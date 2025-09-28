SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片

SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年

出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG》演唱會，SEVENTEEN過往開演唱會時從未有嘉賓，但昨晚竟然請來71歲的成龍上台，令現場歌迷歡呼起哄。

原來SEVENTEEN成員文俊輝（Jun）早前與成龍合作拍攝的電影《捕風追影》在內地大賣，票房已逾12億元人民幣，加上成龍在全球知名度極高，對內地年輕一代的觀眾亦有吸引起，故其現身帶來極大驚喜，當他獨唱《真心英雄》時更掀起高潮，變全場大合唱，場面震撼。

一眾SEVENTEEN成員介紹嘉賓時，同時轉身望向台後，此時屏幕打開，身穿粉紅色外套及白色長褲成龍大踏步現身，隨即與各成員擊掌、握手和擁抱，Jun表示，SEVENTEEN的演唱會上，成龍大哥是唯一，以及第一個嘉賓。成龍即表示「是我的榮幸」，Jun立即反過來說「是我們的榮幸」。

成龍稱呼Jun為「小文」，表示跟小文拍《捕風追影》時，對方問「你可不可以來（演唱會）呀？」，然後笑說「其實我的年紀喜歡唱歌多過動作」，但強調是自己只能唱比較簡單的歌，大讚SEVENTEEN卻要又跳又唱，幽默對答惹得全場大笑。

Jun乘機為電影賣廣告之餘，又誇讚「大哥還能再打20年」，又指成龍雖然之後還要忙着應付很多行程，但剛下飛機就到演唱會場地，「謝謝大哥」！

SEVENTEEN成員其後走到後台，而成龍指他們很辛苦，現在要去休息一會，故由他唱首《真心英雄》去暖場。成龍最初還擔心觀眾不懂這首歌，「大家可以唱便一起唱，不會唱就哼啦啦啦吧」，沒料到他甫開聲，現場觀眾紛紛都能跟着唱，反應十分熱烈。

成龍現身SEVENTEEN的演唱會成為網上熱話，有人笑稱「17變71」、「明明睇SEVENTEEN變咗睇SEVENTY」、「成個threads都俾成龍真心英雄洗版，就嚟仲多過SEVENTEEN唱歌嘅片😂😂😂😂」、「第一次去睇SEVENTEEN演唱會，可以睇埋成龍，贏咗99.9%嘅香港人🙂🙂🙂」、「無啦啦轉台變流行經典50年」，但指這個演唱會跨度很大，而成龍在內地和韓國都深受歡迎，場內亦有很多內地歌迷，加上《真心英雄》亦選得適宜，難怪掌聲雷動。