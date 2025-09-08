熱氣球嘉年華主辦方道歉及全額退款｜工銀傳表達申穩定幣牌意向｜楊千嬅驚爆入院做手術最新狀況曝光｜9 月 8 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2025 年 9 月 8 日星期一，預測本港地區今日吹強風至烈風程度東南風，初時離岸及高地達暴風程度。密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。日間最高氣溫約 29 度。稍後轉吹偏南風，風勢逐漸減弱。八號東南烈風或暴風信號，黃色暴雨警告信號，雷暴警告現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款

香港熱氣球嘉年華風波有新進展。主辦單位、盛事（亞洲）有限公司昨（7 日）發聲明指，決定為所有熱氣球節門票提供全額退款，表達歉意與感謝。聲明提到：「我們衷心感謝各位參與者及公眾對本次活動的支持與關注。衷心感謝所有到場人士及公眾對活動的耐心與理解。儘管我們已盡最大努力，我們明白在客戶體驗方面仍未能達到大家的期望。」

Yahoo 新聞：Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利

今次事件最廣為人知的「苦主」之一的何小姐接受《Yahoo 新聞》獨家採訪回應，與記者講述感受時屢次忍住眼淚，形容「開心過中六合彩」，認為這不僅是一小撮人的勝利，而是屬於全香港人的勝利。 她強調，兒子是自己最大的動力，每當見到他能安穩入睡，就提醒自己要為下一代守護一個仍有公義的香港。她又透露，會約其他苦主一同吃「雪糕放題」慶祝這場勝利，並強調一定要支持本地企業。

Yahoo 新聞：熱氣球嘉年華︱4 日均無載客牌 所有早場放氣 收鑼日全取消 僅一個氣球「升空」5分鐘

成個熱氣球嘉年華除了因牌照問題令市民無法乘坐熱氣球，周日（7 日）更因天氣問題全日活動取消。埋單計數，4 日展期共有 7 個場次，僅得 3 場完成展示，有 2 場早場因天氣太熱需要放氣，其餘 2 場因打風取消。

Yahoo 新聞：打風・塔巴｜八號東南烈風或暴風信號生效 至少維持至周一早上 11 時｜不斷更新

熱帶氣旋塔巴襲港，天文台說，八號信號會至少維持至今早 11 時，隨後天文台會視乎本地風力的減弱程度，評估改發三號強風信號的時間。天文台另於早上 4 時 55 分發出黃色暴雨警告信號。塔巴的雨帶會在今日初時繼續為珠江口帶來狂風大驟雨。塔巴即將在廣東台山附近登陸，隨後會進入廣東內陸並逐漸遠離本港。

am730：馬季開鑼遇颱風塔巴來襲 逾4.3萬人入馬場支持

昨日驟雨頻頻，但仍無阻馬迷到馬場支持馬季開鑼。馬會指，兩個馬場昨入場人數共超過 4.3 萬人，其中內地及海外旅客逾 7,000 人，至於投注額就錄得逾 13.3 億元，與去年相若。

am730：選委會界別分組補選點票結束 投票率97.33% 21人當選

選委會界別分組補選點票結束，今次補選一共有 28 名候選人，競逐 6 個界別分組的 21 個席位，有關界別約 3,600 名選民。其餘 72 席沒有競爭，候選人自動當選。港九分區三會投票率為 99%，由民建聯柯創盛、勞聯李詠民、郭金發、温俊文、佘靜怡和賴暖新當選。新界分區三會的投票率為 97.99%，工聯會劉展鵬、曾勁聰、民建聯侯漢碩、新民黨廖子聰、王槐裕及黃寳儀當選。建築、測量、都市規劃及園境界為 96.3%，測量師張翹楚與前規劃署助理署長張綺薇均得 26 票，最終抽籤由張綺薇當選。

熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 宣布為所有門票提供全額退款

Yahoo 專訪・睇片｜熱氣球爆紅何小姐激動落淚開心過中六合彩 約苦主雪糕放題：屬於全香港人嘅勝利

【今日重點財經新聞】

信報：工銀傳表達申穩定幣牌意向 滙豐同表態 渣打中銀首批獲牌機率高

金融管理局已多次表明首階段只會發出數個穩定幣牌照，惟截至上月底向該局表達申請牌照意向的機構仍多達77宗。消息稱，作為全球資產值最大銀行工商銀行（1398.HK），旗下本港子公司中國工商銀行（亞洲）亦已向金管局表達申請意向，是繼中銀香港（2388.HK）以外另一主要中資行作出相同表態行動。

信報：高盛：內地儲蓄湧港股剛起步

港股近日成交額增至2000億至3000億元水平，高盛亞太區（除日本外）總裁施南德（Kevin Sneader）接受本報訪問時表示，新增資金有顯著部分來自內地散戶，內地居民過去多年的超高儲蓄正陸續釋放到資本市場，並且仍處於起步階段；同時外資亦重新部署中資股，相信本港成交額有提升空間。

鉅亨網：貝森特：若特朗普敗訴將退還一半關稅 這是場「災難」

美國財政部長貝森特週日 (7 日) 表示，如果最高法院維持裁決，認定特朗普總統的對等關稅部分屬於違法，財政部將被迫退還自特朗普就任以來徵收的約一半關稅，他指出「這將是個災難」。

Yahoo 財經：石破茂宣布辭職 任內日本過夜經濟動搖 4年來首下跌

日本首相石破茂以「避免黨內分裂」為由決定辭職。他在任期間主要應對的問題是物價上漲與美國關稅問題，然而兩者都不算成功，物價飛漲亦成為衝擊自民黨選情的導火線。向來以夜經濟、過夜消費聞名的日本，住宿消費（nights spent）更出現罕見下跌，加上日本百貨商店銷售額放緩，旅客與本地消費皆疲弱，預示日本經濟將走向低迷。

工銀傳表達申穩定幣牌意向 滙豐同表態 渣打中銀首批獲牌機率高

【今日重點娛樂新聞】

東方日報：楊千嬅驚爆入院做手術 最新狀況曝光

楊千嬅今年出道30周年，工作不斷的她早前更連續開工12日，她於社交網表示「終於超額完成」，更大爆之前原來曾接受手術，留言報平安：「回想幾個禮拜前定期『入廠檢查』，變成『維修』，有點擔心幸好是小問題。手術後幾天余春嬌趕及上台，直至現在非常感謝公司團隊同事們照顧和幫忙，上班時間以外仍操心為『私房菜』籌備，現在慢慢恢復中，但還是要好好休息，養好狀態，冇咩事，我都係返出去先，遲啲見#最重要係身體健康。」

Yahoo 娛樂圈：熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點

熱氣球嘉年華成為近日社會焦點，周六（6 日）歌手周國賢因臨時抱恙而未能參與演出，現場消息指大會未有即時向觀眾交代周國賢缺席一事，周國賢則於 IG 撰文向公眾致歉，且承諾將為特意到場的樂迷作出特別安排。周六晚上的另一焦點在樂隊 RubberBand 成員繆浩昌（6 號）身上，他身穿的服裝寫上「暫停載客」，恰巧呼應了熱氣球未能載客一事。