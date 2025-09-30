梁君彥宣布不參選下屆立法會｜銀債料 14 手內全獲派｜朱晨麗大晒「男友視角」靚相｜9 月 30 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 30 日星期二，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：梁君彥宣布不參選下屆立法會 指是時候「功成身退」

立法會主席梁君彥昨日（29 日）宣布，不會參選下一屆立法會選舉。他表示，經過與家人商量及考慮年齡因素後，認為是時候「功成身退」。 梁君彥在立法會大樓見記者時指，原本計劃稍後才公布決定，但考慮到今日有不少傳媒出席全運會打氣活動，以及希望讓有意參選工業界第一功能界別的候選人有時間準備，因此選擇提早公布。

Yahoo 新聞：羅冠聰入境新加坡被拒︱湯家驊指政治罪行不得移交 以「國家利益」拒絕是中間落墨

羅冠聰遭新加坡拒絕入境，被當局送回出發地美國三藩市。行政會議成員兼資深大律師湯家驊指，涉及政治罪行或具政治背景的疑犯，根據聯合國模範條約及香港法律均不得移交，而羅冠聰相關罪行並不在港星移交疑犯條約的清單內。新加坡以「國家利益」為理由拒絕羅入境，可視為一種政治上中間落墨的處理方式，既避免得罪英國、美國，也不會令中國及香港不滿，「這總比一些國家有利時便要求他國尊重聯合國指引，不利時便視指引如不見好。」

Yahoo 新聞：公務員問責︱楊何蓓茵稱「唔做唔錯」文化不存在 認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點

立法會昨日舉行舉行會議討論《施政報告》提出的「部門首長責任制」及公務員評核制度改革。多名議員關注公務員個案調查時間過長、退休後追究責任機制，以及「自動跳 point」增薪點制度過於寬鬆等問題。公務員事務局局長楊何蓓茵強調，新制度可加快調查進度並落實層層問責，同時承認現行評核過於寬鬆，僅僅合格的員工不應獲增薪點。

Yahoo 新聞：寵物酒店暫託及配對浪浪「入屋」 部份安排領養 籲颱風後續關注動物權益

超強颱風樺加沙襲港前夕，多個場所都主動提出可暫託「浪浪」，讓牠們於打風期間在安全地方暫避。有寵物酒店接受《Yahoo新聞》訪問表示，除接收了 12 隻貓狗外，另收到不少熱心市民稱可提供暫託，成功為近 20 隻貓狗即時配對，安排牠們「入屋」。所接收的貓狗部分來自義工組織，亦有市民拾獲的「浪浪」等，現時仍有6隻貓狗待交回義工組織或安排領養。但其中一隻小貓因背部皮膚大面積受傷，需待情況穩定再作領養安排。寵物酒店負責人樂見越來越多人關心「浪浪」安全，冀即使颱風過後，大家回復日常生活，都可繼續關注動物權益。

【今日重點財經新聞】

信報：銀債37萬人捧場 料14手內全獲派 共認購985.2億 丁財兩旺齊創新高

利率走勢下行，政府發行的第10批銀色債券保底息率3.85厘，銀債認購反應熱烈。初步結果，總認購金額約985.2億元，認購人數約37.3萬，同創銀債發行以來新高，總認購金額較500億元的目標發行額超額認購0.97倍，最終發行額或提高至550億元。按今次認購人數粗略計算，認購14手（1手1萬元）或以下者，料可獲全數派發。

信報：大摩料新世界暫難扭虧 籲減持

新世界發展（0017.HK）上周五（26日）公布截至6月底止2025財政年度業績後，繼續被大行睇淡，股價昨早低見6.99元或跌10.8%後有支撐，最終收復失地，收報7.85元，微升0.1%。摩根士丹利報告指出，雖然新世界的淨負債降至1553億元（包括逾350億元永續債），但淨負債比率卻上升1.2個百分點，至75.1%；而儘管其總利息開支按年下降18%，至74億元，但仍處高位；預期新世界2026年度仍將持續錄得虧損。

信報：小米17系列出貨量遭看淡 標準版需求偏弱 郭明錤削目標20%

小米（1810.HK）上周發布旗艦新機小米17系列，有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤卻發文表示，基於最新產業調查，把小米17系列的總出貨量目標從1000萬部下調20%，主因小米17標準版表現低於預期。小米昨逆市再跌2%，自發布會以來累挫一成。小米方面表示，目前沒任何削減訂單的計劃。 小米17系列設有標準版及較高階的Pro、Pro Max版，郭明錤認為，小米17標準版需求偏弱的其中一個主因，是iPhone 17標準版在中國市場的表現勝預期。

Yahoo 財經：無懼成龍魔咒？啟德樓盤成功過過三道「壓力測試」

壓力測試，原本是銀行檢視借款人供樓能力的招數，如今也可套用在樓市身上。過去幾年，啟德跑道區被唱衰到體無完膚，簡約公屋、方艙隔離設施、交通基建胎死腹中，甚至有人預測「三年後呎價只值八千」，但近日啟德豪宅卻意外通過了三道「壓測」：颱風、交通、成龍魔咒，予人吐氣揚眉的味道。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？

現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。

Yahoo 娛樂圈：炎明熹認完約無綫自組公司 與After Class成員有保持聯絡｜有片

炎明熹（Gigi）因續約問題遭無綫雪藏逾一年，一直都有傳她約滿離巢，昨日無綫官網更已全面撤下Gigi的資料。今日她正式出席活動，親自宣布已完約無綫，並自組新公司「然后」，正式成為獨立歌手！