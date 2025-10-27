Sephora減價快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Sephora快閃低至半價！超人氣Rare Beauty唇膏套裝平近$120／Fenty Beauty遮瑕大激減

Sephora網店現正推出限時優惠，絕對是大家補貨美妝產品的好機會！由即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價入手，其中以 如Rare Beauty的爆紅唇膏套裝、Fenty Beauty的熱賣遮瑕膏、First Aid Beauty皇牌保濕面霜等最為矚目，美妝控不能錯過。Yahoo購物專員為大家精選了幾款Sephora優惠至抵買清單，無論是想入手新色補貨，抑或趁機換季更新化妝袋，值得把握今次減價大掃貨！

立即查看Sephora優惠頁

即日起至10月31日，Sephora香港網店推出「Beauty Steals」快閃優惠，多款指定產品可以低至半價

超過300款美妝產品半價起！Rare Beauty、Fenty Beauty大激減

為期一星期的Sephora 「Beauty Steals」折扣力度相當吸引，不少指定產品低至5折發售，折後價分分鐘比之後的購物季更平，有心水美妝品想添購的話，可以考慮提前入手。今次減價一定要推薦由Selena Gomez創立的Rare Beauty，品牌自推出市場後受到不少美妝KOL追捧，而其Soft Pinch唇膏及胭脂系列更是皇牌產品，唇膏主打自然、持久力高及滋潤不黏膩；而胭脂則質地細滑易推、不用有厚重感，在「Thread」上被吹捧為胭脂神物。Rare Beauty「Soft Pinch唇膏及胭脂套裝」原價$233減至$117就買到，相等於半價入手，是秋冬補色或送禮的理想選擇。

Rare Beauty Soft Pinch Mini Lip And Cheek Set • 5.2ml

特價：$117｜ 原價：$233

另一款不能錯過的是由Rihanna創立的Fenty Beauty，當時香港一上市即被美妝達人掃清。今次Sephora優惠中不能錯過其「濾鏡大師瞬間無暇遮瑕膏」，這支遮瑕向來被譽為「專業級底妝神器」，擁有高遮瑕度之餘，同時又不會有厚重感，可以自然地修飾黑眼圈、痘印及膚色不均問題。而且遮瑕膏質地輕盈順滑，不易卡粉，未擁有的話值得入手一試。半價優惠後只需$129，Yahoo購物專員都準備補貨！

Fenty Beauty 濾鏡大師瞬間無暇遮瑕膏 • 8ml

特價：$129｜ 原價：$258

除了這兩款人氣產品外，今次Sephora優惠亦包括多款護膚及彩妝品牌，如Laura Mercier、LANEIGE、First Aid Beauty、Tarte、NARS等，是一個絕佳的囤貨機會。

First Aid Beauty 強效保濕皇牌燕麥面霜

特價：$255｜ 原價：$319

Fenty Beauty Cheeks Suede Powder Blush • 4g

特價：$129｜ 原價：$258

NARS 多效彩妝棒

特價：$280｜ 原價：$350

NARS 原生光幻彩蜜粉餅 • 10g

特價：$296｜ 原價：$370

tarte Maracuja Creaseless Concealer • 6.4g

特價：$184｜ 原價：$230

Dear Dahlia Sweet Dream Dual Palette • 3.9g

特價：$198｜ 原價：$248

