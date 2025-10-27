《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減
即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價，即看內文：
Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！
超過300款美妝產品半價起！Rare Beauty、Fenty Beauty大激減
為期一星期的Sephora 「Beauty Steals」折扣力度相當吸引，不少指定產品低至5折發售，折後價分分鐘比之後的購物季更平，有心水美妝品想添購的話，可以考慮提前入手。今次減價一定要推薦由Selena Gomez創立的Rare Beauty，品牌自推出市場後受到不少美妝KOL追捧，而其Soft Pinch唇膏及胭脂系列更是皇牌產品，唇膏主打自然、持久力高及滋潤不黏膩；而胭脂則質地細滑易推、不用有厚重感，在「Thread」上被吹捧為胭脂神物。Rare Beauty「Soft Pinch唇膏及胭脂套裝」原價$233減至$117就買到，相等於半價入手，是秋冬補色或送禮的理想選擇。
Rare Beauty Soft Pinch Mini Lip And Cheek Set • 5.2ml
特價：$117｜
原價：$233
另一款不能錯過的是由Rihanna創立的Fenty Beauty，當時香港一上市即被美妝達人掃清。今次Sephora優惠中不能錯過其「濾鏡大師瞬間無暇遮瑕膏」，這支遮瑕向來被譽為「專業級底妝神器」，擁有高遮瑕度之餘，同時又不會有厚重感，可以自然地修飾黑眼圈、痘印及膚色不均問題。而且遮瑕膏質地輕盈順滑，不易卡粉，未擁有的話值得入手一試。半價優惠後只需$129，Yahoo購物專員都準備補貨！
Fenty Beauty 濾鏡大師瞬間無暇遮瑕膏 • 8ml
特價：$129｜
原價：$258
除了這兩款人氣產品外，今次Sephora優惠亦包括多款護膚及彩妝品牌，如Laura Mercier、LANEIGE、First Aid Beauty、Tarte、NARS等，是一個絕佳的囤貨機會。
First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜
特價：$255｜
原價：$319
Fenty Beauty Cheeks Suede Powder Blush • 4g
特價：$129｜
原價：$258
NARS 多效彩妝棒
特價：$280｜
原價：$350
NARS 原生光幻彩蜜粉餅 • 10g
特價：$296｜
原價：$370
tarte Maracuja Creaseless Concealer • 6.4g
特價：$184｜
原價：$230
Dear Dahlia Sweet Dream Dual Palette • 3.9g
特價：$198｜
原價：$248
相關文章：Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
