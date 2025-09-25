SEVENTEEN演唱會香港打造「CARATIA克拉境」！無人機、昂坪360、維港遊船等6大打卡集印章活動

SEVENTEEN 「CARATIA 克拉境」首次登陸香港 無人機、昂坪360、維港遊船等6大打卡集印章活動

迎接韓國頂級男團SEVENTEEN於27及28日假啟德體育園主場館舉行的世界巡迴演唱會《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》香港站，官方以「構築CARAT們的夢幻之境」為主題，首次在香港舉辦SEVENTEEN 「CARATIA 克拉境」大型線下系列項目，既有無人機表演、主題昂坪360纜車、維港遊船、星光大道MINITEEN展、啟德Teddy Tales Pop-up Store及1:1立牌與演唱會主題打卡裝置，6大「CARATIA STAMP RALLY」打卡活動。由9月26日至28日，CARAT們在演唱會之外也能享受沉浸式的「痛城」體驗、集齊印章，一場夢幻的音樂之旅！

SEVENTEEN 「CARATIA 克拉境」首次登陸香港，由9月26日至28日。（官方圖片）

SEVENTEEN打卡第1站：東涌-昂坪360

東涌昂坪360，推出了限量3架SEVENTEEN主題纜車，隨機穿梭東涌及昂坪，讓粉絲們與偶像共享美好時光。持有演唱會門票的粉絲可享受獨家纜車票八折優惠，另公眾無論是否乘坐纜車，均可於遊客中心蓋章。

東涌昂坪360，推出了限量3架SEVENTEEN主題纜車，隨機穿梭東涌及昂坪。（官方圖片）

公眾無論是否乘坐纜車，均可於遊客中心蓋章。（官方圖片）

日期：2025年9月26至28日

時間：10:30am-5:30pm

地點：昂坪市集（360旅遊資訊中心）（地圖按此）

網址：按這裡

SEVENTEEN打卡第2站：尖沙咀-半島酒店×天星小輪「世星號」維港遊

香港半島酒店於9月26日至28日推出多項聯乘精彩活動及產品，包括酒店外牆SEVENTEEN應援色點燈活動、限量發售的「SEVENTEEN × 香港半島酒店巧克力及行李牌禮品套裝」（自9月11日起發售）等；酒店亦推出CARAT專屬的兩日限定「SEVENTEEN主題維港下午茶」，邀請粉絲登上天星小輪「世星號」，飽覽維多利亞港的迷人海景，享用 SEVENTEEN 主題甜品並欣賞現場音樂表演。

限量發售的「SEVENTEEN x 香港半島酒店巧克力及行李牌禮品套裝（官方圖片）

船上集章活動詳情：

日期：2025年9月26至27日

時間：1pm、4pm（每天各兩輪，從尖沙咀碼頭出發）（地圖按此）

地點：天星小輪世星號（僅限當日乘船人員參與）

SEVENTEEN打卡第3站：尖沙咀星光大道 - MINITEEN Exhibition

SEVENTEEN 13位成員的專屬MINITEEN立體打卡公仔登陸香港星光大道！完美捕捉每位成員的獨特魅力與鮮明個性，並首度化身為大型藝術裝置。集章打卡台將會設置在星光大道的中段。

SEVENTEEN 13位成員的專屬MINITEEN立體打卡公仔登陸香港星光大道！（官方圖片）

集章活動詳情：

日期：2025年9月26至28日

時間：12nn至8pm

地點：尖沙咀星光大道7號銷售亭旁（地圖按此）

SEVENTEEN打卡第4站：灣仔海濱公園 - 觀景台

主辦單位特別於演唱會前夕打造兩場專屬無人機視覺盛宴，分別於9月25、26、27日上映以SEVENTEEN為主題的無人機表演，千架無人機將以維港夜空為畫布，呈現SEVENTEEN經典符號與震撼舞台場景！各位CARAT亦可自行攜應援物，創造專屬CARAT的星光海洋。官方亦特意在觀景台上設置「STAMP RALLY」印章打卡點。

以SEVENTEEN為主題的無人機表演在9月25、26、27日舉行，千架無人機將以維港夜空為畫布，呈現SEVENTEEN經典符號與震撼舞台場景！（官方圖片）

集章活動詳情：

日期：2025年9月26至27日

時間：4pm至10pm

地點：灣仔渡輪碼頭公眾觀景台（地圖按此）

SEVENTEEN打卡第5站：啟德AIRSIDE - Teddy Tales Pop-up Store

為慶祝SEVENTEEN出道十週年，品牌的泰迪熊特意與SEVENTEEN吉祥物BONGBONGEE聯名，打造主題服飾，在熊頭上加上CARAT造型，細節滿滿！聯名商品將自即日起於AIRSIDE商場限時發售。討論度爆表、極具萌感的Teddy Tales與SEVENTEEN展開夢幻聯乘！

慶祝 SEVENTEEN 出道十週年，品牌的泰迪熊特意與 SEVENTEEN 吉祥物 BONGBONGEE 聯名。（官方圖片）

集章活動詳情：

日期：2025年9月26至28日

時間：12nn至8pm

地點：香港啟德 AIRSIDE 商場 G015 號鋪（地圖按此）

SEVENTEEN打卡第6站：啟德零售館 -《SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]》主題打卡點

除了全港各區的打卡點外，官方更加碼寵粉，特別於啟德零售館在9月26日至10月2日打造SEVENTEEN 成員1:1立牌與演唱會主題打卡裝置，讓CARAT們在演唱會前後都能盡情打卡，留下最閃耀的瞬間！（9月26日至10月2日）同場另設STAMP RALLY最終站及限定週邊換領處，CARAT只要集滿3個或以上印章，並在社交平台（SNS）上以「SEVENTEEN CARATIA克拉境」為認證標籤發佈貼文並出示即可於活動期間於兌換處兌換超人氣香港限定周邊，換領處預計將於9月28日晚上8pm結束運營，請務必在結束時間前領取禮品！

啟德零售館打造 SEVENTEEN 成員1:1立牌與演唱會主題打卡裝置，讓 CARAT們在演唱會前後都能盡情打卡。（官方圖片）

換領處詳情：

日期：2025年9月26至28日

時間：12nn至8pm

地點：啟德零售館 2 - 1樓 Kiosk space ISCLA-103（地圖按此）

