新世界虧損163億收窄 鄭家純：時勢不由人
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》演唱會，SEVENTEEN過往開演唱會時從未有嘉賓，但昨晚竟然請來71歲的成龍上台，令現場歌迷歡呼起哄。
原來SEVENTEEN成員文俊輝（Jun）早前與成龍合作拍攝的電影《捕風追影》在內地大賣，票房已逾12億元人民幣，加上成龍在全球知名度極高，對內地年輕一代的觀眾亦有吸引起，故其現身帶來極大驚喜，當他獨唱《真心英雄》時更掀起高潮，變全場大合唱，場面震撼。
一眾SEVENTEEN成員介紹嘉賓時，同時轉身望向台後，此時屏幕打開，身穿粉紅色外套及白色長褲成龍大踏步現身，隨即與各成員擊掌、握手和擁抱，Jun表示，SEVENTEEN的演唱會上，成龍大哥是唯一，以及第一個嘉賓。成龍即表示「是我的榮幸」，Jun立即反過來說「是我們的榮幸」。
成龍稱呼Jun為「小文」，表示跟小文拍《捕風追影》時，對方問「你可不可以來（演唱會）呀？」，然後笑說「其實我的年紀喜歡唱歌多過動作」，但強調是自己只能唱比較簡單的歌，大讚SEVENTEEN卻要又跳又唱，幽默對答惹得全場大笑。
Jun乘機為電影賣廣告之餘，又誇讚「大哥還能再打20年」，又指成龍雖然之後還要忙着應付很多行程，但剛下飛機就到演唱會場地，「謝謝大哥」！
SEVENTEEN成員其後走到後台，而成龍指他們很辛苦，現在要去休息一會，故由他唱首《真心英雄》去暖場。成龍最初還擔心觀眾不懂這首歌，「大家可以唱便一起唱，不會唱就哼啦啦啦吧」，沒料到他甫開聲，現場觀眾紛紛都能跟着唱，反應十分熱烈。
成龍現身SEVENTEEN的演唱會成為網上熱話，有人笑稱「17變71」、「明明睇SEVENTEEN變咗睇SEVENTY」、「成個threads都俾成龍真心英雄洗版，就嚟仲多過SEVENTEEN唱歌嘅片😂😂😂😂」、「第一次去睇SEVENTEEN演唱會，可以睇埋成龍，贏咗99.9%嘅香港人🙂🙂🙂」、「無啦啦轉台變流行經典50年」，但指這個演唱會跨度很大，而成龍在內地和韓國都深受歡迎，場內亦有很多內地歌迷，加上《真心英雄》亦選得適宜，難怪掌聲雷動。
其他人也在看
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會
勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？
上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
MAMA香港2025｜11月啟德舉行、9.30售票！一文睇清購票詳情、豪華演出陣容、入場離場/交通安排（持續更新）
韓流年度音樂盛事MAMA（Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮終於重臨香港，今年將於11月28及29日假啟德主場館舉行。門票將採用「盲盒」模式，9月30日3PM經Cityline發售！MAMA每年都讓重量級K-POP頂尖歌手及當紅偶像團體聚首出席兼表演，為粉絲們帶來震撼難忘的K-POP盛會！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
天價遣散｜Panasonic裁員萬人 啟動自願離職計劃 最多獲60個月人工補償
日本松下控股公司（Panasonic Holdings）今年5月宣佈大規模重組計畫，預計全球裁減約1萬名員工，...BossMind ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 22 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳死因 微博出手整頓 後援會「緊急救援」：讓粉絲有個家
內地男星于朦朧早前墮樓身亡，雖然官方經調查後公布「排除刑事案件」，不過網上依然充斥著「被潛規則」、「被墮樓」，甚至「被剖腹」等各種傳聞，日前，微博出手整頓10萬多條違規內容，于朦朧微博後援會更被要求限時內清理違規內容，否則「超話」（粉絲社群）將被關閉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 6 小時前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前