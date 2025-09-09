熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
科興四價流感疫苗缺孕婦臨床數據｜中國出口輸美急挫 33%｜邵美琪狀態絕佳獲讚「美回從前」｜9 月 9 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2025 年 9 月 9 日星期二，預測本港地區今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。初時部分地區驟雨較多及有雷暴。最高氣溫約 31 度。吹和緩至清勁偏南風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞，Yahoo 健康：流感疫苗｜科興四價流感疫苗納入政府接種計劃 缺孕婦臨床數據 醫生：政府應揀一隻孕婦都打得︱Yahoo
本年度季節性流感疫苗接種計劃本月 25 日展開，政府今日（9月8日）宣佈將合資格組別人士擴至18至49歲長期病患人士，其中四價流感病毒裂解疫苗由科興生產，並已運抵本港。惟翻查疫苗資料，科興資料表明「尚未獲得孕婦及哺乳期婦女使用本品的臨床試驗數據」。本港孕婦是流感疫苗資助對象之一，有家庭醫生接受《Yahoo新聞》訪問時表示，本港常見的滅活流感疫苗包括賽諾菲（Sanofi）、葛蘭素史克（GSK）及雅培（Abbott），「孕婦（接種）都安全」，認為政府採購疫苗時「應揀一隻孕婦都打得嘅」，否則「會容易出錯」。
Yahoo 新聞：勝景遊新疆團再多一人不治 累計兩死兩傷︱Yahoo
本港旅行社「勝景遊」一個新疆旅行團上周三在獨庫公路發生交通意外，至昨日（8 日）再多一名團友不治，令事故累計造成兩死兩傷。 涉事團為「熊貓專列·成都號」豪華列車 18 天行程，團費近 10 萬元，共有 20 名團員。事發當日為行程第 8 日，發生交通意外，導致車上 4 名團員受傷，其中一人當晚傷重死亡，另一人留醫 5 日後，於昨日宣告不治。
Yahoo 新聞：同性伴侶替代框架｜調查指僅兩成性小眾海外已婚或登記 促本地設直接承認制度｜Yahoo
《同性伴侶關係登記條例草案》 將於周三（10日）在立法會恢復二讀，性別及性傾向平等倡議組織萌家香港今日（8日）發表調查報告，發現高達 98% 受訪者支持現時設立同性婚姻或伴侶制度；63% 受訪性小眾稱如法律不承認關係，長遠不會留在香港。調查反映，社群對立法會議員有相當期望，冀議員發揮政治智慧，「需要佢哋嘅政治智慧思考點樣做」。
Yahoo 新聞：打風・塔巴｜香港快運北京返港航班降落時撞草坪 民航意外調查機構展開調查｜Yahoo
在熱帶氣旋塔巴襲港，天文台發出八號風球期間，香港快運由北京返港的 UO235 航班昨早（8 日）在香港國際機場降落時意外撞向草坪，懷疑撞到跑道旁的指示牌。航班上無人受傷，獲准安全離開。由運輸及物流局成立的獨立調查機構「民航意外調查機構」宣布，已就今次「嚴重事故」展開調查。
【今日重點財經新聞】
由於高基數及「搶出口」效應減退，中國8月貿易活動放緩，以美元計價出口按年升4.4%，增速創半年低，並遜預期。內地對美國的出口大跌仍是主要拖累因素，按年跌幅由7月的21.7%，擴大至8月的33.1%，連續5個月錄雙位數下降。展望未來，綜合分析稱，美國對多國的對等關稅落地後，料影響中國轉口貿易，加上去年同期基數較高，往後數月中國出口增速恐續放緩。
信報：高盛：人幣佔全球儲備勢大增 貿易使用率上升 新興國分散投資
中國一直希望推動人民幣國際化，高盛報告指出，由於內地製造業生產力持續高企，在全球貿易活動佔比正在提升，基於地緣政治不穩，預料會有更多投資者，特別是新興市場國家，分散投資到人民幣，隨着中國經濟體量持續增長，如果能給予市場足夠信心，人民幣在外滙儲備的佔比可望較現時有約2%顯著提升。
投資者若期待蘋果公司一年一度最重要的產品發布會成為其股價復甦後的下一個催化劑，那多半會大失所望。在8月因關稅擔憂緩解創下一年多來最佳單月表現後，蘋果股價持續上漲。除非周二的發布會上有意外驚喜，否則考慮到蘋果自7月底以來市值已增加近4300億美元且圍繞其人工智能戰略仍存疑問，該股可能缺乏進一步上漲空間。
Yahoo 財經：夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
夜繽紛官網突然「404 not found」，引發外界憂慮夜經濟已悄然落幕。事實上，自 2023 年起，政府先後推出「夜繽紛」及「18 區日夜都繽紛」帶動夜間消費，但成效遭商界與學界質疑；與此同時，在新一份「施政報告」即將公布之際，有傳媒亦大力吹捧「賽馬經濟」。究竟英國人留下的賽馬活動，能否成為政府的「提款機」，甚至吸引旅客的長遠出路？
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，周六（6 日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。
Yahoo 娛樂圈：葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。
