Sephora與Olive Young強勢合作！韓系彩妝、護膚品全球同步上架，美妝迷準備好課金未？
還在為搶不到韓國最新熱門面膜、斷貨彩妝而煩惱嗎？2026年初，全球美妝零售巨頭Sephora與韓國最具代表性的美妝連鎖店Olive Young宣布達成戰略合作，將最正宗的「韓國美妝」直接帶到全球的Sephora門店，這無疑是今年美妝界最轟動的消息之一！
這次聯手最特別之處是Sephora將設立由Olive Young團隊親自挑選的「K-Beauty專區」。那些在韓國本地爆紅、口碑與銷量兼備、代購清單上的常客，未來都有機會在你身邊的Sephora專區直接入手！首批合作預計於2026年秋季在美國、加拿大、香港、新加坡等市場推出，並計劃在2027年擴展至更多地區。
其中備受期待的，包括以下幾個在Olive Young長踞熱賣榜的品牌：
WAKEMAKE：這個專業彩妝品牌在韓國有很好的口碑，特別是它的底妝產品。例如氣墊粉餅一上市就曾登上Olive Young銷售第一，主打能輕易打造出高級感的水光妝效！
hince：走簡約知性路線的品牌，產品強調質感。明星產品是一款能打造自然水光感的膏狀修飾高光棒，質地水潤，很適合用來提升面部輪廓的立體感。
Torriden：相信大家都不會陌生的護膚品牌，其低分子玻尿酸系列長期位居銷售榜前列，無論是能深層補水的精華液，還是被譽為急救神器的保濕面膜，都是韓國消費者一再回購的皇牌。
fwee：以可愛包裝和實用性俘獲人心的彩妝品牌，當中最hit的必定是明星產品「唇頰兩用布丁膏」，柔霧質地和自然妝效，常被用作打造好氣色的懶人神器！
Mediheal：在面膜和棉片領域極具口碑，特別是能快速鎮靜肌膚、方便濕敷的「積雪草修護棉片」，是不少韓女的家中必備品。
