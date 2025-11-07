專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
Sephora必買清單，Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」
最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Sephora必買好物推薦1. 黑眼圈救星｜Huda Beauty Faux Filter Color Corrector $280
這款調色霜是不少脆友的摯愛，質地滋潤又不顯紋，能輕鬆遮蓋黑眼圈和膚色不均問題。配方含有維他命C和煙酰胺，還能順便保養眼周肌膚。共有七種色號選擇，桃色系適合暖調膚色，粉色系適合冷調膚色，用後再上粉底效果更完美。
Sephora必買好物推薦2. 透亮水光感｜Rare Beauty Positive Light Silky Touch Highlighter $245
想要自然透亮的水光肌？這款長霸熱賣榜的光影粉絕對不能錯過！質地輕薄貼膚，不含滑石粉，上臉後就像天生的好膚質。持妝度也很不錯，防水防摩擦，一整天都能保持閃閃發光的狀態～
Sephora必買好物推薦3. 瞬間修護髮絲｜K18 Molecular Repair Hair Oil $560
這支髮油在Threads上討論度超高！含有專利修護肽成分，能在四分鐘內修復受損髮質。用法很簡單，在濕髮上塗抹1-3滴，等待片刻再造型，就能撫平毛躁，頭髮即刻重現健康自然光澤。
Sephora必買好物推薦4. 百搭裸色盤｜Natasha Denona I Need A Nude Palette $570
這盤眼影集齊了從淺到深的裸色調，包含柔霧、金屬和閃片三種質地，無論是日常妝容還是重要場合都能應付！而且粉質細膩好暈染，一盤就能輕輕打造多種不同風格的妝容，性價比極高！
Sephora必買好物推薦5. 四合一唇釉｜Haus Labs by Lady Gaga Phd Hybrid Lip Glaze $240
這支唇釉結合了唇油、潤唇膏、豐唇膏和唇彩四種功能，質地清爽不黏膩，一抹即擁有迷人嘟嘟唇！連續使用兩週後能看到豐唇效果，而且不會有刺激感，是日常保養和妝容的完美選擇。
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：秋冬護膚︱Sephora超抵買10+款節日護膚套裝！低至$185入手Laneige韓星最愛護唇套裝/「平民版 La Mer」面霜
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
護膚美妝：
Lady Gaga主理Haus Labs爆紅登陸香港Sephora！高評價明星彩妝品牌？專業化妝師大推神級遮瑕液
G-Dragon「ZO&FRIENDS」進軍美妝界！與rom&nd聯名的彩妝，愛貓ZOA肉球唇膏超可愛
Pantone年度色「摩卡慕斯」唇膏推薦Top5！DIOR、MAC、Charlotte Tilbury暖棕色號顯白又好氣息
其他人也在看
Jennie加持Chloé減價低至32折！鞋款震撼減低至$2,4XX、超人氣Kerala 25手袋折後$7,XXX｜雙11優惠2025
雙11優惠購物潮來了！這次為大家送上Chloé網購優惠快訊，手袋、鞋款都能以低價入手，編輯精選8件減價產品，辛苦工作了大半年，是時候好好犒賞努力的自己了！無論是提升氣質的精緻包款，還是觸感極致的柔軟毛衣，都值得成為您的最佳獎賞。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
真夫妻果然最甜！馮德倫「帶愛貓拍VCR」挺舒淇首映 送飛吻閃爆全場：以妳為傲
在舒淇於釜山影展奪下最佳導演後，馮德倫也幽默發文：「又贏？家裡沒位放啊導演！」舒淇隨即回覆：「哪有『又』，好久沒有了～希望以後還能跟bucket man和Labubu擠一擠。」夫妻倆一來一往的互動充滿愛意，也讓人看見相伴28年的深厚情感。姊妹淘 ・ 17 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
居屋蝕讓｜馬鞍山錦豐苑未補地價485萬沽 業主持貨7年蝕115萬
「買樓買location」還是「買樓買timing」？2018年又是否模頂之年？馬鞍山居屋業主就在這年以未補地...BossMind ・ 14 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
今日優惠｜KFC限時優惠$50/6件雞、買指定高露潔牙膏4支送$214禮品 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
Jellycat「外星人」公仔可愛大爆發！「太空系列」韓國首爾pop-up，大賣火星、UFO、太空狗仔
Jellycat的可愛力量真的沒法擋住，近日推出「太空系列」並在韓國首爾開Pop-up發售，公仔可愛程度要融化每位公仔迷。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
生日蛋糕｜網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，直言本地不少 IG shop 出售的蛋糕定價離地，甚至比五星級酒店的蛋糕更貴，但體驗卻大失所望樓主在帖文中批評，「試過好幾次攞蛋糕又遠，仲要去工廠大廈，成個體驗好差，食落都係失望，完全唔值。」他更建議大家多多支持酒店出品，「香港好多五星酒店嘅蛋糕都好有水準，五百蚊大把選擇，寫字又靚，有品質保證，好好味」，鼓勵網民「整頓吓香港嘅蛋糕行業」。Yahoo Food ・ 1 天前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 16 小時前
林明禎日本食極唔肥 Big爆小背心
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神林明禎近日到日本旅遊，難得去玩都不忘於社交平台放靚相派福利，穿上啡色短裙配皮褸的她，在東京街頭擺靚甫影相，型格十足！而昨（5日），她就分享到淺草寺拜神的相片及短片，短片中，林明禎在寺廟前不斷轉圈，看來心情相當不俗，入廟前，她亦有東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前