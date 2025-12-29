焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

Saiga NAK

「Shadowverse World Grand Prix 2025」現場報導！會場限定錦標賽及餐車等滿載線下獨有的樂趣

Saiga NAK
「Shadowverse World Grand Prix 2025」現場報導！會場限定錦標賽及餐車等滿載線下獨有的樂趣
「Shadowverse World Grand Prix 2025」現場報導！會場限定錦標賽及餐車等滿載線下獨有的樂趣

Shadowverse World Grand Prix 2025(以下簡稱：闇影詩章WGP 2025)」於2025年12月26日(五)～28日(日)舉辦。
這是2025年6月發表的次世代手機卡牌遊戲「Shadowverse: Worlds Beyond(以下簡稱：闇影詩章WB)」的首場國際大賽。
雖然是冠軍獎金高達1億日圓的超豪華賽事，但第三天的會場除了主舞台外，還展開了許多與「闇影詩章WB」相關的各式內容！
在此為您從現場送上第三天的情況！

「闇影詩章WGP」會場照片報導！

於PACIFICO橫濱舉辦！
於PACIFICO橫濱舉辦！
2025年12月28日(日) 於PACIFICO橫濱舉辦的「闇影詩章WGP 2025 Day3」。
雖然也很在意冠軍獎金1億日圓的「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」的狀況，但會場同時展開了大量的商品販售及來場者限定內容！

藤井四段「這作是我第一次玩但就沉迷了」
藤井四段「這作是我第一次玩但就沉迷了」

說到橫濱就是這個男人。
其實偷偷沉迷其中並已達到AA階級的藤井四段(@MTNRFG)也來到會場了！

Sithle小姐、yunocy小姐參與的「Cosplayer攝影會」

Sithle小姐、yunocy小姐
Sithle小姐、yunocy小姐

Sithle(@Sithle011)小姐的瑪莉亞‧瑪利斯與yunocy(@mizuyuno_)小姐的德莱茨恩！

Sithle小姐
Sithle小姐
yunocy小姐
yunocy小姐

全3部的攝影會只有事先取得分發的整理券的強者才能參加。
依舊是高品質！

當場即時組隊的「4人淘汰制錦標賽」

4人淘汰制錦標賽
4人淘汰制錦標賽

由現場聚集的玩家4人一組參加「闇影詩章WB」的錦標賽！
參加獎可獲得「實體樂園寶箱」的寶藏鑰匙，若獲勝則能隨機獲得「拍立得風卡片（全8種）」！

玩家們平時雖然是在線上對戰，但果然面對面戰鬥還是充滿緊張感。

使用人氣插圖及大賽主視覺的「官方商品販售」

塔羅牌風卡片套組 阿爾克那
塔羅牌風卡片套組 阿爾克那

  • 塔羅牌風卡片套組 阿爾克那: 3,960日圓(含稅)

塔羅牌風卡片套組 阿爾克那」現正預約販售至2026年1月20日（二）下午2時59分！
採接單生產，預計於2026年3月左右發送。

角色精緻畫作
角色精緻畫作

  • 角色精緻畫作: 各20,000日圓(含稅)

使用主視覺及卡片插圖的角色精緻畫作也是接單商品至2026年1月20日（二）下午2時59分！
預計2026年3月左右發送。

稱號壓克力徽章（全16種）
稱號壓克力徽章（全16種）

  • 稱號壓克力徽章（全16種）: 770日圓(含稅)

每包隨機封入1個的壓克力徽章！
比起抽中兌換券，這樣獲取可能更便宜…也說不定？

滑鼠墊
滑鼠墊

  • 滑鼠墊: 3,000日圓(含稅)

滑鼠墊有德莱茨恩、德莱茨恩&亞里莎、Ace、嘉魯蜜兒共4種！
每一種都很棒，但筆者個人認為德莱茨恩&亞里莎（應援插圖ver.）實在太讚了。

德莱茨恩
德莱茨恩

然後說到德莱茨恩…

希望進行對話。
希望進行對話。

  • 「希望進行對話。」T恤: 3,850日圓(含稅)

「希望進行對話。」T恤！
或許很適合常穿梗衣的藤井四段。

自動販賣機
自動販賣機

雖然和官方商品有點不同，但會場內也設置了可以購買特別標籤烏龍茶的自動販賣機。
可隨機獲得各職業領袖1瓶！

與人氣VTuber的「合作商品展示」

with mellow攤位
with mellow攤位

會場也展示了「闇影詩章WB」與廠商的合作商品！

with mellow」是株式會社OPENREC展開的創作者生活風格品牌。
推出過許多與各種遊戲及IP的合作商品，這次是「闇影詩章WB」與VTuber！

猫麦とろろ、夜よいち
猫麦とろろ、夜よいち

與「闇影詩章WB」角色們合作的是…

…共4人！

猫麦とろろ、夜よいち
猫麦とろろ、夜よいち

將推出T恤、盤子、鑰匙圈等商品。
請從「with mellow Store」購買！

Debilun Games！攤位
Debilun Games！攤位

虛擬藝人團體「NIJISANJI」所屬的Debidebi・Debiru、Runrun擔任領袖，在Cygames各種遊戲中戰鬥的線上活動「でびるんげーむす！

Debilun Games！合作商品
Debilun Games！合作商品

展示了可在「OPENREC Store」購買的T恤及壓克力立牌等合作商品。

好可愛
好可愛

擅自湊對「藤井四段」×「Debilun Games！」

在LAGLESS(千壽製藥)攤位挑戰動態視力！

機能性標示食品「LAGLESS」
機能性標示食品「LAGLESS」

千壽製藥與職業電競選手耗時3年共同開發的機能性標示食品「LAGLESS
贊助了「闇影詩章WGP 2025」。

在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！
在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！

據說有舉辦動態視力挑戰，藤井四段將上前挑戰！

結果如貼文(@saiganak)所示。
宿醉的事情是在挑戰前才坦白的。

在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！
在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！

順帶一提，在採訪當時，20秒以內的紀錄只有第1名的19.50秒。
身為電競媒體，心想不突破20秒的話…但這似乎真的是道「高牆」。

橫濱合作商品攤位有「橫濱啤酒」與「橫濱港口」

橫濱合作商品攤位
橫濱合作商品攤位

「闇影詩章WGP 2025」的活動後援為橫濱市活力運動文化局，並獲得橫濱市觀光協會的協助。
…因此也展開了橫濱合作攤位！

原創標籤橫濱啤酒
原創標籤橫濱啤酒

與各職業合作的「原創標籤橫濱啤酒」共有7種！
雖然不能在會場內飲用，但非常適合作為伴手禮送給無法前來會場的闇影詩章夥伴！

原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕
原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕

並且也販售「原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕」！
是Ace穿著特別服裝的可愛至極商品。

在Bushiroad攤位販售「Shadowverse EVOLVE」卡包等商品！

原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕
原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕

以Shadowverse為基礎開發的實體卡牌遊戲「Shadowverse EVOLVE」也在會場販售！
美麗的插圖固然好，但實體卡牌也有實體卡牌的優點。

飢腸轆轆無法戰鬥「合作餐車」

會場外也有合作餐車前來助陣。
每一樣看起來都太過美味…！

伽藍的香料滿滿日式炸雞

伽藍的香料滿滿日式炸雞
伽藍的香料滿滿日式炸雞

  • 龍田揚(日式炸雞): 800日圓(含稅)

  • 美味！薯條: 700日圓(含稅)

嘉魯蜜兒烏龍麵

嘉魯蜜兒烏龍麵
嘉魯蜜兒烏龍麵

  • 嘉魯蜜兒烏龍麵: 1,100日圓(含稅)

合作飲品

嘉魯蜜兒烏龍麵
嘉魯蜜兒烏龍麵

  • 精靈: 850日圓(含稅)

  • 皇家: 850日圓(含稅)

  • 巫師: 850日圓(含稅)

  • 龍族: 850日圓(含稅)

  • 復仇者: 850日圓(含稅)

  • 主教: 850日圓(含稅)

  • 超越者: 850日圓(含稅)

  • 洋蔥軍團的洋蔥湯: 800日圓(含稅)

都美和RaMu正在閒著呢

都美和RaMu正在閒著呢
都美和RaMu正在閒著呢

  • 炸甜甜圈: 700日圓(含稅)

  • 絕對會大賣的爪痕甜甜圈: 900日圓(含稅)

Mokoka也來挑戰！認真要奪下1億的TV

Mokoka也來挑戰！認真要奪下1億的TV
Mokoka也來挑戰！認真要奪下1億的TV

  • 認真億贊助商肌肉丼: 1,800日圓(含稅)

可獲得豪華獎品的「實體樂園寶箱」

實體樂園寶箱
實體樂園寶箱

  • 拍立得風卡片（全8種）

  • Q版角色貼紙（全8種＋隱藏版1種）

  • 點陣圖壓克力磁鐵（全4種）

  • WGP新繪製！主視覺壓克力面板（全1種）

在會場體驗各項內容即可獲得寶藏鑰匙，並可根據數量抽取「實體樂園寶箱」。

藤井四段「確實遊戲裡也有這麼大呢…」
藤井四段「確實遊戲裡也有這麼大呢…」

從大量的膠囊中抽取！

藤井四段「會抽到什麼呢…！」
藤井四段「會抽到什麼呢…！」

心兒怦怦跳…

藤井四段「這是…」
藤井四段「這是…」

是拍立得風卡片！

藤井四段「好美…」
藤井四段「好美…」

「混融的繼承者 夏姆‧娜可亞」的拍立得風卡片！
手寫風簽名加上高品質，是件出色的紀念品！

免費入場卻超好玩的「闇影詩章WGP 2025」

闇影詩章WGP
闇影詩章WGP

在PACIFICO橫濱舉辦的「闇影詩章WGP 2025」是免費入場
然而，活動不僅有許多商品販售和餐車，還能帶著紀念品回家，是個非常有趣的活動。


會場中也能看到許多小朋友和女性的身影，再次親身體驗到「闇影詩章WB」用戶群的廣度。
2025年12月29日（一）也即將發布新卡包第5彈「花醉遊戯」，尚未遊玩過的人，何不趁此機會嘗試看看呢！？

以上，是來自會場的報導！

