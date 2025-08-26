港大 AI 模型辨識精子受精能力
SEVENTEEN香港演唱會2025丨會員今日優先購票！9月啟德開兩場 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓國人氣男子組合SEVENTEEN於社交平台宣佈即將舉行世界巡迴演唱會，香港站將於9月在啟德主場館舉行！SEVENTEEN其中9名成員會參與香港站演出，包括 S.COUPS、JOSHUA、JUN、THE 8、MINGYU、DK、SEUNGKWAN、VERNON、DINO。
Seventeen香港演唱會2025詳情
日期: 2025年9月27、28日
時間: 有待公布
地點: 啟德主場館
Seventeen香港演唱會2025票價
坐位：$2,899 / $2,299 / $2,099 / $1,899 / $1,599 / $1,099 / $899
企位：$2,099
Seventeen香港演唱會2025優先購票詳情
CARAT MEMBERSHIP（GLOBAL）會員優先購票
購票登記時間：8月12日 上午11:00 至 8月14日 晚上10:59
正式購票時間：2025年8月26日 上午10:00 起
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
恆生信用卡用戶優先購票
購票時間：2025年8月27日 上午10:00 起
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
Seventeen香港演唱會2025公開售票詳情
SEVENTEEN世巡《NEW_》香港站門票將於8月28日上午10時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
Seventeen演唱會香港站座位表
更多資訊：
