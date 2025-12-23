宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Serrini一連五場音樂會觀眾大玩保鏢Dress Code 本尊笑言分不清誰是觀眾誰是真場地保安
本地獨立女唱作人 Serrini 12 月 17-21 日一連五個晚上舉行的個人音樂會《Serrini SITUATION Live in Hong Kong 2025》於 黃埔TIDES 圓滿舉行，五場均爆滿，為場地開幕以來連續演出最多場次之歌手！音樂會由一開始公布的三場加至五場，當中最初公布的三場門票更是以抽選形式進行，其後兩度加場，足以證明 Serrini 的獨特魅力！Serrini 又以「SITUATION」為主題，恰巧呼應 TIDES 的船形場地設計，別樹一格的帶領觀眾登上「情感之船」，隱喻現今形容模糊不清的感情關係。Serrini 整個演出分為航出海洋的各個階段，以風格迴異的歌曲演繹出她的各種面向，航行於複雜而親密的情感波瀾中。
Serrini 搖滾登場 以最大力度啟航
舞台最初以一大片藍色透明紗遮擋，在海洋主題的投影畫面以及 Serrini 的「船艙廣播」後，紗布立即下降，Serrini及樂隊隨即華麗登場，送上〈～旋轉with me*〉 帶動全場「保鏢」一起跳動，緊接〈愉快動物病〉、〈女一〉以及氣場強勁的〈咩事〉、〈地火〉及〈Becoming〉，緊湊的音樂編排將現場氣氛瞬間推至最高，及後的〈天雷〉及〈Blue Song〉則展現出暗黑且有力的能量。
唱畢Serrini 簡單向現場精心打扮成保鏢的現場觀眾打招呼。Serrini 是次演出貫徹有趣搞怪的風格，呼籲觀眾以「保鏢」造型入場，各位亦精心打扮「全副武裝」進場。台上的 Serrini 看到觀眾有的穿起西裝、有的更戴上對講機及耳機及戴上「黑超」等等，Serrini 笑言「你哋戴超（墨鏡）睇 show 睇唔睇到我㗎？」Serrini 亦與大家透露「保鏢」們對 dress code 太認真，像真到跟場地保安一樣，搞得她哭笑不得，「剛才參加VIP飛觀眾 Meet & Greet時我完全分唔到現場邊啲人係真 staff 邊啲係真 fans，好尷尬！」，惹來全場笑聲。
接下來Serrini 溫柔甜蜜地唱出〈Sweet Sweet Christmas〉，演出臨近聖誕佳節，唱至中段 Serrini 發揮搞怪本色，以魚竿釣著一小籃朱古力金幣送給台下觀眾，又有親手將朱古力金幣拋到台下送給觀眾，現場有默契的互動彌漫著節日歡笑，溫馨又有趣。
流行作品系列唱出最 pop 最「垃圾屎」一面
由大屏幕的詩句帶領下，Serrini 先以舊作〈垃圾女星〉引入，再唱出 Serrini 最新的流行曲作品系列，亦為是次音樂會點題。〈掌心的女孩〉、〈無心傷人〉的經典千禧年代編曲讓全場觀眾一同成為墮入愛河的「垃圾屎」，最直接又琅琅上口的旋律讓全場仿如走進卡啦 OK 房間搖擺跟唱！她在台上笑言：「我這類型的 Indie 歌手唱這類型的流行曲，你們不覺得很搞笑嗎？」其後就送上音樂會前一星期才發布的新歌、同樣為千禧流行曲式的〈流行病〉，帶領觀眾邊聽歌邊想起「沉船」經歷，一起經歷不同的「Situationship」。
燈光轉暗，由樂隊的帶領下現場氛圍沉靜下來，接著再配合燈光的編排，Serrini 再次登場，唱出多首國語專輯《真美》中的作品，〈You’re safe now〉、〈hey there〉、〈8:13am〉。直白又觸及內心的歌詞，將上一部份的「垃圾屎」情感轉換至柔軟脆弱的一面。稍為黯淡的光線緩緩轉為柔和，〈當陽光散落在你臉上〉中的冀盼帶來絲絲感動，後來立刻緊接重新編曲的舊作〈哀樂無名〉，Serrini 的情感及演繹亦隨著編曲迴盪，讓觀眾沉浸在充滿暗湧卻又療癒的海洋之中。
Serrini 分享身上碎鑽 台上食水果引發現場哄動
一陣無奈傷感籠罩下，熟悉的〈Don’t Text Him〉前奏響起，全場保鏢一同揮動手燈和唱，之後亦送上〈月色魔美〉。 每場演唱至此部份，衣著華麗、身上貼著珍珠、碎鑽的 Serrini 不時把它們從身上除下拋給台下觀眾，引來前排觀眾哄動。唱畢後 Serrini 笑言自己就好像小王子一樣。「我將痴喺身上嘅靚靚碎鑽同珍珠都分享曬畀大家，希望你哋都要 manifest 你哋嘅願望！心想事成，一切順利！」Serrini 其後又於台上大喊肚餓，引來台下一陣騷動分享自己的食物。搞笑的是，Serrini 後來幾場更直接把水果帶上台上享用，又不時餵食水果及樂隊成員，場面搞笑又充滿默契。
Encore 送上經典作品 全場「保鏢」大合唱
Encore 環節 Serrini 換上 T 恤獻唱〈有奶辯士梁〉，全場觀眾氣氛熱烈，報以如雷掌聲及歡呼聲。Serrini 在台上由衷的感謝台上兩年以來多次一起走海外巡演的樂隊成員，更感激所有入場觀眾，最後以改編成更澎湃版本的〈Let Us Go Then You and I〉帶來充滿力量的結尾，「保鏢們」彷彿都收到台上送出的強大能量，全場再次大合唱。
每場觀眾在唱畢後均不願離開，Serrini 多次「送客」但大家亦未有「收貨」，唯有送上真正 encore。幾場演出均分別驚喜演繹了〈樹仔〉、〈樹木真美〉以及尾場冬至限定的〈油尖旺金毛玲〉，觀眾一聽到熟悉的旋律都激動不已，幾乎每一句都在用力合唱。Serrini以各種面向的真摯情感為這趟「SITUATION」旅程劃上完美句號，相信亦為觀眾帶來了心情起伏不斷的五個晚上！
其他人也在看
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
娛樂好好玩︳主持謝遜疑因工作態度被炒 幕後開名數臭「同一個問題不斷犯錯」
由吳家樂同鄧兆尊主持嘅youtube節目《娛樂好好玩》，本來仲有一位曾經喺商台工作嘅主持謝遜在陣。不過日前有幕後人員喺IG開名直斥謝遜工作態度有問題，寫道「對於直播室這個叫謝遜的前商台員工，機會已經給了好多次。心態決定命運， 不會尊重人和工作的，在我可以控制的範圍內，不會存在任何機會」、「無論平時直播工作、音樂會到今次拍攝，同一個問題不斷犯錯，還要裝作若無其事。應該未認識到社會是如何艱辛及凶險」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 22 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 21 小時前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
抗癌真愛｜金宇彬申敏兒結婚，10年長跑修成正果！男神挺過35次電療迎娶「最強後盾」！拆解鼻咽癌早期7大警號
抗癌真愛｜韓國演藝圈日前迎來「世紀喜訊」，現年36歲的男神金宇彬與41歲的申敏兒，在經歷長達10年的愛情長跑後，終於在首爾正式完婚。這段跨越生死邊緣、挺過癌症低谷的姊弟戀，讓無數粉絲直呼「再次相信愛情」，更成為大眾關注的抗癌勵志典範。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Medical Inspire 醫．思維 ・ 2 小時前
吳業坤以「逆境波」心態迎戰空手道賽事奪冠 同時入圍《萬千星輝頒獎典禮》男配十強
吳業坤近日雙喜臨門，不僅在一項空手道會慶十週年大賽中勇奪冠軍，演藝事業亦獲重要肯定。吳業坤憑藉在劇集《新聞女王2》中的家明一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」最後十強，與姜大衛、鄧志堅及羅子溢等實力派演員競逐殊榮。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 小時前
姜濤開騷林青霞捧場 後台合照被讚前途無量
【on.cc東網專訊】MIRROR人氣王姜濤近日於亞博舉行一連九場的《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，前晚（20日）第4場，見盡圈中靚仔的「大美人」林青霞都去捧場。原來二人去年曾在慈善活動上合唱，林青霞流露少女般的冧樣，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
童星出身卻從不崩壞形象！ 濱邊美波突然展現誘人一面！
濱邊美波，2000年8月29日生在石川縣，現在25歲，身高157cm的那種纖細款～😊 11歲就去參加東寶灰姑娘選拔，拿到新人獎直接出道Japhub日本集合 ・ 1 天前
香港禁映「自殺通告」 導演周冠威：荒謬至極
（法新社香港22日電） 香港電檢處以「不利國家安全」為由，拒絕批准香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在港上映，周冠威痛批這項決定「荒謬至極」。周冠威指出，此後香港電影界開始加強自我審查，「若涉及香港真實政治情況，絕對沒人敢拍」。法新社 ・ 23 小時前
女孩穿婚紗嫁ChatGPT男友！ 生育陰影下的科技戀愛禁忌？
哇，2025年日本這波「人機戀」新聞簡直像科幻日劇，32歲東京上班族Kano小姐（化名），去年分手後靠ChatGPT療傷，結果愛上自創的AI男友「Lune Klaus」Japhub日本集合 ・ 21 小時前
2025年度人物專訪｜葉劉淑儀愛時裝：我成日話我可以選零售界 「港大美女」聖誕不推新寫真｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】在討論區看到任何「港大美女圖」的標題，不用懷疑，多數是港大畢業、 75 歲新民黨主席葉劉淑儀的美照。近年每逢節慶，葉太身穿旗袍的影樓寫真也是年輕親友間的賀圖。由民望最低的局長變成網絡紅人，甚至在現實世界出現應援團，葉太擁抱這種或諷刺或真心的人氣，接受《Yahoo 專訪》時也主動提起，「你都知道我叫『姐姐』，我喺街問過青年點解你鍾意睇我 IG，佢話你啲相有趣，佢叫我做時代先鋒」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Yahoo全年搜尋人氣榜｜TVB劇集綜藝霸榜電視類別 十大熱搜電影一半屬「香港製造」
《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，電影續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，未上映已獲得海量關注與討論，憑由大年初一上映起計長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，吸引大陸粉絲專門來港觀賞，並引發觀眾cosplay故事角色入場，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
Yahoo全年搜尋人氣榜｜大S徐熙媛、方大同及金賽綸辭世成熱搜娛樂人物首三位 《KPop獵魔女團》穩佔歌曲榜前兩位
2025年，無論放眼全球還是聚焦本港，都是風高浪急的一年。年初美國總統特朗普重掌白宮後旋即開打關稅戰所造成的政經時局動盪，到日本地震海嘯預言於年中種下的陰霾，以至年末震驚全港的大埔宏福苑奪命大火，我們縱然戰戰兢兢，卻從未停步，以最大的耐心以及韌性，於難關中找尋曙光、擁抱希望。雅虎香港（www.yahoo.com.hk）作為香港人的同伴摯友，將一如以往於年末揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從十三個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，與大家於風雨中昂首闊步、並肩前行，迎接即將來到的2026年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
愛．回家之開心速遞︳每周劇情簡介
愛．回家之開心速遞 每周劇情簡介Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
配音員的挑戰與無奈 從《世外》談起
今次香港本土製作動畫上畫，本地配音員能為動畫原聲配音，機會當然難得。且看日本作為動畫大國，配音員被奉為「聲優」，除了為動畫原聲配音，更結合娛樂及偶像化元素，延伸至唱歌、主持、周邊商品。回到香港，一眾配音員仍是面對多重挑戰，串流平台原聲影音作品配有中文字幕，對配音員需求大減；AI模仿人聲，也是另一威脅。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從晨間劇甜妹到恐怖劇女王！ 吉岡里帆2025年滿檔的野心！
京都太秦長大的女孩，從小就跟電影村和爸爸的相機混在一起,158公分的她，看起來嬌小可愛，卻藏了一身狠勁😏Japhub日本集合 ・ 1 小時前
志尊淳突然說是最後一本？ 寫真集跑四國拍完就喊final！
老實說，志尊淳的入圈故事聽起來就挺隨緣的～😏Japhub日本集合 ・ 1 小時前
《港樓》西沙SIERRA SEA第2A期展銷廳錄逾4,000人次參觀
新地(00016.HK)旗下西沙SIERRA SEA第2A期預計最快本周上載樓書，項目的展銷廳「Sai Sha Gallery」自12月17日開放予眾參觀，截至昨日(21日)已錄得超過4,000人次參觀。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前