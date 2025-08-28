SEVENTEEN Hoshi入伍倒數！Canada Goose造型照帥到每張都想當Wallpaper，粉色衛衣成必搶同款

各位 CARAT 們注意！雖然 SEVENTEEN 的演唱會門票一票難求，但偶像們代言的新品依然可以讓你輕鬆擁有同款！Hoshi 在即將入伍前夕，與加拿大高性能奢華品牌 Canada Goose 合作，釋出了最新 Snow Goose by Canada Goose 2025 春夏膠囊系列的造型照，每一張都帥到讓人想設成手機 Wallpaper。

Hoshi 這次的造型照，靈感取材自 80 年代紐約青年與地鐵的粗獷氣息，並將其置於遼闊的山景與斑駁的美國列車之中。照片中，Hoshi 宛若一位自由的旅人，穿梭於過去與未知之間，展現出他獨特的時尚魅力。特別是他身上那套粉色衛衣套裝，完美詮釋甜酷男孩風格，讓人忍不住想收藏。

這次的系列，由 Haider Ackermann 打造的 Snow Goose 2025 夏季膠囊系列第二波單品，延續對冒險精神與風格突破的頌揚。系列中的單品，從休閒百搭的 T 恤、連帽上衣、衛衣到工裝風格的功能款背心、外套。各位愛 Hoshi 的朋友，去看看偶像同款 Canada Goose 吧！

