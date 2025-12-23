關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安

Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安
Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安

本地獨立女唱作人 Serrini 12 月 17-21 日一連五個晚上舉行的個人音樂會《Serrini SITUATION Live in Hong Kong 2025》於 黃埔TIDES 圓滿舉行，五場均爆滿，為場地開幕以來連續演出最多場次之歌手！音樂會由一開始公布的三場加至五場，當中最初公布的三場門票更是以抽選形式進行，其後兩度加場，足以證明 Serrini 的獨特魅力！Serrini 又以「SITUATION」為主題，恰巧呼應 TIDES 的船形場地設計，別樹一格的帶領觀眾登上「情感之船」，隱喻現今形容模糊不清的感情關係。Serrini 整個演出分為航出海洋的各個階段，以風格迴異的歌曲演繹出她的各種面向，航行於複雜而親密的情感波瀾中。

Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安
Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安

Serrini 搖滾登場 以最大力度啟航
舞台最初以一大片藍色透明紗遮擋，在海洋主題的投影畫面以及 Serrini 的「船艙廣播」後，紗布立即下降，Serrini及樂隊隨即華麗登場，送上〈～旋轉with me*〉 帶動全場「保鏢」一起跳動，緊接〈愉快動物病〉、〈女一〉以及氣場強勁的〈咩事〉、〈地火〉及〈Becoming〉，緊湊的音樂編排將現場氣氛瞬間推至最高，及後的〈天雷〉及〈Blue Song〉則展現出暗黑且有力的能量。

唱畢Serrini 簡單向現場精心打扮成保鏢的現場觀眾打招呼。Serrini 是次演出貫徹有趣搞怪的風格，呼籲觀眾以「保鏢」造型入場，各位亦精心打扮「全副武裝」進場。台上的 Serrini 看到觀眾有的穿起西裝、有的更戴上對講機及耳機及戴上「黑超」等等，Serrini 笑言「你哋戴超（墨鏡）睇 show 睇唔睇到我㗎？」Serrini 亦與大家透露「保鏢」們對 dress code 太認真，像真到跟場地保安一樣，搞得她哭笑不得，「剛才參加VIP飛觀眾 Meet & Greet時我完全分唔到現場邊啲人係真 staff 邊啲係真 fans，好尷尬！」，惹來全場笑聲。

接下來Serrini 溫柔甜蜜地唱出〈Sweet Sweet Christmas〉，演出臨近聖誕佳節，唱至中段 Serrini 發揮搞怪本色，以魚竿釣著一小籃朱古力金幣送給台下觀眾，又有親手將朱古力金幣拋到台下送給觀眾，現場有默契的互動彌漫著節日歡笑，溫馨又有趣。

流行作品系列唱出最 pop 最「垃圾屎」一面
由大屏幕的詩句帶領下，Serrini 先以舊作〈垃圾女星〉引入，再唱出 Serrini 最新的流行曲作品系列，亦為是次音樂會點題。〈掌心的女孩〉、〈無心傷人〉的經典千禧年代編曲讓全場觀眾一同成為墮入愛河的「垃圾屎」，最直接又琅琅上口的旋律讓全場仿如走進卡啦 OK 房間搖擺跟唱！她在台上笑言：「我這類型的 Indie 歌手唱這類型的流行曲，你們不覺得很搞笑嗎？」其後就送上音樂會前一星期才發布的新歌、同樣為千禧流行曲式的〈流行病〉，帶領觀眾邊聽歌邊想起「沉船」經歷，一起經歷不同的「Situationship」。

燈光轉暗，由樂隊的帶領下現場氛圍沉靜下來，接著再配合燈光的編排，Serrini 再次登場，唱出多首國語專輯《真美》中的作品，〈You’re safe now〉、〈hey there〉、〈8:13am〉。直白又觸及內心的歌詞，將上一部份的「垃圾屎」情感轉換至柔軟脆弱的一面。稍為黯淡的光線緩緩轉為柔和，〈當陽光散落在你臉上〉中的冀盼帶來絲絲感動，後來立刻緊接重新編曲的舊作〈哀樂無名〉，Serrini 的情感及演繹亦隨著編曲迴盪，讓觀眾沉浸在充滿暗湧卻又療癒的海洋之中。

