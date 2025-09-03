休班輔警涉駕駛的士期間自瀆被捕｜摩通指新世界大股東收購資產較可行｜91 歲方太到餐廳慶生不忘點評美食｜9 月 3 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 3 日星期三，預測本港地區今日大致天晴，但有一兩陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約 34 度，新界再高一兩度。下午局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東南風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：休班輔警涉駕駛的士期間自瀆 被女乘客揭發後遭拘捕停職

警方昨表示，周一（1 日）接獲一名 55 歲女子報案，指一名 57 歲男子懷疑在跑馬地堅拿道天橋駕駛的士期間，作出有違公德的行為，被捕人士為一名休班輔警，現已被停職。消息指，該名的士司機在行車期間自瀆，被女乘客發現後，抵達目的地隨即向巡邏期間的警員揭發事件。警方到場後，拘捕該名 57 歲男司機，涉嫌「作出有違公德的行為」。

Yahoo 新聞：聖保羅男女中學附小辦入學簡介會 有「優才」父母辭職來港陪讀 K3 兒子早中晚就讀三間學校

傳統名校聖保羅男女中學附屬小學昨日（2 日）舉辦小一入學申請人家長簡介會，約 1100 人到場參與。在場有近年透過人才計劃來港的內地家長，專門辭職來港「陪讀」，為五歲兒子報讀上午、下午校共兩間幼稚園及晚間英文培訓機構，又指內地學校競爭太大，不想兒子太辛苦。校長張慧純指，面試著重評估學童的溝通能力、專注力、待人接物的態度，期望家長培育學童的主動性和好奇心。

Yahoo 新聞：失眠︱近半數港人有失眠困擾 焦慮比睡眠時數更影響健康 臨床心理學家拆解常見睡眠謬誤

根據衞生署衞生防護中心人口健康調查，近半數港人有失眠症狀，嚴重可引致抑鬱症。青山醫院臨床心理學家張嬋玲三年前為嚴重失眠患者設立了「重建睡眠好習慣」治療小組，並於上月底（27 日）公布治療成效，同時向公眾傳授對抗失眠的實用建議，以及釐清社會對睡眠的思想謬誤，例如以為必須睡足八小時、高估失眠對日間表現的影響等。

Yahoo 新聞：彭博：閱兵是超越炫武的記憶之戰 旨在重塑歷史強化對台主權論

今年 7 月，中共總書記習近平現身山西省陽泉市。他前往百團大戰紀念碑廣場獻花，又參觀了百團大戰紀念館。據《人民日報》報道，他當日「重溫中國共產黨領導抗日軍民同仇敵愾、勇禦外侮的光輝歷史」。這次活動事後製成短片，在央視等多個官媒廣泛播放。彭博通訊社昨日（2 日）一篇題為「習近平發動中國二戰歷史『記憶之戰』，放眼台灣」的報道指出，習近平決定悼念二戰死難者，是一個重塑全球探討二戰計劃的一部分；透過強調這些犧牲，習近平企圖把共產黨塑造成等冋美國的戰爭勝利者，即使中共在日本投降的四年後才當權。

休班輔警涉駕駛的士期間自瀆 被女乘客揭發後遭拘捕停職 (資料圖片，Photo by Marc Fernandes/NurPhoto via Getty Images)

【今日重點財經新聞】

信報：摩通：新世界大股東收購資產較可行

有傳新世界發展（0017.HK）獲大股東鄭氏家族透過與黑石及凱德成立合資企業入股，注資共200億元，新世界周一晚澄清未收到傳言中所指的任何注資方案，也確認並不知悉其他必須公布的訊息。摩根大通指出，有關聲明未有完全否定日後注資的可能性，只是公司當下未收到注資方案；如果新世界向第三方出售資產不順利，大股東最終或會補充流動性，例如再度收購資產、提供股東貸款，或者傳聞中的注資（儘管該行料機會較微）。

信報：積金局研DIS降收費 調整股債比 懶人基金面世8年 357萬賬戶選用

旨在為不懂得及無時間投資的人士而設、設有收費上限的強積金預設投資策略（DIS，俗稱「懶人基金」），推出至今已經8年，積金局主席劉麥嘉軒表示，希望繼續優化有關制度，當局正開始就DIS進行全面檢討，包括收費上限是否可進一步下調、「隨齡降險」的降險年齡，以至投資組合的股債比例應否調整等，爭取明年完成。

Bloomberg：Google反壟斷案裁決 毋須售Chrome瀏覽器

美國聯邦法官周二在司法部針對這家搜索引擎提起的標志性反壟斷訴訟中裁定，Alphabet Inc.旗下谷歌不必出售其廣受歡迎的Chrome網絡瀏覽器。法院此前認定谷歌在搜索市場中存在非法壟斷，這一裁決使谷歌得以規避美國政府提出的最嚴厲補救要求之一。但法官Amit Mehta禁止谷歌簽訂互聯網搜索排他性合同。

Yahoo 地產：小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？

新學年剛開始，小一縮班情況成為另類樓市指標，教育局預測小一適齡人口將由2025年的48,600人跌至2031年的37,500人，跌幅接近23%；今年多區官津小學繼續縮班，其中元朗區縮減8班最為嚴重，少子化已成結構性問題，更有機會重塑「名校區買樓保值」格局。

摩通：新世界大股東收購資產較可行

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：91歲方太到餐廳慶生不忘點評美食 網民大讚keep得好

現年91歲嘅方任利莎（方太）為烹飪界KOL始祖，過往於烹飪學校和電視節目以簡單食材用料教煮餸及風趣談吐吸納大批支持者，亦係香港人嘅集體回憶之一。方太喺生日正日現身尖沙咀K11，與親友到餐飲集團老闆黃傑龍旗下餐廳慶生。黃傑龍亦有喺社交網站出PO，上載方太照片及附上方太真實食評，引起網民熱烈討論。

Yahoo 娛樂圈：林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗

林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。