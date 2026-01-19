SHAKA與dtto.等人獲獎！日本電競大獎2025「現場娛樂部門」頒獎典禮報導！

表彰日本國內電競界功績的年度盛典「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館舉辦！

「現場娛樂部門」中，公佈了電競主播獎、實況主獎、VTuber獎。

日本電競大獎2025「現場娛樂部門」頒獎典禮

在日本電競大獎2025中，舉行了由粉絲投票與審查委員會評審選出的「現場娛樂部門」頒獎典禮。

本部門的獲獎者如下。

ハメコ。

Jaeger

株式會社Cygames: 友田 一貴

ボドカ

k4sen

SHAKA

DONPISHA

REJECT: dtto.

REJECT: 天鬼ぷるる

hololive: 獅白牡丹

電競主播獎

「電競主播獎」是頒發給在當年的電競賽事或活動中，進行了特別出色實況與解說的主播的獎項。

ハメコ。

ハメコ。

ハメコ。先生

承蒙獲頒如此榮譽的獎項，非常感謝。

在結果就是一切的競技舞台上，除了冠軍以外所有人都輸了。

舉例來說，去年的EVO Japan 2025《快打旋風6》項目，大約有6670名參賽者，但除了冠軍MenaRD選手以外的6669人全都輸了。

然而，我們解說員的雙肩，肩負著向各位傳達那些落敗者奮鬥過程的價值，我認為這是極為重要的工作。

今後我也將繼續努力，希望能夠提升選手們的價值，並讓觀看的各位體會到樂趣與策略的奧妙之處。

今天非常感謝大家。

Jaeger

Jaeger

Jaeger先生

首先，非常感謝今天能有這樣的機會。

我之所以能夠獲得如此優秀的獎項，無非是因為在2025年，《英雄聯盟》透過各種活動、賽事，獲得了許多人的關注。

因此對我而言，與其說是我憑自身力量獲獎，不如說是確實受到許多人的幫助，才能夠獲此殊榮。

藉此機會，再次表達我的感謝。

並且，為了回報這份恩情，我將繼續努力將選手們的熱情化為言語傳遞出去，讓觀看的粉絲們能夠獲得些許樂趣，我會更加努力的。

此外，我也會努力成為社群與競技舞台之間的橋樑，今後若能繼續獲得支持，我將不勝感激。

今天再次，真的非常感謝。

株式會社Cygames: 友田 一貴

株式會社Cygames: 友田 一貴

株式會社Cygames: 友田 一貴先生

首先，今天能夠獲頒如此榮譽的獎項，真的非常感謝。

為了談談我們作為電競，究竟有著什麼樣的起點，我回想了一下，對我而言的起點，是小時候祖母帶我去參加的週末小型遊戲比賽。

在那裡，勝負僅在一按鈕之間決定，但在那一瞬一瞬間的歡喜憂愁、不甘心，以及獲勝時的喜悅，那個瞬間對我而言是能讓我非常著迷的事物，我回想起自己正是非常珍惜那個起點，直到現在也深深沉浸在電競、遊戲這項文化中。

多虧了參與《闇影詩章》的主播團隊、營運、製作的各位，以及持續相信競技舞台的各位，我想我才能站在這裡。

2026年將是值得紀念的《闇影詩章》10週年，我將全力以赴，繼續用言語的力量將競技舞台的熱度與熱情傳遞給大家。

今天真的非常感謝。

實況主獎

「實況主獎」是頒發給在當年的遊戲・電競串流直播領域，有特別亮眼表現或高人氣的實況主的獎項。

k4sen

GANYMEDE株式會社 執行董事 製作部部長: 岩田 遼太郎先生

k4sen先生

這次能獲得實況主獎，真的非常感謝。

託大家的福，能夠連續三年獲獎。

直播基本上每天都會進行，但有時也會想要停下來。

在這種時候，各位觀眾的鼓勵，以及像這樣獲得獎項，都成為我的動力，讓我能夠走到現在。

總是支持我的觀眾們，製作優秀遊戲的廠商，以及參與直播的相關人士，真的非常感謝大家。

為了不辜負這個優秀的獎項，今後我也將繼續努力，希望能與各位共度愉快的時光。

今天非常感謝。

SHAKA

GANYMEDE株式會社 經紀部 第3經紀室 藝人經紀人: 大橋 正俊先生

SHAKA先生

今年，是在隸屬於ZETA DIVITION的情況下獲得實況主獎。

真的非常感謝。

2025年尤其是充滿挑戰的一年，自從開始舉辦名為LEGENDUS的活動後，不僅能夠在線上舉辦，也能舉辦線下活動。

我自己在直播活動中，一直希望更多的實況主能受到關注，這次的活動也是透過實況主與競技性遊玩遊戲的人們之間的交流，希望讓更多人了解玩家而開始的活動。

這也多虧了平時一起策劃活動的LEGENDUS工作人員，以及遊戲廠商和製作公司。

而這些活動，當然也離不開觀看直播的觀眾們，我真的總是心懷感謝。

2026年我也將不停歇地，繼續透過直播努力進行這些活動。

再次感謝這次獲頒實況主獎。

DONPISHA

DONPISHA

DONPISHA先生

首先，非常感謝提名我為獲獎候選人，以及眾多人士投票支持。

老實說沒想到能連續兩年獲獎，感到非常榮幸。

我並沒有強烈自覺自己對電競有所貢獻，但如果透過我參與活動或賽事，能讓大家對那個領域產生些許興趣、感到樂趣的話，我希望能繼續以某種形式參與活動或賽事。

今年也請多多支持。

非常感謝。

VTuber獎

「VTuber獎」是頒發給在2025年遊戲・電競串流直播領域，有特別亮眼表現或高人氣的VTuber的獎項。

dtto.

REJECT: Euriece先生

dtto.小姐

能夠獲得如此優秀的獎項，真的感到非常光榮與開心。

老實說，為什麼我能夠在這樣的投票中被選中，直到現在仍覺得難以置信。

非常感謝頒發這樣的獎項給我。

今後我也將盡最大努力，為大家帶來有趣的作品、值得觀賞的賽事與活動。

希望今後也能繼續獲得大家的支持。

真的非常感謝。

REJECT: 天鬼ぷるる

REJECT: ハイタニ先生

REJECT: 天鬼ぷるる小姐

承蒙獲頒電競大獎・VTuber獎這個美好的獎項，並且連續兩年獲獎，我感到非常開心。

非常感謝投票給我的各位。

今年有幸參與了《快打旋風6》的自動解說語音實裝，並參加了各種賽事等，獲得了許多寶貴的經驗。

我將活用這些寶貴的經驗，在2026年繼續挑戰各種事物。

感謝支持我的各位，以及REJECT的各位。

今後我也會繼續努力。

hololive: 獅白牡丹

Cover株式會社 董事: 植田 修平先生

hololive: 獅白牡丹小姐

這次也能獲頒VTuber獎，真的非常感謝。

我認為這是繼前年之後，持續受到總是為我聲援的粉絲們、支持各種活動的工作人員們，以及觀看直播的各位等許多人支持的獎項。

我將把這次獲獎視為2026年的新起點，為了今後也能舉辦許多有趣的活動，我會繼續精進。

還請今後繼續支持我。

這次真的非常感謝。