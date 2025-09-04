中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相
習近平與普京談及「長生不老」話題｜港交所證監員工傳捲內幕交易｜ANSONBEAN 宣布與張天穎分手｜9 月 4 日・Yahoo 早報
今日係 2025 年 9 月 4 日星期四，預測本港地區今日大致天晴。日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約 34 度，新界再高兩三度。吹輕微至和緩東南風。
【中國閱兵】
北京昨日（3 日）舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，並且檢閱軍隊。習近平表示，中國人民解放軍「始終是黨和人民完全可以信賴的英雄軍隊，全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。」
習近平與俄羅斯總統普京，北韓領導人金正恩在大會開始前同步亮相天安門城樓，有份出席儀式的政要亦包括伊朗總統佩澤希齊揚等；閱兵期間中方又展示多款新型武器，包括之前從未亮相的東風-61（DF-61）、東風-31BJ（DF-31BJ）洲際彈道導彈。華盛頓的戰略專家關注，中國、俄羅斯、北韓以至伊朗，已悄然形成 21 世紀反美「動盪軸心」（axis of upheaval）。至於美國總統特朗普亦在社交平台表示，要向俄、朝給予最誠摯問候，因為他們謀反美國。
習近平、普京和金正恩同框，三人並肩步行登上天安門觀禮台期間，一段被直播收錄的對話意外成為焦點。畫面中可聽到普京透過翻譯談及「器官移植」與「長生不老」的話題，習近平則回應「本世紀，人可能能活到 150 歲」。
行政長官李家超，以及多個香港紀律部隊包括入境處、海關、警務處、消防處、懲教署及飛行服務隊代表獲邀並穿上制服出席，亦是香港回歸以來首次有紀律部隊穿著制服參與閱兵。多名官員亦親赴北京觀禮，並在 Facebook 分享相片與感受。其中李家超指，香港邁向「由治及興」的關鍵時期，必須以史為鑒，堅定維護國家安全。至於在本港，教育局鼓勵全港中小學今安排學生收看閱兵儀式。教聯會黃楚標中學昨早舉辦升旗禮，有負責升旗的學生期待觀看閱兵，為國家今日能抗衡歐美力量、維護地區和平感自豪。校長許振隆致辭時指，望學生反思和平的重要性，裝備自己，日後貢獻國家。
Yahoo 新聞：中國閱兵・多圖｜習近平普京金正恩同步亮相 講話：堅決維護國家主權、統一、領土完整
Yahoo 新聞：中國閱兵︱習近平普京閒談「器官移植、長生不老」 習：本世紀人類或能「活到 150 歲」
Yahoo 新聞：中國閱兵｜胡錦濤朱鎔基等元老未現身 溫家寶亮相天安門城樓
Yahoo 新聞：中國閱兵｜東風洲際導彈、無人潛航器亮相 華盛頓專家：中俄朝伊「動盪軸心」形成
Yahoo 新聞：中國閱兵︱黃楚標中學派《文匯報》讀老兵訪問 中三升旗手：抗衡歐美感自豪
Yahoo 新聞：中國閱兵｜習近平偕普京金正恩閱兵 特朗普發文：你們正在密謀反抗美國
Yahoo 新聞：中國閱兵｜金正恩12歲女兒金主愛隨行 潛在接班人首次外訪
Yahoo 新聞：中國閱兵｜ 日本前首相鳩山由紀夫傳為侵華下跪 瘋傳照片實為在韓向日治死者致哀
Yahoo 新聞：中國閱兵︱日政府不評論閱兵意圖 與中方建穩定關係 前首相遭黨魁批或淪宣傳工具
Yahoo 新聞：中國閱兵︱李家超率約 360 名代表團出席 紀律部隊回歸後首穿制服參與盛典
【今日重點財經新聞】
信報：港交所證監員工傳捲內幕交易 向券商網紅報料 外洩私有化資訊
本港監管機構再有員工被指涉及不當行為，彭博昨日引述消息人士報道，香港有關當局正調查一宗內幕交易指控，涉及至少兩名港交所（0388.HK）及證監會員工，也有券商及網紅，有關調查將圍繞是否有人通風報信（tipped off），對外洩漏數十間上市公司即將發布的公告，當中包括私有化的交易。 證監會發言人接受查詢時僅重申一貫政策，即如有任何調查均不予置評。港交所亦拒絕置評。
由於月結因素過去，加上美國聯儲局本月減息在望，港元銀行同業拆息昨全線向下，與拆息按揭（H按）掛鈎的1個月拆息連跌4天，失守3厘關，下降0.3厘，報2.85厘。財資界預期，在9月底月結及季結因素重臨前，1個月拆息料於2.5厘至3厘之間上落。1個月以下的港元短息定盤價昨亦跌穿3厘，1星期拆息報2.43厘，按日跌0.68厘，2星期拆息報2.53厘，下跌0.61厘。
Yahoo 財經：美股日誌｜蘋果Alphabet爆升掩大市弱勢 金價坐火箭
美股三大指數個別發展，Google母公司Alphabet和蘋果兩股托起納斯達克指數，收市升近1%，道瓊斯指數則微跌。經濟數據欠佳，大市表現受限制。債市先跌後升，美國30年期債券息率一度升穿5厘。美元轉弱，金價順利歷史性升穿3,600美元水平。油價下跌，石油輸出國組織上月產量增加，有傳未來會討論進一步增產。
Yahoo 財經：數據誇大、禁止跌市 「法西斯經濟奇蹟」背後的強國假象
中國慶祝「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，更在天安門廣場舉行盛大閱兵彰顯國力，全體港人歡欣自豪。回顧法西斯極權歷史，意大利與納粹德國當年所謂「法西斯經濟奇蹟」，表面經濟數據標青，背後卻靠誇大數據與行政手段死撐，法西斯政權徹頭徹尾是一場「強國假象」。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：ANSONBEAN無預警下宣布與張天穎分手：唔以情侶相處會舒服啲
在《全民造星III》奪得季軍而入行的ANSONBEAN（陳毅燊）今年5月突然刪除個人IG，表示因精神心理狀況而暫時退出娛樂圈，情況令人擔憂。當時ANSONBEAN的女友張天穎（Jaime）全力支持男友，曾公開表示「佢要講呢個決定係好難，佢好勇敢交代」，她會陪伴對方休息散心，閒時聊天溜冰等。惟昨日（9月3日）ANSONBEAN出席時裝活動時，當被問到將來會否和女友一起欣賞新作時，他在無預警下宣布跟張天穎已分手。
張致恒（Steven）由風光無限的人氣組合成員，到婚後不時因財困向網民公開借錢，多次無錢交租被迫遷的他，為養活4名兒子積極工作，由地盤工人到拉電纜工人，近日再轉做送貨，不放過每個賺錢機會。日前工作中的Steven，在黑雨中落力搬運重型雪櫃，無懼淋到變落湯雞，又有網民野生捕獲Steven，穿上黑色背心及短褲胸前側孭袋，體力勞動工作消瘦不少，頸上圍了一條白色毛巾笑容滿面應允合照。
