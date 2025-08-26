SEVENTEEN演唱會《NEW_》香港站9月啟德開唱！Trip.com 8月28日開售 即睇搶飛詳情、票價、座位表

英資百貨馬莎 Marks & Spencer 位於旺角朗豪坊的食品專門店「M&S Food」，因租約期滿，已於8月24日正式結業。有網民發現，該舖位於翌日（25日）已圍上印有台資連鎖食肆「鼎泰豐」商標的圍板，顯示該品牌即將開設在港的第6間分店，亦是繼2020年屯門新分店後，再度在本港擴張。消息傳出，一眾原本為馬莎離場而惋惜的網民，態度迅即轉為期待，不少留言稱「本來覺得有啲可惜，宜家好想新店快啲開」、「竟然覺得好好！」亦有人指，商場內已有另一間連鎖超市「Market Place」進駐，因此「迫走馬莎，換間食肆，都正常嘅」，認為屬商場組合調整的正常操作。閱讀更多：皇后大道中齊續租｜馬莎30年中環巨舖「腰斬價」600萬續租 Cotton On逆市擴充 DONKI原價續約消費降級？兩區fusion「降呢」變百佳 長和中期業績揭零售及港口半年蝕1.64億 虧損擴大逾1.3倍敲警號受近年消費降級影響，本港零售與餐飲業同告承壓。惟餐飲具一定剛性需求，不少商場近年重整商戶組合，都會引入人氣食肆以帶動人流。朗豪坊母企冠君產業信託執行董事兼行政總裁侯迅早前亦透露，原馬莎舖位已獲一間中式食肆承租，租金同時上

28Hse.com ・ 10 小時前