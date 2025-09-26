CARAT必睇！韓國男團SEVENTEEN兩大周邊期間限定店登陸尖沙咀 即睇必買限定產品攻略＋打卡位

專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
韓國男團SEVENTEEN兩大香港期間限定店登陸尖沙咀！即睇香港獨家限定周邊及詳情：
韓國男團SEVENTEEN今年出道10周年，並將在9月27日至28日在香港舉行演唱會！SEVENTEEN官方公仔版角色「MINITEEN」期間限定店率先在9月26日，登陸尖沙咀K11 Art Mall，帶來11款未公開且香港獨家限定新品！ 在9月27日至10月3日期間，K11 MUSEA亦有多款限定周邊Pop-up Store，CARAT們可以入手多款熱門專輯主題的珍藏品，當中有SEVENTEEN成員本人限量周邊小卡、 迷你海報及圖片套組等！即睇CARAT必買香港限定周邊攻略，部分產品售完即止，一於買完周邊再去看演唱會！
11款香港獨家發售超可愛「MINITEEN」周邊
SEVENTEEN官方創意角色「MINITEEN」系列，以靈活俏皮的治癒系設計，精準捕捉13位成員的個人特質，不僅高度還原SEVENTEEN成員們的髮型、髮色和招牌表情，甚至復刻了華麗的打歌服與配件。在9月26日至10月3日期間，「MINITEEN by SEVENTEEN」官方角色店登陸K11 Art Mall，有13位成員的「MINITEEN」系列卡通人物打卡位，還有CARAT們必買11款香港獨家限定商品，如「MINITEEN」迷你手搖扇、護照套、徽章等，留意所有商品僅在香港現場販售，數量有限，售完即止。
以下重點必買產品清單：
1. MINITEEN迷你手搖扇，扇面設計融入 MINITEEN元素
2. Acrylic小卡立架，適合擺放成員小卡
3. 徽章套組，多款角色造型徽章，適合點綴衣物、背包或帽子
4. MINITEEN護照套，專為旅行設計，結合時尚與角色元素
5. Acrylic遙控器造型立架，以獨特遙控器造型呈現角色形象，可擺放於書桌或展示櫃
MINITEEN 期間限定店
地址: 香港尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall G/F 中庭 APPortfolio Space
日期: 9 月 26 日 – 10 月 3 日
時間: 11:00-20:00
* 所有商品僅在香港現場販售，數量有限，售完即止
SEVENTEEN成員專輯主題限定周邊珍藏品
在9月27日至10月3日期間，SEVENTEEN官方主題Pop-up Store亦將在K11 MUSEA舉行，官方首次在香港發售大量限量和獨家的周邊商品，包括多款SEVENTEEN成員本人的熱門專輯主題周邊珍藏品，如炫光透視卡 (Lenticular Postcard)，採用炫光技術，從不同角度可呈現動態效果，完美捕捉SEVENTEEN成員最帥氣美麗的瞬間；炫光迷你卡連活頁夾套裝 (Lenticular Mini Card & Binder)，集結了不同系列的小卡，並配有專屬活頁夾； 海報及圖片套組 (Poster & Image Picket Package)，適合CARAT們收藏及裝飾房間！
K11 MUSEA 限定 Pop-up Store 詳情：
日期： 2025 年 9 月 27 日至 10 月 3 日
地點： 香港尖沙咀梳士巴利道 18 號 B1F LAB104 K11 Musea
時間： 上午 11 時至晚上 9 時
