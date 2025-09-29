醫療輔助隊及聖約翰救傷隊分別指「肥牛哥」已離隊｜華府擬徵進口電子產品關稅｜林峯廣州騷臨時取消｜9 月 29 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 29 日星期一，預測本港地區今日大致多雲，早上局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約 32 度，新界再高一兩度。吹和緩東至東南風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：肥牛打包｜網傳涉事男子為義務急救員 醫療輔助隊及聖約翰救傷隊分別發聲明：已離隊

社交平台周六（27 日）瘋傳影片，指一對男女在荃灣的「千海水產」海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，網民都對涉事男女的行為為之側目，及後網上又流傳照片指涉事男子是醫療輔助隊和聖約翰救傷隊的成員。醫療輔助隊和聖約翰救傷隊昨日（28 日）先後分別發聲明，均確認男子已經離隊。

am730：火鍋放題偷食材片掀熱話 黃傑龍讚職員好有禮貌

本身係飲食集團主席嘅優質旅遊服務協會主席黃傑龍話，片中職員好有禮貌，值得讚賞，但提到正如職員所講「一日未離開食放題攞幾多都得」，認為即使最終食唔晒都只能夠罰佢錢，除非等食客離開食肆先至捉佢偷食物，咁就可能變成刑事案件。

東網：10 年後公屋輪候時間或降至 4 年 公屋居屋不排除變五五比

公屋平均輪候時間長期高踞不下，政府自推出簡約公屋以協助基層劏房戶「上樓」後，計算出公屋綜合輪候時間。房屋局局長何永賢昨日表示，相信在未來10年較後時間，公屋綜合輪候時間有望降至4年以下；又稱不排除將公屋及資助出售房屋比例，改為5比5。

Yahoo 新聞：波蘭登山家無氧登頂珠峰 全程滑雪下山 成史上第一人︱有片

波蘭極限滑雪運動員巴吉爾（Andrzej Bargiel）創下歷史，成功在無補充氧氣情況下登上珠穆朗瑪峰後，從山頂滑雪而下，成為全球首位完成此壯舉的人。 綜合外媒報道，現年 37 歲的巴吉爾此前曾於 2019 年及 2022 年兩度嘗試攀登珠峰，但因天氣及環境惡劣被迫放棄。 巴吉爾表示「登頂過程極其艱難，我從未在這樣的高度逗留過那麼久，這本身就是挑戰」，又指今次的行動是他多年來的夢想。

【今日重點財經新聞】

信報：華府擬徵進口電子產品關稅

路透引述知情人士報道，美國特朗普政府正考慮根據每台設備的晶片數量，對輸美電子設備徵收關稅，以推動企業把製造業轉移至美國。按照計劃，美國商務部將對進口電子產品徵收一項關稅，稅額相當於產品晶片成份價值估算的一定比例，惟可能會作調整。倘計劃實施，從電動牙刷到手提電腦等廣泛的電子產品均會受影響，有機會推高通脹。

信報：大摩：電商汽車反內捲難奏效

內地政府加強「反內捲」政策，冀緩解產業過度競爭與產能過剩的問題。摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強接受本報專訪時表示，在國企佔比高的產業，例如鋼鐵、煤炭等，該政策的推行稍為容易，但電商、外賣平台、鋰電池、汽車等民企主導行業難度較高，實際上最不容易「反內捲」。他認為，內地暫時還沒打破通縮局面，未來一年恐怕還是走不出去的，可能要待2027年初才有望擺脫通縮。

鉅亨網：今年上半年 中國73%二手車經銷商虧損

中國汽車流通協會二手車事業部 2025 上半年進行的二手車企業營商環境調研顯示，上半年二手車經銷商虧損比例上升至 73.6%。 據《第一財經》周日（28 日）報導，今年上半年，二手車市場交易量達到 957.01 萬輛，年增 1.99%，累計交易金額達人民幣（下同）6,232.38 億元。 協會監測數據顯示，二手車交易規模增長，但均價下降，成交均價從 2024 年同期的 61,180 元降至 53,673 元，跌幅達 12.3%，呈現量升價降態勢。

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：林峯廣州騷臨時取消 場館冒煙救援人員趕到現場

藝人林峯原定周六晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但周日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知。而林峯亦拍片跟大家公開交代此事，他表示：「大家好，我係林峯，頭先化妝嘅時候收到突發消息，由於場地線路出現突發狀況，非常非常抱歉，今晚嘅騷未能如期進行，之後演唱會嘅安排我哋會再容後公布，至於下個星期10月7號同8號喺佛山舉行嘅林峯GO WITH THE FLOW世界巡迴演唱會會如期進行，我哋到時佛山見。」

Yahoo 娛樂圈：SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，周六晚（9月27日）在啟德主場館舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》演唱會，SEVENTEEN過往開演唱會時從未有嘉賓，但當晚竟然請來71歲的成龍上台。