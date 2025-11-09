張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Sephora減價75折11.26網店搶先開鑼！必買清單Threads脆友推爆「這5件」：黑眼圈救星Huda Beauty、髮尾油大推「這款」｜Black Friday優惠2025
Black Friday優惠2025開鑼，終於見到Sephora都減價，滿$1,200即享75折，由11月26日10:30pm網店搶先開始，11月27日門市開始優惠。Sephora有什麼好物推薦？最近Threads上好多脆友都在討論Sephora必買好物，從彩妝到護髮產品都有，如果你正準備去Sephora掃貨，這份清單絕對要收藏起來！
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
Sephora Black Friday優惠詳情：
日期：11月26日10:30pm網站，11月27日門市開始
優惠：會員指定貨品滿$1,200即享75折
運費：購物滿$350免運費
Sephora必買好物推薦1. 黑眼圈救星｜Huda Beauty Faux Filter Color Corrector $280
這款調色霜是不少脆友的摯愛，質地滋潤又不顯紋，能輕鬆遮蓋黑眼圈和膚色不均問題。配方含有維他命C和煙酰胺，還能順便保養眼周肌膚。共有七種色號選擇，桃色系適合暖調膚色，粉色系適合冷調膚色，用後再上粉底效果更完美。
Sephora必買好物推薦2. 透亮水光感｜Rare Beauty Positive Light Silky Touch Highlighter $245
想要自然透亮的水光肌？這款長霸熱賣榜的光影粉絕對不能錯過！質地輕薄貼膚，不含滑石粉，上臉後就像天生的好膚質。持妝度也很不錯，防水防摩擦，一整天都能保持閃閃發光的狀態～
Sephora必買好物推薦3. 瞬間修護髮絲｜K18 Molecular Repair Hair Oil $560
這支髮油在Threads上討論度超高！含有專利修護肽成分，能在四分鐘內修復受損髮質。用法很簡單，在濕髮上塗抹1-3滴，等待片刻再造型，就能撫平毛躁，頭髮即刻重現健康自然光澤。
Sephora必買好物推薦4. 百搭裸色盤｜Natasha Denona I Need A Nude Palette $570
這盤眼影集齊了從淺到深的裸色調，包含柔霧、金屬和閃片三種質地，無論是日常妝容還是重要場合都能應付！而且粉質細膩好暈染，一盤就能輕輕打造多種不同風格的妝容，性價比極高！
Sephora必買好物推薦5. 四合一唇釉｜Haus Labs by Lady Gaga Phd Hybrid Lip Glaze $240
這支唇釉結合了唇油、潤唇膏、豐唇膏和唇彩四種功能，質地清爽不黏膩，一抹即擁有迷人嘟嘟唇！連續使用兩週後能看到豐唇效果，而且不會有刺激感，是日常保養和妝容的完美選擇。
