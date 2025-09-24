SEVENTEEN星光閃耀灣仔夜空！千架無人機表演、共演2場

SEVENTEEN星光閃耀灣仔夜空 9月27日15分鐘千架無人機表演 分7pm、8:30pm兩場

韓國人氣男團SEVENTEEN宣佈展開全新世界巡迴演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》，而香港不僅是首站，更將迎來一場無人機星空秀，為CARAT點亮SEVENTEEN十周年的回憶。

9月27日將有SEVENTEEN主題無人機表演。（官方圖片）

SEVENTEEN十週年官方應援活動

由十三位成員組成的SEVENTEEN，一直以精湛舞台表現深受全球粉絲喜愛。這次世界巡演以「NEW_」為主題，象徵全新篇章的展開。香港站將於2025年9月27日至28日在啟德體育園舉行，預計吸引大批CARAT湧入現場，共同見證這場音樂盛事。為讓大家玩得盡興，官方特別安排多項應援活動，包括9月27日的無人機表演。

千架無人機秀點亮灣仔夜空

慶祝SEVENTEEN 出道十周年，Trip.com將於9月27日在灣仔海濱公園舉行主題無人機表演。表演分為兩場，分別於7pm及8:30pm開始，每場約15分鐘。屆時，千架無人機將在夜空中編織出專屬SEVENTEEN的星光圖案，建議觀賞地點包括灣仔海濱休閒站及臨時海濱花園。不過有網民留言，「克拉（CARAT）都去曬睇演唱會，好心要搞就搞好啲，係演唱會到整，等香港場都型返次啦。」的確，如買了首場的CARAT，相信難以分身到灣仔觀賞了。

每場約15分鐘，千架無人機將在夜空中編織出專屬SEVENTEEN的星光圖案。（官方圖片）

SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG 十周年主題無人機秀

日期：2025年9月27日

時間：第一場7pm-7:15pm；第二場8:30pm-8:45pm

地點：灣仔海濱公園

建議觀賞區域：灣仔海濱休閒站及灣仔臨時海濱花

