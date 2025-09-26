兩南亞女子被指帶小童觀浪被捕｜傳滙豐促恒生售不良商業房貸｜方力申陪老婆葉萱做產檢｜9 月 26 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 26 日星期五，預測本港地區今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約約 31 度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏東風，高地間中吹強風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：樺加沙打風｜兩南亞女子被指帶小童海怡半島觀浪 涉疏忽照顧兒童被捕｜Yahoo

超強颱風樺加沙襲港期間，當局多番勸諭，仍有人到岸邊觀浪，保安局局長鄧炳強昨早在電台訪問表示，會研究家長帶同子女觀浪，是否構成疏忽照顧兒童。警方同日下午拘捕兩名女子，她們被指帶小童到海怡半島觀浪，涉嫌疏忽照顧兒童。警方交代案情時說，被捕的兩人，分別為 36 歲印度籍女子跟 32 歲斯里蘭卡籍女性朋友，兩人持有香港身份證。警方在香港仔一個單位採取拘捕行動時，同時在單位內找到印度籍女子的 8 歲兒子，他手腳明顯擦傷，送院檢查。

Yahoo 新聞：樺加沙災後｜柴灣地鐵站外「市政局」標誌再現 成龍24年前電影《特務迷城》海報「出土」｜Yahoo

樺加沙過境，巨浪爆門、樹塌路淹，同時揭露城市一些往事。在柴灣地鐵站對開的休憩處，有人發現一個報時間溫度的顯示牌上，「康樂及文化事務署」標誌被吹跌，露出 1999 年已被「殺局」的「市政局（Urban Council）」牌；在紅磡海底隧道出口，最外層的廣告被強風吹走後，露出的是成龍 24 年前電影《特務迷城》海報，成為風暴期間「限時」放映。

Yahoo 新聞：東區醫院八旬翁疑認錯人 誤拔另一病人胃喉尿喉 涉傷人被捕｜Yahoo

東區尤德那打素醫院昨發生一宗傷人案，一名 80 多歲老翁將另一病人身上的醫療喉管拔掉，醫護人員立即到場處理，受害人家屬報案求助，老翁涉嫌傷人被捕。 據了解，被捕人與受害人同為該院住院病人，二人互不相識，今日凌晨時份，該名八旬老翁疑誤認受害人為其妻子，及以為妻子受傷害，突然拔去受害人身上胃喉及尿喉，驚動醫護人員，立即到場處理，並告知受害人家屬。

Yahoo 新聞：貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事 環保署：未接獲洩漏報告︱Yahoo

貝澳濕地上周發生油污污染事件，有鄰近地盤、身穿俊和集團旗下公司制服的工人到場清理油污。俊和集團的母公司亞洲聯合基建控股回覆《Yahoo 新聞》時澄清，公司是配合環保署要求下協助清理油污，沒有發現污染事件與公司工程項目的施工有關。環保署指，沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告。有環團形容事件成「羅生門」，環保署至今未查到元兇。隨颱風「樺加沙」吹襲後，油污已進一步擴散至東面。

【今日重點財經新聞】

信報：傳滙豐促恒生 售不良商業房貸 由倫敦高層督導 組合價值達234億

隨着恒生銀行（00011）本月初突然公布易帥，有關該行加快清收商業房地產不良資產的消息此起彼落。彭博昨引述知情人士透露，恒生母企滙豐罕有地採取直接參與的舉措，推動旗下恒生加快出售不良房地產債務組合。約兩個月前，滙豐已指示駐紮倫敦的環球首席企業信貸官及特別信貸部門主管，確保恒生啟動出售相關投資組合的程序。

信報：國泰與股東洽商新飛機大單 林紹波:滿足未來10年擴張需求

國泰航空（00293）行政總裁林紹波在「世界航線發展大會」上表示，集團與股東進行商討，將進行一筆「大規模」的新飛機訂單，以滿足下一個10年的擴張需求，公司將需要更多單通道窄體飛機、區域寬體飛機和貨機。林紹波又透露，明年初將重開香港至西雅圖航線，成為國泰第九個北美航點。

Yahoo 財經：美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉

美股連續三日下跌，道瓊斯指數一度跌超過330點，收跌約170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。

Bloomberg：特朗普稱習近平首肯TikTok協議 美國版140億美元的估值遠低於市場所料

美國總統特朗普推進從字節跳動手中收購TikTok美國業務的計畫，他的政府將新合資企業的潛在估值定為140億美元並概述了將採取的安全措施。特朗普周四在白宮簽署行政命令，宣布相關框架協議符合2024年要求字節跳動剝離其控制權的「不賣就禁」法。特朗普還說，他已爭取到中國國家主席習近平對協議的認可。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇

現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺前日（24 日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。

Yahoo 娛樂圈：袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世

袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。靚靚最近逛傢俱店時被網民野生捕獲，素顏出巡的她被指放下了明星光環且保養得宜。