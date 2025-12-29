「Shadowverse World Grand Prix 2025」現場報導！會場限定錦標賽及餐車等滿載線下獨有的樂趣

「Shadowverse World Grand Prix 2025(以下簡稱：闇影詩章WGP 2025)」於2025年12月26日(五)～28日(日)舉辦。

這是2025年6月發表的次世代手機卡牌遊戲「Shadowverse: Worlds Beyond(以下簡稱：闇影詩章WB)」的首場國際大賽。

雖然是冠軍獎金高達1億日圓的超豪華賽事，但第三天的會場除了主舞台外，還展開了許多與「闇影詩章WB」相關的各式內容！

在此為您從現場送上第三天的情況！

「闇影詩章WGP」會場照片報導！

於PACIFICO橫濱舉辦！

2025年12月28日(日) 於PACIFICO橫濱舉辦的「闇影詩章WGP 2025 Day3」。

雖然也很在意冠軍獎金1億日圓的「闇影詩章WGP 2025 Grand Finals」的狀況，但會場同時展開了大量的商品販售及來場者限定內容！

藤井四段「這作是我第一次玩但就沉迷了」

說到橫濱就是這個男人。

其實偷偷沉迷其中並已達到AA階級的藤井四段(@MTNRFG)也來到會場了！

Sithle小姐、yunocy小姐參與的「Cosplayer攝影會」

Sithle小姐、yunocy小姐

Sithle(@Sithle011)小姐的瑪莉亞‧瑪利斯與yunocy(@mizuyuno_)小姐的德莱茨恩！

Sithle小姐

yunocy小姐

全3部的攝影會只有事先取得分發的整理券的強者才能參加。

依舊是高品質！

當場即時組隊的「4人淘汰制錦標賽」

4人淘汰制錦標賽

由現場聚集的玩家4人一組參加「闇影詩章WB」的錦標賽！

參加獎可獲得「實體樂園寶箱」的寶藏鑰匙，若獲勝則能隨機獲得「拍立得風卡片（全8種）」！

玩家們平時雖然是在線上對戰，但果然面對面戰鬥還是充滿緊張感。

使用人氣插圖及大賽主視覺的「官方商品販售」

塔羅牌風卡片套組 阿爾克那

塔羅牌風卡片套組 阿爾克那: 3,960日圓(含稅)

「塔羅牌風卡片套組 阿爾克那」現正預約販售至2026年1月20日（二）下午2時59分！

採接單生產，預計於2026年3月左右發送。

角色精緻畫作

角色精緻畫作: 各20,000日圓(含稅)

使用主視覺及卡片插圖的角色精緻畫作也是接單商品至2026年1月20日（二）下午2時59分！

預計2026年3月左右發送。

稱號壓克力徽章（全16種）

稱號壓克力徽章（全16種）: 770日圓(含稅)

每包隨機封入1個的壓克力徽章！

比起抽中兌換券，這樣獲取可能更便宜…也說不定？

滑鼠墊

滑鼠墊: 3,000日圓(含稅)

滑鼠墊有德莱茨恩、德莱茨恩&亞里莎、Ace、嘉魯蜜兒共4種！

每一種都很棒，但筆者個人認為德莱茨恩&亞里莎（應援插圖ver.）實在太讚了。

德莱茨恩

然後說到德莱茨恩…

希望進行對話。

「希望進行對話。」T恤: 3,850日圓(含稅)

「希望進行對話。」T恤！

或許很適合常穿梗衣的藤井四段。

自動販賣機

雖然和官方商品有點不同，但會場內也設置了可以購買特別標籤烏龍茶的自動販賣機。

可隨機獲得各職業領袖1瓶！

與人氣VTuber的「合作商品展示」

with mellow攤位

會場也展示了「闇影詩章WB」與廠商的合作商品！

「with mellow」是株式會社OPENREC展開的創作者生活風格品牌。

推出過許多與各種遊戲及IP的合作商品，這次是「闇影詩章WB」與VTuber！

猫麦とろろ、夜よいち

與「闇影詩章WB」角色們合作的是…

…共4人！

猫麦とろろ、夜よいち

將推出T恤、盤子、鑰匙圈等商品。

請從「with mellow Store」購買！

Debilun Games！攤位

虛擬藝人團體「NIJISANJI」所屬的Debidebi・Debiru、Runrun擔任領袖，在Cygames各種遊戲中戰鬥的線上活動「でびるんげーむす！」

Debilun Games！合作商品

展示了可在「OPENREC Store」購買的T恤及壓克力立牌等合作商品。

好可愛

擅自湊對「藤井四段」×「Debilun Games！」

在LAGLESS(千壽製藥)攤位挑戰動態視力！

機能性標示食品「LAGLESS」

千壽製藥與職業電競選手耗時3年共同開發的機能性標示食品「LAGLESS」

贊助了「闇影詩章WGP 2025」。

在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！

據說有舉辦動態視力挑戰，藤井四段將上前挑戰！

結果如貼文(@saiganak)所示。

宿醉的事情是在挑戰前才坦白的。

在LAGLESS（千壽製藥）攤位挑戰動態視力！

順帶一提，在採訪當時，20秒以內的紀錄只有第1名的19.50秒。

身為電競媒體，心想不突破20秒的話…但這似乎真的是道「高牆」。

橫濱合作商品攤位有「橫濱啤酒」與「橫濱港口」

橫濱合作商品攤位

「闇影詩章WGP 2025」的活動後援為橫濱市活力運動文化局，並獲得橫濱市觀光協會的協助。

…因此也展開了橫濱合作攤位！

原創標籤橫濱啤酒

與各職業合作的「原創標籤橫濱啤酒」共有7種！

雖然不能在會場內飲用，但非常適合作為伴手禮送給無法前來會場的闇影詩章夥伴！

原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕

並且也販售「原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕」！

是Ace穿著特別服裝的可愛至極商品。

在Bushiroad攤位販售「Shadowverse EVOLVE」卡包等商品！

原創包裝 ARIAGE橫濱港口雙層栗子蛋糕

以Shadowverse為基礎開發的實體卡牌遊戲「Shadowverse EVOLVE」也在會場販售！

美麗的插圖固然好，但實體卡牌也有實體卡牌的優點。

飢腸轆轆無法戰鬥「合作餐車」

會場外也有合作餐車前來助陣。

每一樣看起來都太過美味…！

伽藍的香料滿滿日式炸雞

伽藍的香料滿滿日式炸雞

龍田揚(日式炸雞): 800日圓(含稅)

美味！薯條: 700日圓(含稅)

嘉魯蜜兒烏龍麵

嘉魯蜜兒烏龍麵

嘉魯蜜兒烏龍麵: 1,100日圓(含稅)

合作飲品

嘉魯蜜兒烏龍麵

精靈: 850日圓(含稅)

皇家: 850日圓(含稅)

巫師: 850日圓(含稅)

龍族: 850日圓(含稅)

復仇者: 850日圓(含稅)

主教: 850日圓(含稅)

超越者: 850日圓(含稅)

洋蔥軍團的洋蔥湯: 800日圓(含稅)

都美和RaMu正在閒著呢

都美和RaMu正在閒著呢

炸甜甜圈: 700日圓(含稅)

絕對會大賣的爪痕甜甜圈: 900日圓(含稅)

Mokoka也來挑戰！認真要奪下1億的TV

Mokoka也來挑戰！認真要奪下1億的TV

認真億贊助商肌肉丼: 1,800日圓(含稅)

可獲得豪華獎品的「實體樂園寶箱」

實體樂園寶箱

拍立得風卡片（全8種）

Q版角色貼紙（全8種＋隱藏版1種）

點陣圖壓克力磁鐵（全4種）

WGP新繪製！主視覺壓克力面板（全1種）

在會場體驗各項內容即可獲得寶藏鑰匙，並可根據數量抽取「實體樂園寶箱」。

藤井四段「確實遊戲裡也有這麼大呢…」

從大量的膠囊中抽取！

藤井四段「會抽到什麼呢…！」

心兒怦怦跳…

藤井四段「這是…」

是拍立得風卡片！

藤井四段「好美…」

「混融的繼承者 夏姆‧娜可亞」的拍立得風卡片！

手寫風簽名加上高品質，是件出色的紀念品！

免費入場卻超好玩的「闇影詩章WGP 2025」

闇影詩章WGP

在PACIFICO橫濱舉辦的「闇影詩章WGP 2025」是免費入場。

然而，活動不僅有許多商品販售和餐車，還能帶著紀念品回家，是個非常有趣的活動。





會場中也能看到許多小朋友和女性的身影，再次親身體驗到「闇影詩章WB」用戶群的廣度。

2025年12月29日（一）也即將發布新卡包第5彈「花醉遊戯」，尚未遊玩過的人，何不趁此機會嘗試看看呢！？

以上，是來自會場的報導！