政府指熱氣球實地測試「效果未如理想」｜網約車只准車主駕駛｜恒生易帥施穎茵調回滙豐｜李蘢怡大曬比堅尼泳照｜9 月 5 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 5 日星期五，預測本港地區今日大致天晴，但局部地區有驟雨，日間極端酷熱，市區最高氣溫約 35 度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。

【熱氣球節風波】

香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，首日活動熱氣球僅作展示，有專程購票入場的市民及旅客大感失望，數十名苦主要求退票不果。政府發言人昨晚透露，主辦方於 8 月中曾進行實地測試，但安全風險顯著，不獲發牌載人。有苦主向《Yahoo 新聞》表明將透過法律行動追討。

熱氣球節

【其他重點新聞】

延宕11年的網約車規管終「轉彎入直路」，政府昨天向立法會提交有關條例修定草案，並會在今天（5日）刊憲，透露目標在明年第四季推出服務。相比政府此前提出的方案，條例草案主要有三方面調整。

意大利時裝大師 Giorgio Armani 逝世，終年 91 歲。 由 Giorgio Armani 創立的公司發表聲明，公布死訊，並指對 Armani 離世感到無比悲痛。公司指將於本週六和週日在米蘭設弔唁處，隨後在未指定的日期舉行私人葬禮。

反恐條例第二案，周四（4 日）於高院踏入第 163 天審訊。9 人陪審團由周一早上開始退庭，經過約 28 小時退庭商議後，裁定 3 人《刑事罪行條例》下「串謀導致相當可能危害生命的爆炸罪」罪成，其餘 5 人全部罪名不成立。

【今日重點財經新聞】

近年持續受商業房地產不良貸款拖累的恒生銀行（0011.HK），昨日突然公布易帥，掌舵恒生4年的行政總裁施穎茵（Diana Cesar）將於10月退任，調回滙豐銀行出任新設立的香港區副主席一職，為滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁提供建議，是恒生史上首次有舵手調回母企滙豐後改任非實務性質的顧問工作例子，意味職務上似乎明升暗降。

中國折疊自行車公司大行科工（2543.HK）昨日中午截飛，綜合券商數據，券商累計為其借出2621.94億元孖展，以公開發售集資額3920萬元計，相當於超購逾6688倍，超越2018年上市的毛記葵涌（01716），成為新的史上「超購王」。大行科工並未引入回撥機制，意味分配給散戶的份額只有約10%，加上集資額較細，市場似乎正押注其「複製」近期新股上市後暴漲的表現。

於中環海濱揭幕的「友邦香港國際熱氣球節」爆發公關災難，有苦主豪花3000多元欲卻無法體驗熱氣球升空，怒批熱氣球節「放氣球定放風箏？」有人建議花1000多元已足夠飛往日本大阪食迴轉壽司，事件再度引發「留港消費」是否物有所值的討論。

【今日重點娛樂新聞】

現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。早前佢出PO紀念大碟推出23周年，另外佢亦不時都會分享衣著性感嘅照片，好似近日佢就喺IG Story上載性感近照，身處遊艇嘅李蘢怡，戴上帽子及太陽眼鏡，著上黑色比堅尼，盡騷玲瓏浮凸好身材，狀態極佳。

45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。 而張柏芝事後亦喺小紅書上載一段以「Vlog | 沉浸式歌手再體驗日記」為名嘅影片，講述今次做嘉賓嘅趣事。