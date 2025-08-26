SEVENTEEN演唱會《NEW_》香港站9月啟德開唱！Trip.com 8月28日開售 即睇搶飛詳情、票價、座位表

19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
粉絲們終於等到啦！韓國人氣男子組合SEVENTEEN早前宣布舉行世界巡迴演唱會《NEW_》，將於9月27日、28日連續兩日於香港啟德主場館舉行！CARAT們想搶門票就要注意，Trip.com於8月28日早上10時正式開售門票，想知票價及座位表詳情，即看下文！
闊別7年再來港！9月登上啟德主場館
韓國人氣男子組合SEVENTEEN早前宣布，將舉行世界巡迴演唱會《NEW_》，首站將在9月13日起於韓國首爾正式開幕，9月27日至28日則會登上香港啟德主場館，是繼2018年後，闊別7年再度來港開演唱會！當中，SEVENTEEN其中9名成員會參與今次香港站演出，包括 S.COUPS、JOSHUA、JUN、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON及DINO，以「NEW_」為主題，象徵Seventeen未來無限的可能性和挑戰，展示他們過去十年的音樂成長。
8.28 10am公開發售！門票由$899起
機會難得，粉絲們當然要準備搶票！早前官方公佈，CARAT MEMBERSHIP會員可於8月26日優先購票、恆生信用卡用戶可於8月27日優先購票；非會員及恆生信用卡用戶，則可於8月28日早上10時於Trip.com或Cityline平台搶票。門票分坐位及企位，票價由$899至$2,899，持有最高票價$2,899的粉絲們可以參加彩排Sound Check活動。提提大家，每張票價都需要額外付手續費，加上Trip.com仍未公布門票種類，據以往經驗，有機會是淨門票或以套票形式發售，購票前記得睇清楚。
Seventeen香港演唱會2025票價
坐位：$2,899 / $2,299 / $2,099 / $1,899 / $1,599 / $1,099 / $899
企位：$2,099
Seventeen香港演唱會2025購票詳情
CARAT MEMBERSHIP（GLOBAL）會員優先購票
購票登記時間：8月12日 11am 至 8月14日 22:59pm
正式購票時間：2025年8月26日 10am起
恆生信用卡用戶優先購票
購票時間：2025年8月27日 10am起
Trip.com / Cityline公開發售
購票時間：2025年8月28日10am起
Seventeen演唱會香港站座位表
Seventeen香港演唱會2025
日期：2025年9月27、28日
時間：有待公布
地點：啟德主場館
