禁室涉買通另一名被控襲擊、獲准保釋的林姓男子，兩人交換身分識別手帶，令陳成功「保釋」離開法院，他 4 天後被捕。林、陳承認妨礙司法公正等 4 罪，早前分別判囚 24 及 30 個月。 陳另涉販毒案，早前經審訊後被陪審團裁定罪成，他另承認阻差罪，周一（22 日）於高院被法官陳仲衡加監 63 個月，即兩案總刑期為 7 年 9 個月。

【今日重點財經新聞】

信報：新世界傳與機管局洽11 SKIES減租 每年保證付18億 或以項目股份部分抵免

據彭博引述知情人士報道，新世界發展（0017.HK）正與香港機場管理局（機管局）就赤鱲角機場附近大型商業發展項目11 SKIES安排洽商，新世界希望機管局可以減免該項目的租金，以紓緩其財政壓力，期望爭取至少免除部分的保證租金。 而機管局正在評估過去的交易，其中包括在2018年以9億元取得亞洲國際博覽館的少數股權，作為相關磋商的參考點。 機管局發言人表示，對「機場城市」發展充滿信心，一直就11 SKIES項目與新世界發展保持密切溝通，目標於明年開放11 SKIES首階段設施。

信報：工會促打風停市 港交所：照交易

港交所（0388.HK）「打風不停市」去年9月23日實施至今剛滿一年，今次超強颱風「樺加沙」襲港將讓這安排受到考驗。工聯會屬下專業團體香港證券及期貨專業總會（總會）昨日強烈呼籲，在保障從業人員安全下，當局應考慮停市。港交所回應時重申，8號或以上訊號或極端情況警告生效期間，股市將按正常交易時間如常運作，意味維持打風開市的決定。

Yahoo 財經：打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空

颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」。

Yahoo 財經：美股日誌｜三指數又破頂 金價急漲 2%

美股先跌後升，受重磅科技股帶動，三大指數再次同日創新高，標普 500 指數上試 6,700 點水平。新任聯儲局理事 Stephan Miran 表示，局方應減息多達約兩厘，黃金急彈超過 2%，再創新高。加密幣大跌，星期日晚，比特幣市場錄得大量拆倉，比特幣也跌近 3%，下試 11.2 萬美元水平，其影響至其他幣種，以太幣一度跌近 9%。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。唐國強直言不諱地向曾志偉提問有關TVB發展嘅問題：「有些網友說TVB這些年沒落了，你承認嗎？你怎麼看？」面對呢類敏感話題，曾志偉表現依舊鎮定，否認TVB沒落呢個講法。

Yahoo 娛樂圈：甄妮發文談于朦朧墮樓案 抨擊「潛規則」及網上傳聞：無解又無奈

內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然其母及公安均已稱經過調查後排除刑事案件嫌疑，不過網上「被墮樓」、「被潛規則」等傳聞眾說紛紜。藝人陳曉東日前發文為其抱不平後疑被官方刪除帖文，而一向敢言的向太亦拒回應，更指「這個講不了」，令傳聞持續。有「樂壇風紀」之稱的甄妮接連發文留言談及事件，批評「潛規則」及網上傳聞等，更指想到好友李玟Coco離世。