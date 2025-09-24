樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
SEVENTEEN星光閃耀灣仔夜空！千架無人機表演、共演2場
韓國人氣男團SEVENTEEN宣佈展開全新世界巡迴演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》，而香港不僅是首站，更將迎來一場無人機星空秀，為CARAT點亮SEVENTEEN十周年的回憶。
SEVENTEEN十週年官方應援活動
由十三位成員組成的SEVENTEEN，一直以精湛舞台表現深受全球粉絲喜愛。這次世界巡演以「NEW_」為主題，象徵全新篇章的展開。香港站將於2025年9月27日至28日在啟德體育園舉行，預計吸引大批CARAT湧入現場，共同見證這場音樂盛事。為讓大家玩得盡興，官方特別安排多項應援活動，包括9月27日的無人機表演。
千架無人機秀點亮灣仔夜空
慶祝SEVENTEEN 出道十周年，Trip.com將於9月27日在灣仔海濱公園舉行主題無人機表演。表演分為兩場，分別於7pm及8:30pm開始，每場約15分鐘。屆時，千架無人機將在夜空中編織出專屬SEVENTEEN的星光圖案，建議觀賞地點包括灣仔海濱休閒站及臨時海濱花園。不過有網民留言，「克拉（CARAT）都去曬睇演唱會，好心要搞就搞好啲，係演唱會到整，等香港場都型返次啦。」的確，如買了首場的CARAT，相信難以分身到灣仔觀賞了。
SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN HONG KONG 十周年主題無人機秀
日期：2025年9月27日
時間：第一場7pm-7:15pm；第二場8:30pm-8:45pm
地點：灣仔海濱公園
建議觀賞區域：灣仔海濱休閒站及灣仔臨時海濱花
Halloween好去處｜KUROMI首間怪異影院驚喜登場！3米高KUROMI+逾300款限定精品+玻璃彩繪發光傘早鳥優惠
迪士尼門票優惠！單次入園人均低至$359 送20周年Duffy毛公仔飾物/入園睇Halloween惡人派對
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
萬聖節好去處｜澳門新濠影滙鬼屋「心寒影滙2」9月中登場！7部恐怖電影為題、每人$144
香港好去處｜伊藤潤二恐怖體驗展9月旺角登場！《漩渦》立體場景+周邊精品+主題Cafe
香港好去處｜「進擊的巨人展FINAL」啟德開催！設8大專區：9米巨型螢幕巨人大戰、近200幅原畫
國慶煙花2025｜海港城露天停車場觀賞煙花匯演！即睇2大入場方法，最平只需$30
國慶煙花2025｜十一國慶煙花8大免費觀賞好去處！港九靚位推介：中環海濱、中山公園、啟德碼頭隱世公園
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
澳門船票優惠｜金光飛航買一送一、每程低至$86.5！還有免費升頭等艙、杏仁餅、上網SIM卡
北上旅行團｜順德美食2天團$599大擦陽澄湖大閘蟹宴！入住佛山新酒店Holiday Inn Express+送數據SIM卡
GD演唱會ENCORE台北場9.27公售！免抽籤買飛方法：Trip.com/HopeGoo獨家套票 即睇台北機票最平價錢
這條毛巾不能用來擦嘴啦！到日本餐廳用餐不可不知的禮儀規矩
大家到日本遊玩時最期待的一個行程，想必就是到觀望已久的餐廳踩點、吃飯吧！而雖然日本和台灣都地處東亞，位置算是相當近，兩國人民之間也相當友善，不過無論是高級料亭、餐廳或是居酒屋，都還是有許多文化上的相異之處需要注意。在訪問了曾在日本餐廳工作的人之後，我們將在日本餐廳內常被觀光客忽略的禮儀規矩彙整成十項重點，下次入店吃飯時稍微注意一下，避免店家或其它客人的困擾，也能提升日本人對外國遊客的好感哦。LIVE JAPAN ・ 1 小時前
這、這也太小？日本飯店的這一點最讓人感到不可思議
出國旅行除了吃美食、看風景之外，其中一個樂趣就是體驗當地的住宿設施啦。在日本當地有飯店、旅館、民宿等各式各樣的住宿據點，也有不少外資飯店集團在日本當地設點，但令人驚訝的是這日本的飯店有許多與其它國家不同的特色與，讓來自世界各國的旅人為之驚艷。這一次我們蒐集了4位外國人對於日本住宿設施感到驚訝的地方，來看看究竟日本旅宿有什麼事情讓外國人感到特別印象深刻的吧！ （本文內容為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 17 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 20 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 18 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 1 天前
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
I-DLE成員葉舒華早前獲邀出席紐約時裝週，更驚喜亮相COS 2025秋冬大秀前排看秀！狀態大勇的她，一連演繹多套極具參考價值的知性穿搭，充分展現何謂「高智感」時尚！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 1 天前