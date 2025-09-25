樺加沙襲港時整體風力較山竹弱｜股市旺大行在港擴軍復置高管｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園｜9 月 25 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 25 日星期四，預測本港地區今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約 30 度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。海有大浪及湧浪。一號戒備信號現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜襲港時整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若 參考測風站風力「八中四」

熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港。天文台在昨日改發八號風球後發表「天氣隨筆」，回顧樺加沙襲港經過。天文台評價，樺加沙吹襲香港期間，整體的風力與 2017 年的天鴿、2023 年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較 2018 年的山竹弱。至於參考 8 個參考測風站數據，長洲、赤鱲角、流浮山和西貢都錄得烈風或以上風力，符合天文台訂立的「八中四」原則，其中長洲錄得持續颶風。天文台指，樺加沙在香港以南掠過時採用略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情況，否則破壞程度可能更嚴重。

廣告 廣告

Yahoo 新聞：樺加沙打風︱西貢匡湖居疑似天台僭建物被吹走 將軍澳餐廳遭洪水衝毀︱有片︱Yahoo

超強颱風樺加沙吹襲香港期間，天文台一度懸掛十號颶風信號。西貢匡湖居一個單位懷疑有天台僭建物被強風吹走，導致室內嚴重受損。 從網傳影片可見，單位外牆玻璃窗貼上膠紙防護，但天花和部分鋁製結構散落在地，內部滿地瓦礫雜物，家具亦被壓毀，牆邊櫃門大開，室內一片凌亂。 另外，將軍澳餐廳「Bistro La Baie」在風暴潮和暴雨下遭洪水沖毀，從網傳的店內閉路電視片段可見，事發於早上六時許，餐廳內桌椅餐具整齊擺放，但短短數秒後，大量雨水從門外急湧而入，瞬間淹沒整個餐廳，水流不斷翻湧，將桌椅連同物品衝走。

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜信芯園向日葵田變汪洋 歷雙十號風球半年無收入 信哥仍寄語港人自強：花冇咗可以再種｜Yahoo 專訪

元朗新田信芯園以向日葵花海聞名，今年受兩個十號風球接連蹂躪，樺加沙更將花田淹成汪洋。《Yahoo 新聞》記者昨（24日）徒步入村到農場視察，當時正值八號風球，場主梁日信忙於拯救向日葵，惟「信哥」指災害無法挽回，已半年無收入，但他仍笑著面對，寄語香港人要自強，天意雖難容，但「花冇咗可以再種」，冀有一天花海再為港人帶來歡顏。

Yahoo 新聞：天瑞邨清潔工十號風球下執垃圾 房署稱外判工自發返工 感謝其敬業精神

政府制訂的惡劣天氣工作守則列明，如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排僱員離開工作地點或提早下班，或安排僱員到安全的地方暫避。昨日早上（24 日）天文台懸掛十號風球，天水圍天瑞邨一名房屋署外判清潔員工，在暴風下仍然在街上處理垃圾，一個人拉動大型垃圾箱。有人拍攝到當時情況，短片上載到社交平台，引來網民批評「無良僱主」。房屋署回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，該員工自發返工，房署對她表示感謝，但要求外判商認真跟進事件。

Yahoo 新聞：樺加沙打風︱25 歲司機協調同業 接送 150 名醫護出入醫院 否認假義載牟利︱Yahoo

超強颱風樺加沙襲港，暴風雨下大部分市民留在家中避險，但 25 歲搬運公司「貨van仔」負責人 Anson 卻駕駛貨車及私家車，在險惡環境中接送醫護及其貨物往返醫院與住所。他坦言，雖然風勢猛烈、沿途不時遇上塌樹與水浸，但仍希望盡力確保前線人員能安全返工或回家。

樺加沙打風｜襲港時整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若 參考測風站風力「八中四」（圖：Kwok Yung Chan @ 社區天氣觀測計劃 CWOS）

【今日重點財經新聞】

信報：股市旺 大行在港擴軍復置高管

隨着本港新股上市興旺，加上交易活動復甦，英國《金融時報》引述知情人士表示，包括德意志銀行、摩根大通、渣打、花旗及星展等多間大型銀行，正重新在港配置高管職位，並且擴充人手，以滿足持續增長的銀行業務及財富管理服務需求。

信報：阿里3800億拓AI續加碼 即飆9%

阿里巴巴（9988.HK）再加碼人工智能（AI）投資，集團首席執行官吳泳銘在「2025雲棲大會」上表示，AI行業發展速度遠超預期，阿里正積極推進3年3800億元人民幣的AI基礎設施建設計劃，並將持續追加更大投入，同時承諾2032年阿里雲全球數據中心的能耗規模比起2022年提升10倍，意味10年內阿里雲全球數據中心將大幅擴容。另阿里通義（Qwen）旗艦模型Qwen3-Max亮相，總參數超過萬億，是通義千問家族中「最大、最強的基礎模型」。

信報：梅卡曼德傳申港上市籌16億 研發AI機械人軟件 美團有份投資

據外電引述知情人士透露，美團（3690.HK）有份投資、內地人工智能（AI）軟件方案提供商梅卡曼德機器人（Mech-Mind Robotics）以保密形式向港交所（0388.HK）提交香港上市申請，預計集資2億美元（約15.6億港元）。

Bloomberg：知名投資者Cathie Wood：人工智能讓招聘門檻更高

資產管理公司 Ark Investment Management 創始人Cathie Wood 指，人工智能的發展意味著可以減少人力招聘。Wood 周三在赫爾辛基對記者說：「我們在招聘上非常謹慎，因為我們秉承馬斯克的理念——必須拿出充分理由才能讓新成員加入我們的團隊。」

股市旺 大行在港擴軍復置高管

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！

超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。阿姐於IG貼出大樹倒冧的情況，「牆外大樹倒冧，橫插我家花園，阻住了通道出入，希望明天可以順利出門拍劇。大家小心！」她後來又更新IG，並說：「辛苦了消防員！謝謝你們的付出！」

Yahoo 娛樂圈：蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值

著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」不過相隔一日，有網民誤以為蘇民峰僅吃喝玩樂唔做善事，蘇民峰發長文反擊，分享99蘇語錄，並強調做善事唔需要張揚。