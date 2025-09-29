男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
醫療輔助隊及聖約翰救傷隊分別指「肥牛哥」已離隊｜華府擬徵進口電子產品關稅｜林峯廣州騷臨時取消｜9 月 29 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 29 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，早上局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：肥牛打包｜網傳涉事男子為義務急救員 醫療輔助隊及聖約翰救傷隊分別發聲明：已離隊
社交平台周六（27 日）瘋傳影片，指一對男女在荃灣的「千海水產」海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，網民都對涉事男女的行為為之側目，及後網上又流傳照片指涉事男子是醫療輔助隊和聖約翰救傷隊的成員。醫療輔助隊和聖約翰救傷隊昨日（28 日）先後分別發聲明，均確認男子已經離隊。
本身係飲食集團主席嘅優質旅遊服務協會主席黃傑龍話，片中職員好有禮貌，值得讚賞，但提到正如職員所講「一日未離開食放題攞幾多都得」，認為即使最終食唔晒都只能夠罰佢錢，除非等食客離開食肆先至捉佢偷食物，咁就可能變成刑事案件。
東網：10 年後公屋輪候時間或降至 4 年 公屋居屋不排除變五五比
公屋平均輪候時間長期高踞不下，政府自推出簡約公屋以協助基層劏房戶「上樓」後，計算出公屋綜合輪候時間。房屋局局長何永賢昨日表示，相信在未來10年較後時間，公屋綜合輪候時間有望降至4年以下；又稱不排除將公屋及資助出售房屋比例，改為5比5。
Yahoo 新聞：波蘭登山家無氧登頂珠峰 全程滑雪下山 成史上第一人︱有片
波蘭極限滑雪運動員巴吉爾（Andrzej Bargiel）創下歷史，成功在無補充氧氣情況下登上珠穆朗瑪峰後，從山頂滑雪而下，成為全球首位完成此壯舉的人。 綜合外媒報道，現年 37 歲的巴吉爾此前曾於 2019 年及 2022 年兩度嘗試攀登珠峰，但因天氣及環境惡劣被迫放棄。 巴吉爾表示「登頂過程極其艱難，我從未在這樣的高度逗留過那麼久，這本身就是挑戰」，又指今次的行動是他多年來的夢想。
【今日重點財經新聞】
路透引述知情人士報道，美國特朗普政府正考慮根據每台設備的晶片數量，對輸美電子設備徵收關稅，以推動企業把製造業轉移至美國。按照計劃，美國商務部將對進口電子產品徵收一項關稅，稅額相當於產品晶片成份價值估算的一定比例，惟可能會作調整。倘計劃實施，從電動牙刷到手提電腦等廣泛的電子產品均會受影響，有機會推高通脹。
內地政府加強「反內捲」政策，冀緩解產業過度競爭與產能過剩的問題。摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強接受本報專訪時表示，在國企佔比高的產業，例如鋼鐵、煤炭等，該政策的推行稍為容易，但電商、外賣平台、鋰電池、汽車等民企主導行業難度較高，實際上最不容易「反內捲」。他認為，內地暫時還沒打破通縮局面，未來一年恐怕還是走不出去的，可能要待2027年初才有望擺脫通縮。
中國汽車流通協會二手車事業部 2025 上半年進行的二手車企業營商環境調研顯示，上半年二手車經銷商虧損比例上升至 73.6%。 據《第一財經》周日（28 日）報導，今年上半年，二手車市場交易量達到 957.01 萬輛，年增 1.99%，累計交易金額達人民幣（下同）6,232.38 億元。 協會監測數據顯示，二手車交易規模增長，但均價下降，成交均價從 2024 年同期的 61,180 元降至 53,673 元，跌幅達 12.3%，呈現量升價降態勢。
【今日重點娛樂新聞】
藝人林峯原定周六晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但周日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知。而林峯亦拍片跟大家公開交代此事，他表示：「大家好，我係林峯，頭先化妝嘅時候收到突發消息，由於場地線路出現突發狀況，非常非常抱歉，今晚嘅騷未能如期進行，之後演唱會嘅安排我哋會再容後公布，至於下個星期10月7號同8號喺佛山舉行嘅林峯GO WITH THE FLOW世界巡迴演唱會會如期進行，我哋到時佛山見。」
Yahoo 娛樂圈：SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，周六晚（9月27日）在啟德主場館舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》演唱會，SEVENTEEN過往開演唱會時從未有嘉賓，但當晚竟然請來71歲的成龍上台。
其他人也在看
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 22 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 20 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 2 小時前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 16 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年慶首彈 第一周人氣新品首次優惠（即日起至09/10）
Uniqlo20周年慶第一周優惠帶嚟今年最 Hit 時尚好物嘅首次限定優惠，包括拉鏈短身外套 、JWA直腳牛仔褲，仲有更多stylish 單品同步優惠中！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 1 天前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 21 小時前
港島香格里拉酒店自助餐第2位半價+再減$100！人均$440起食花雕蛋白蒸花蟹、黃金蟹黃粥、新鮮捕撈吞拿魚腩刺身
蟹迷注意，港島香格里拉大酒店兩大主題自助餐絕對是蟹迷的福音！9月仍有「海鮮美食坊」自助，花蟹、三點蟹、麵包蟹等，一口暢享蟹肉清甜；10月由「蟹逅金秋」主題接力，全蟹宴搭配時令大閘蟹，爆膏甘香超誘人！更驚喜的是優惠疊加福利：第2位半價後人均低至$440，輸入優惠碼【ISL100】再減$100，還能疊加優惠！9月26日中午12:00在KKday準時開搶，豈能錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
香港高等法院駁回宗馥莉上訴申請
娃哈哈創辦人宗慶后家族的遺產糾紛案在昨日下午在香港高等法院再度進行聆訊。宗馥莉就高等法院早前批准凍結一個匯豐銀行賬戶資產提出上訴,但遭法院駁回,維持原判。infocast ・ 1 天前
字節跳動據報繼續深度參與 TikTok 美業務 或獲一半利潤
美國總統特朗普簽署行政命令,批准短片分享平台 TikTok 出售在美業務的協議後,《路透》引述消息人士表示,TikTok 母公司中國字節跳動在 TikTok 的美國新實體中,扮演比預期更重要的角色,並會繼續深度參與 TikTok 在美業務。infocast ・ 1 天前
日式放題加$2多一位！四季・悅無限時日式生蠔放題 人均低至$239任食芝士焗生蠔＋酸汁啫喱煮廣島蠔＋廣島蠔大阪燒
於九龍灣及金鐘都有分店的「四季‧悅」推出午晚市無限時日式牡蠣放題優惠，「加$2送長者或小童」，人均低至$239，即可任食多款廣島蠔料理，包括芝士焗生蠔、燒汁香煎廣島蠔、廣島蠔大阪燒、日式吉列廣島蠔等，一眾蠔控不能錯過！另外，還有其他任食選擇，如多款新鮮刺身、海膽流心忌廉餅、蟹肉忌廉餅、炸吉列蠔、煎鵝肝、吞拿魚蓉黑松露帶子等，加上清酒、CHOYA梅酒、甜品等等，包羅萬有，超有誠意，CP值極高！喜歡食日式放題的讀者不能錯過！9月26日下午三點在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前